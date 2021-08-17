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В НАТО прокомментировали захват власти в Афганистане талибами

В НАТО прокомментировали захват власти в Афганистане талибами - РИА Новости, 17.08.2021

В НАТО прокомментировали захват власти в Афганистане талибами

Союзники по НАТО не рассчитывали, что система безопасности и политические институты в Афганистане так быстро обрушатся, заявил на пресс-конференции генсек... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T16:25

2021-08-17T16:25

2021-08-17T16:25

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

йенс столтенберг

талибан

афганистан

нато

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БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Союзники по НАТО не рассчитывали, что система безопасности и политические институты в Афганистане так быстро обрушатся, заявил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг."Ситуация в Афганистане сложная и непредсказуемая, вызывает глубокое сожаление… Мы не ожидали, что она так быстро обрушится в политическом плане и в плане безопасности", - сказал он.Ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда "Талибан"* после вывода войск США и НАТО захватил большую часть территории Афганистана. В воскресенье талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, по его словам, он поступил так, чтобы предотвратить кровопролитие. Талибы заявляют, что теперь война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация

сша

афганистан

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в мире, сша, йенс столтенберг, талибан, афганистан, нато