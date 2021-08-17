https://ria.ru/20210817/pogoda-1746080947.html

Синоптики предупредили москвичей о ливнях в среду

Синоптики предупредили москвичей о ливнях в среду - РИА Новости, 17.08.2021

Синоптики предупредили москвичей о ливнях в среду

К вечеру среды атмосферу Москвы могут "взорвать" грозовые облака, ожидается сильный ветер, град, ливни, которые принесут до 33% месячной нормы осадков, сообщил... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T14:02

2021-08-17T14:02

2021-08-17T14:17

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. К вечеру среды атмосферу Москвы могут "взорвать" грозовые облака, ожидается сильный ветер, град, ливни, которые принесут до 33% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В среду атмосфера в Центральной России может "выстрелить". Солнечным и теплым утром ничто не будет предвещать "камней" с неба. Однако все изменится во второй половине дня, когда с запада подойдет контрастный холодный атмосферный фронт, сопровождаемый мощными кучево-дождевыми облаками-двенадцатитысячниками с верхней кромкой-наковальней, уходящей в нижнюю стратосферу. Такие грозовые облака обладают колоссальной энергией и могут "взорвать" атмосферу, проливаясь интенсивными ливнями с высокой скорострельностью, когда в Москве буквально за 1 час местами может пролиться до 18-19 миллиметров осадков или почти 2 ведра дождевой воды на метр квадратный поверхности", - рассказал Тишковец.Он отметил, что максимум осадков прогнозируется на час пик, около 18.00-19.00, из-за чего возможны локальные подтопления."Общее количество осадков за вечер может составить до 25 миллиметров, или 33% месячной нормы. Высока вероятность перерождения конвективных облаков в кластерные суперячейки с вращающимися грозами, сопровождаемыми шквалистым воротом с порывами ветра до 18-23 метров в секунду и более, а также мозаичным градом с диаметром до 1-2 сантиметра", - рассказал Тишковец.По его словам, прохождение фронта может вызвать шквал ветра в Ленинградской области и Карелии - 27 м/с, Смоленской и Тверской - 26 м/с, Вологодской, Московской и Калужской - 23 м/с, Брянской, Костромской, Ивановской - 22 м/с, а ураганных значений ветер может достигать в Новгородской области, а также на границе Карелии и Ленинградской области, где местами прогнозируется до 31 м/с."Кроме того, расчеты показывают вероятность возникновения смерча 18 августа в центральных районах Вологодчины и на севере Ярославской области, а также 19 августа – на юго-западе Рязанской, на западе и севере Нижегородской, на востоке Вологодской областей. В ночь на 18 августа сильные дожди пройдут на стыке Новгородской, Псковской и Тверской областей, где прогнозируется до половины месячной нормы - 30-40 миллиметров", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20210805/pogoda-1744517359.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210814/pogoda-1745652273.html

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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода