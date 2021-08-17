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Глава Воронежской области рассказал о командире разбившегося Ил-112В

Глава Воронежской области рассказал о командире разбившегося Ил-112В - РИА Новости, 17.08.2021

Глава Воронежской области рассказал о командире разбившегося Ил-112В

Командир собранного на воронежском авиазаводе опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В, который разбился в Подмосковье, Герой России Николай... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T17:24

2021-08-17T17:24

2021-08-17T17:24

происшествия

московская область (подмосковье)

воронежская область

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ан-26

александр гусев (государственный служащий)

ил-112

крушение ил-112в в подмосковье

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ВОРОНЕЖ, 17 авг - РИА Новости. Командир собранного на воронежском авиазаводе опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В, который разбился в Подмосковье, Герой России Николай Куимов, был настоящим асом и мужественным человеком, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.Во вторник в 11.18 мск опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В, выполнявший перелет из подмосковной Кубинки на аэродром в ЛИИ им. Громова в Жуковском, потерпел крушение в районе села Никольское. Предварительная причина катастрофы – возгорание правого двигателя. Погибли все три члена экипажа. Командиром экипажа был Герой России Николай Куимов. Жертв и разрушений на земле после падения самолета нет."Из Кубинки пришло трагическое известие. По сообщению ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации – ред.), погибший экипаж возглавлял Герой России Николай Куимов. Лично был с ним знаком, это настоящий ас и очень мужественный человек. Бесконечно жаль... Выражаю глубокое сочувствие родным и близким погибших летчиков", - приводит слова Гусева облправительство.Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.

https://ria.ru/20210817/krushenie-1746101564.html

московская область (подмосковье)

воронежская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), воронежская область, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ан-26, александр гусев (государственный служащий), ил-112, крушение ил-112в в подмосковье