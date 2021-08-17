https://ria.ru/20210817/kabul-1746035501.html

Украинских военных бросили на американской базе в Кабуле, сообщили СМИ

Украинских военных бросили на американской базе в Кабуле, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.08.2021

Украинских военных бросили на американской базе в Кабуле, сообщили СМИ

Двенадцать украинских военных остаются на американской базе в Кабуле, американцев с нее уже эвакуировали, сообщил сайт телеканала "24" со ссылкой на сестру... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T09:59

2021-08-17T09:59

2021-08-17T09:59

захват власти в афганистане талибами

в мире

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афганистан

мид украины

дмитрий кулеба

кабул

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КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Двенадцать украинских военных остаются на американской базе в Кабуле, американцев с нее уже эвакуировали, сообщил сайт телеканала "24" со ссылкой на сестру одного из военнослужащих.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинский самолет вывез из Кабула граждан нескольких стран, в том числе Украины, Нидерландов, Хорватии и Белоруссии, они в безопасности. Пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что большинство эвакуированных из Кабула людей были гражданами Афганистана, часть из них попросила Украину предоставить им статус беженца. Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко сообщил, что посольства страны в Таджикистане и Пакистане формируют список граждан, которые изъявили желание быть эвакуированными из Афганистана, к дипломатам обратились 90 украинцев афганского происхождения."На американской базе в Кабуле находятся 12 украинских военных… О ночной эвакуации украинского самолета ребята ничего не знали. Никто не выходил с ними на связь. Всех американцев с базы уже эвакуировали. Сейчас там находятся более 40 мужчин, среди которых еще грузины, румыны и болгары. Их также никто не забирает", - говорится в сообщении телеканала.Сестра одного из военных сообщила, что на базу к украинцам уже приходили талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ), они забрали оружие и предупредили, чтобы те "не рыпались, иначе все будет по-другому". Она добавила, что сейчас украинцы так и сидят на базе, никуда не выходят, еда у них есть.Сестре военного удалось связаться с посольством Украины в Таджикистане, дипучреждение собирает информацию о военных, просит копии паспортов. Никакой конкретики не дают, однако утверждают, что будут пытаться эвакуировать украинцев.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210817/buzhanskiy-1746015053.html

https://ria.ru/20210816/pogibshie-1745967260.html

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афганистан

кабул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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