https://ria.ru/20210817/it-kampus-1746141404.html

Губернатор рассказал о создании IT-кампуса в Нижнем Новгороде

Губернатор рассказал о создании IT-кампуса в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 17.08.2021

Губернатор рассказал о создании IT-кампуса в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород станет одним из восьми городов России, где появится IT-кампус, создание которого позволит решить проблему с кадрами в IT-сфере региона, заявил... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T20:00

2021-08-17T20:00

2021-08-17T20:00

нижегородская область

общество

нижегородская область

нижний новгород

михаил мишустин

глеб никитин

дмитрий чернышенко

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Нижний Новгород станет одним из восьми городов России, где появится IT-кампус, создание которого позволит решить проблему с кадрами в IT-сфере региона, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Как сообщал на заседании кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин, власти отобрали восемь заявок из почти 30 на строительство университетских кампусов. По его словам, "они готовы к началу реализации уже в этом году, три из них полностью обеспечены финансированием". В числе восьми заявок – Нижний Новгород.Глава региона напомнил, что кампус планируется создать в IT-квартале, который появится в историческом центре Нижнего Новгорода. Также неподалеку планируется расположить инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина". Потенциально это позволит осуществлять совместную деятельность по интеграции разработок в реальный сектор экономики и развитие кадрового потенциала."Предварительные переговоры с бизнесом дали четкое понимание, что предприниматели очень заинтересованы в реализации подобных проектов и готовы принимать в этой работе активное участие, в том числе вкладывать финансы. Сейчас дефицит кадров в IT-сфере региона составляет около 15 тысяч человек, а это значит, что есть много нереализованных возможностей. В такой ситуации вложение средств в инфраструктуру будет выгодно для всех. Компании получат новых специалистов, регион - новую точку экономического, а нижегородцы – личностного и профессионального роста в центре Нижнего Новгорода", - подчеркнул Никитин.Минобрнауки совместно с Минстроем, Минфином, Минэкономразвития и корпорацией "ВЭБ.РФ" рассмотрели 27 заявок с проектами кампусов мирового уровня из 22 субъектов РФ. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания председателя правительства с членами кабмина, "отобраны восемь проектов к старту, к реализации в 2021 году". Он уточнил, что в ближайшие годы кампусы будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге.

https://ria.ru/20210817/kampusy-1746071579.html

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нижегородская область

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общество, нижегородская область, нижний новгород, михаил мишустин, глеб никитин, дмитрий чернышенко, россия