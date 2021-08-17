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Полиция Украины раскрыла новую схему продажи младенцев за границу
Полиция Украины раскрыла новую схему продажи младенцев за границу - РИА Новости, 17.08.2021
Полиция Украины раскрыла новую схему продажи младенцев за границу
Украинские правоохранители разоблачили схему продажи младенцев за границу специализированной клиникой Киева, за одного ребенка злоумышленники просили 70 тысяч... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:59
2021-08-17T11:59
в мире
общество
украина
киев
здоровье - общество
национальная полиция украины
игорь клименко
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КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители разоблачили схему продажи младенцев за границу специализированной клиникой Киева, за одного ребенка злоумышленники просили 70 тысяч долларов, сообщил начальник национальной полиции Украины Игорь Клименко.Ранее подобный случай продажи младенцев за границу СБУ разоблачила в Харьковской области. Там ребенка с полным пакетов документов продавали за 60 тысяч долларов."За ребенка 70 тысяч долларов США. К сожалению, это реальность. Реальность, которая была рядом с нами. В одной из специализированных клиник Киева… Организатор - руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы", - написал Клименко во вторник в Facebook.По его словам, получить ребенка "заказчик" мог после оплаты указанной суммы и фиктивного брака с украинкой. После чего "супруги" заказывали услугу суррогатного материнства. "В дальнейшем от детей "матери" отказывались, и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии", - сообщил Клименко.Он отметил, что полицейским удалось забрать трех новорожденных и передать их социальным службам, но еще не менее 13 детей были проданы и вывезены с Украины.
https://ria.ru/20210727/ukraina-1743071861.html
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в мире, общество, украина, киев, здоровье - общество, национальная полиция украины, игорь клименко
11:59 17.08.2021
 
Полиция Украины раскрыла новую схему продажи младенцев за границу

Начальник Нацполиции Украины Клименко: в одной из клиник Киева продавали детей за 70 тысяч долларов

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины в Киеве
Сотрудники полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : Національна поліція України
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители разоблачили схему продажи младенцев за границу специализированной клиникой Киева, за одного ребенка злоумышленники просили 70 тысяч долларов, сообщил начальник национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Ранее подобный случай продажи младенцев за границу СБУ разоблачила в Харьковской области. Там ребенка с полным пакетов документов продавали за 60 тысяч долларов.
Служба безопасности Украины разоблачила в Харьковской области схему продажи младенцев за границу - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 11:50
СБУ разоблачила схему продажи младенцев за границу
"За ребенка 70 тысяч долларов США. К сожалению, это реальность. Реальность, которая была рядом с нами. В одной из специализированных клиник Киева… Организатор - руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы", - написал Клименко во вторник в Facebook.
По его словам, получить ребенка "заказчик" мог после оплаты указанной суммы и фиктивного брака с украинкой. После чего "супруги" заказывали услугу суррогатного материнства. "В дальнейшем от детей "матери" отказывались, и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии", - сообщил Клименко.
Он отметил, что полицейским удалось забрать трех новорожденных и передать их социальным службам, но еще не менее 13 детей были проданы и вывезены с Украины.
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