ЛНР обвинила Украину в нарушении принципов Декларации о суверенитете
Представитель ЛНР Мирошник: Украина нарушила принципы Декларации о государственном суверенитете
ЛУГАНСК, 17 авг – РИА Новости. Украина к 30-летию своей независимости представляет собой государственное образование, нарушившее основные принципы, заложенные в Декларации о государственном суверенитете, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.
На Украине 24 августа отмечается День независимости. В этом году страна отпразднует 30-ю годовщину независимости. Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что в этот день состоится масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать представители более трех десятков стран.
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"К своему 30-летию Украина пришла в виде государственного образования, нарушившего основные принципы, заложенные в Декларацию о государственном суверенитете, на котором базировался акт о провозглашении независимости Украины", - заявил Мирошник.
Он подчеркнул, что Украина утратила свой суверенитет и следование национальным интересам. "Нынешняя украинская власть в виде своего приоритета ставит цели, декларируемые внешними кураторами, а не выгоды, несущие благополучие собственному народу. Следствием этой политики является и утрата территорий, и гражданская война в Донбассе, и испорченные отношения практически со всеми государствами, граничащими с Украиной", - пояснил собеседник агентства.
Мирошник отметил, что также от стремления к внеблоковому статусу, заложенному в Декларации, "Украина без опросов и референдумов мигрировала к закреплению в Конституции стремление в ЕС и НАТО".
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По мнению представителя ЛНР, равное отношение к национальностям и народностям, населяющим Украину, Киев подменил "приоритетом титульной нации, титульного языка и пренебрежением к правам и особенностям людей других национальностей".
"Говоря проще, Украина сегодня - это неудавшееся государство, изменившее своим базовым принципам, заложенным при его основании, а массовое праздничное размахивание национальными флагами - это лишь попытка отвлечь граждан от грустных мыслей о деградирующем, по сути, государстве и о том, дотянет ли оно до следующего юбилея и в каком виде", - подытожил Мирошник.