https://ria.ru/20210817/kanada-1746128349.html

Канада отказалась признавать "Талибан"* в качестве властей Афганистана

Канада отказалась признавать "Талибан"* в качестве властей Афганистана - РИА Новости, 17.08.2021

Канада отказалась признавать "Талибан"* в качестве властей Афганистана

Правительство Канады не намерено признавать движение "Талибан"* в качестве законной власти в Афганистане, заявил во вторник премьер-министр страны Джастин... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T18:21

2021-08-17T18:21

2021-08-17T18:33

захват власти в афганистане талибами

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талибан

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афганистан

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Правительство Канады не намерено признавать движение "Талибан"* в качестве законной власти в Афганистане, заявил во вторник премьер-министр страны Джастин Трюдо."У Канады нет планов признавать "Талибан"* в качестве властей Афганистана", - сказал глава канадского правительства. Его выступление транслировал телеканал CTV.Он напомнил, что, когда талибы находились у власти в Афганистане в прошлом веке, Канада также не признавала законность их правления. "Они свергли и сместили демократическое правительство посредством силы. По законам Канады они являются террористической организацией", - подчеркнул Трюдо.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

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в мире, талибан, канада, афганистан