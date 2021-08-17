https://ria.ru/20210817/obvinenie-1746147744.html

ЛНР обвинила Украину в нарушении принципов Декларации о суверенитете

ЛНР обвинила Украину в нарушении принципов Декларации о суверенитете - РИА Новости, 17.08.2021

ЛНР обвинила Украину в нарушении принципов Декларации о суверенитете

Украина к 30-летию своей независимости представляет собой государственное образование, нарушившее основные принципы, заложенные в Декларации о государственном... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T21:13

2021-08-17T21:13

2021-08-17T21:13

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ЛУГАНСК, 17 авг – РИА Новости. Украина к 30-летию своей независимости представляет собой государственное образование, нарушившее основные принципы, заложенные в Декларации о государственном суверенитете, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.На Украине 24 августа отмечается День независимости. В этом году страна отпразднует 30-ю годовщину независимости. Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что в этот день состоится масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях будут участвовать представители более трех десятков стран."К своему 30-летию Украина пришла в виде государственного образования, нарушившего основные принципы, заложенные в Декларацию о государственном суверенитете, на котором базировался акт о провозглашении независимости Украины", - заявил Мирошник.Он подчеркнул, что Украина утратила свой суверенитет и следование национальным интересам. "Нынешняя украинская власть в виде своего приоритета ставит цели, декларируемые внешними кураторами, а не выгоды, несущие благополучие собственному народу. Следствием этой политики является и утрата территорий, и гражданская война в Донбассе, и испорченные отношения практически со всеми государствами, граничащими с Украиной", - пояснил собеседник агентства.Мирошник отметил, что также от стремления к внеблоковому статусу, заложенному в Декларации, "Украина без опросов и референдумов мигрировала к закреплению в Конституции стремление в ЕС и НАТО".По мнению представителя ЛНР, равное отношение к национальностям и народностям, населяющим Украину, Киев подменил "приоритетом титульной нации, титульного языка и пренебрежением к правам и особенностям людей других национальностей"."Говоря проще, Украина сегодня - это неудавшееся государство, изменившее своим базовым принципам, заложенным при его основании, а массовое праздничное размахивание национальными флагами - это лишь попытка отвлечь граждан от грустных мыслей о деградирующем, по сути, государстве и о том, дотянет ли оно до следующего юбилея и в каком виде", - подытожил Мирошник.

https://ria.ru/20210813/obse-1745641146.html

https://ria.ru/20210811/lnr-1745373042.html

украина

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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