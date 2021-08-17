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ЛНР обвинила Украину в нарушении принципов Декларации о суверенитете
ЛНР обвинила Украину в нарушении принципов Декларации о суверенитете - РИА Новости, 17.08.2021
ЛНР обвинила Украину в нарушении принципов Декларации о суверенитете
Украина к 30-летию своей независимости представляет собой государственное образование, нарушившее основные принципы, заложенные в Декларации о государственном... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T21:13
2021-08-17T21:13
в мире
украина
киев
оон
владимир зеленский
нато
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 17 авг – РИА Новости. Украина к 30-летию своей независимости представляет собой государственное образование, нарушившее основные принципы, заложенные в Декларации о государственном суверенитете, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.На Украине 24 августа отмечается День независимости. В этом году страна отпразднует 30-ю годовщину независимости. Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что в этот день состоится масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать представители более трех десятков стран."К своему 30-летию Украина пришла в виде государственного образования, нарушившего основные принципы, заложенные в Декларацию о государственном суверенитете, на котором базировался акт о провозглашении независимости Украины", - заявил Мирошник.Он подчеркнул, что Украина утратила свой суверенитет и следование национальным интересам. "Нынешняя украинская власть в виде своего приоритета ставит цели, декларируемые внешними кураторами, а не выгоды, несущие благополучие собственному народу. Следствием этой политики является и утрата территорий, и гражданская война в Донбассе, и испорченные отношения практически со всеми государствами, граничащими с Украиной", - пояснил собеседник агентства.Мирошник отметил, что также от стремления к внеблоковому статусу, заложенному в Декларации, "Украина без опросов и референдумов мигрировала к закреплению в Конституции стремление в ЕС и НАТО".По мнению представителя ЛНР, равное отношение к национальностям и народностям, населяющим Украину, Киев подменил "приоритетом титульной нации, титульного языка и пренебрежением к правам и особенностям людей других национальностей"."Говоря проще, Украина сегодня - это неудавшееся государство, изменившее своим базовым принципам, заложенным при его основании, а массовое праздничное размахивание национальными флагами - это лишь попытка отвлечь граждан от грустных мыслей о деградирующем, по сути, государстве и о том, дотянет ли оно до следующего юбилея и в каком виде", - подытожил Мирошник.
https://ria.ru/20210813/obse-1745641146.html
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украина
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, украина, киев, оон, владимир зеленский, нато, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженный конфликт на востоке украины, родион мирошник
21:13 17.08.2021
 
ЛНР обвинила Украину в нарушении принципов Декларации о суверенитете

Представитель ЛНР Мирошник: Украина нарушила принципы Декларации о государственном суверенитете

© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin QuaidУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid
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ЛУГАНСК, 17 авг – РИА Новости. Украина к 30-летию своей независимости представляет собой государственное образование, нарушившее основные принципы, заложенные в Декларации о государственном суверенитете, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.
На Украине 24 августа отмечается День независимости. В этом году страна отпразднует 30-ю годовщину независимости. Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что в этот день состоится масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать представители более трех десятков стран.
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"К своему 30-летию Украина пришла в виде государственного образования, нарушившего основные принципы, заложенные в Декларацию о государственном суверенитете, на котором базировался акт о провозглашении независимости Украины", - заявил Мирошник.
Он подчеркнул, что Украина утратила свой суверенитет и следование национальным интересам. "Нынешняя украинская власть в виде своего приоритета ставит цели, декларируемые внешними кураторами, а не выгоды, несущие благополучие собственному народу. Следствием этой политики является и утрата территорий, и гражданская война в Донбассе, и испорченные отношения практически со всеми государствами, граничащими с Украиной", - пояснил собеседник агентства.
Мирошник отметил, что также от стремления к внеблоковому статусу, заложенному в Декларации, "Украина без опросов и референдумов мигрировала к закреплению в Конституции стремление в ЕС и НАТО".
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11 августа, 17:30
ЛНР обвинила Киев в использовании трассирующих пуль для поджогов
По мнению представителя ЛНР, равное отношение к национальностям и народностям, населяющим Украину, Киев подменил "приоритетом титульной нации, титульного языка и пренебрежением к правам и особенностям людей других национальностей".
"Говоря проще, Украина сегодня - это неудавшееся государство, изменившее своим базовым принципам, заложенным при его основании, а массовое праздничное размахивание национальными флагами - это лишь попытка отвлечь граждан от грустных мыслей о деградирующем, по сути, государстве и о том, дотянет ли оно до следующего юбилея и в каком виде", - подытожил Мирошник.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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В миреУкраинаКиевООНВладимир ЗеленскийНАТОДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженный конфликт на востоке УкраиныРодион Мирошник
 
 
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