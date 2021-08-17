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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/nato-1746108531.html
В НАТО назвали главную задачу в Афганистане
В НАТО назвали главную задачу в Афганистане - РИА Новости, 17.08.2021
В НАТО назвали главную задачу в Афганистане
Сейчас главная задача в Афганистане - обеспечить безопасную эвакуацию граждан стран-партнеров и сотрудничавших афганцев, заявил на пресс-конференции в Брюсселе... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T16:38
2021-08-17T20:32
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
йенс столтенберг
талибан
афганистан
нато
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Сейчас главная задача в Афганистане - обеспечить безопасную эвакуацию граждан стран-партнеров и сотрудничавших афганцев, заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг."Основная задача сейчас – сконцентрироваться на безопасной эвакуации граждан стран-партнеров, а также сотрудничавших афганцев", - сказал он.Он также подчеркнул, что движение "Талибан"* должно способствовать такой операции.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745872754.html
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в мире, кабул (город), йенс столтенберг, талибан, афганистан, нато, брюссель
16:38 17.08.2021 (обновлено: 20:32 17.08.2021)
 
В НАТО назвали главную задачу в Афганистане

Генсек НАТО Столтенберг назвал безопасную эвакуацию главной задачей в Афганистане

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Сейчас главная задача в Афганистане - обеспечить безопасную эвакуацию граждан стран-партнеров и сотрудничавших афганцев, заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Основная задача сейчас – сконцентрироваться на безопасной эвакуации граждан стран-партнеров, а также сотрудничавших афганцев", - сказал он.
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Он также подчеркнул, что движение "Талибан"* должно способствовать такой операции.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)Йенс СтолтенбергТалибанАфганистанНАТОБрюссель
 
 
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