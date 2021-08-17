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Нижегородская область
https://ria.ru/20210817/it-kampus-1746141404.html
Губернатор рассказал о создании IT-кампуса в Нижнем Новгороде
Губернатор рассказал о создании IT-кампуса в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 17.08.2021
Губернатор рассказал о создании IT-кампуса в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород станет одним из восьми городов России, где появится IT-кампус, создание которого позволит решить проблему с кадрами в IT-сфере региона, заявил... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T20:00
2021-08-17T20:00
нижегородская область
общество
нижегородская область
нижний новгород
михаил мишустин
глеб никитин
дмитрий чернышенко
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Нижний Новгород станет одним из восьми городов России, где появится IT-кампус, создание которого позволит решить проблему с кадрами в IT-сфере региона, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Как сообщал на заседании кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин, власти отобрали восемь заявок из почти 30 на строительство университетских кампусов. По его словам, "они готовы к началу реализации уже в этом году, три из них полностью обеспечены финансированием". В числе восьми заявок – Нижний Новгород.Глава региона напомнил, что кампус планируется создать в IT-квартале, который появится в историческом центре Нижнего Новгорода. Также неподалеку планируется расположить инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина". Потенциально это позволит осуществлять совместную деятельность по интеграции разработок в реальный сектор экономики и развитие кадрового потенциала."Предварительные переговоры с бизнесом дали четкое понимание, что предприниматели очень заинтересованы в реализации подобных проектов и готовы принимать в этой работе активное участие, в том числе вкладывать финансы. Сейчас дефицит кадров в IT-сфере региона составляет около 15 тысяч человек, а это значит, что есть много нереализованных возможностей. В такой ситуации вложение средств в инфраструктуру будет выгодно для всех. Компании получат новых специалистов, регион - новую точку экономического, а нижегородцы – личностного и профессионального роста в центре Нижнего Новгорода", - подчеркнул Никитин.Минобрнауки совместно с Минстроем, Минфином, Минэкономразвития и корпорацией "ВЭБ.РФ" рассмотрели 27 заявок с проектами кампусов мирового уровня из 22 субъектов РФ. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания председателя правительства с членами кабмина, "отобраны восемь проектов к старту, к реализации в 2021 году". Он уточнил, что в ближайшие годы кампусы будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге.
https://ria.ru/20210817/kampusy-1746071579.html
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общество, нижегородская область, нижний новгород, михаил мишустин, глеб никитин, дмитрий чернышенко, россия
20:00 17.08.2021
 
Губернатор рассказал о создании IT-кампуса в Нижнем Новгороде

Губернатор Никитин: создание IT-кампуса в Нижнем Новгороде решит проблему с кадрами

© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Нижний Новгород станет одним из восьми городов России, где появится IT-кампус, создание которого позволит решить проблему с кадрами в IT-сфере региона, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Как сообщал на заседании кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин, власти отобрали восемь заявок из почти 30 на строительство университетских кампусов. По его словам, "они готовы к началу реализации уже в этом году, три из них полностью обеспечены финансированием". В числе восьми заявок – Нижний Новгород.
"Мы провели большую работу при подготовке заявки и благодарим правительство России за высокую оценку и доверие, оказанное региону для реализации столь масштабного и важного проекта. Для нас создание IT-кампуса имеет особое значение, потому что Нижний Новгород – один из главных IT-центров России. Если смотреть по соотношению к общей численности населения, здесь самое больше число специалистов по этому направлению в стране – около 30 тысяч человек. У нас работают полторы тысячи компаний, включая такие гиганты, как Intel, Samsung, Huawei, "Яндекс", Mail.ru Group", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Глава региона напомнил, что кампус планируется создать в IT-квартале, который появится в историческом центре Нижнего Новгорода. Также неподалеку планируется расположить инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина". Потенциально это позволит осуществлять совместную деятельность по интеграции разработок в реальный сектор экономики и развитие кадрового потенциала.
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Восемь регионов подали заявки на создание кампусов мирового уровня
"Предварительные переговоры с бизнесом дали четкое понимание, что предприниматели очень заинтересованы в реализации подобных проектов и готовы принимать в этой работе активное участие, в том числе вкладывать финансы. Сейчас дефицит кадров в IT-сфере региона составляет около 15 тысяч человек, а это значит, что есть много нереализованных возможностей. В такой ситуации вложение средств в инфраструктуру будет выгодно для всех. Компании получат новых специалистов, регион - новую точку экономического, а нижегородцы – личностного и профессионального роста в центре Нижнего Новгорода", - подчеркнул Никитин.
Минобрнауки совместно с Минстроем, Минфином, Минэкономразвития и корпорацией "ВЭБ.РФ" рассмотрели 27 заявок с проектами кампусов мирового уровня из 22 субъектов РФ. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания председателя правительства с членами кабмина, "отобраны восемь проектов к старту, к реализации в 2021 году". Он уточнил, что в ближайшие годы кампусы будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге.
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Нижегородская областьОбществоНижегородская областьНижний НовгородМихаил МишустинГлеб НикитинДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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