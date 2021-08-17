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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/ispaniya-1746154130.html
Испания готова временно принять работавших с ЕС афганцев
Испания готова временно принять работавших с ЕС афганцев - РИА Новости, 17.08.2021
Испания готова временно принять работавших с ЕС афганцев
Испания предложила главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю временно принять афганцев, которые сотрудничали со странами ЕС, заявил премьер Педро Санчес. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T23:35
2021-08-17T23:35
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
сарагоса
нато
педро санчес
жозеп боррель
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МАДРИД, 17 авг - РИА Новости. Испания предложила главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю временно принять афганцев, которые сотрудничали со странами ЕС, заявил премьер Педро Санчес."Испания предлагает высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю временно принять афганцев, которые работали для Европейского союза, до их распределения между странами-членами", - написал Санчес в Twitter.Ранее руководители нескольких испанских регионов заявили, что готовы принять афганских беженцев.Два военно-транспортных самолета вылетели с базы в Сарагосе в Дубай для эвакуации сотрудников посольства, других испанских граждан, а также афганцев, в основном переводчиков, сотрудничавших с испанцами, и их семьи.В понедельник испанский МИД предложил эвакуировать сотрудников ЕС и НАТО из Афганистана в Европу через Испанию - как пункт прибытия в Европейский союз.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) развили быстрое наступление по всей стране. Единственной неподконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210817/bezhentsy-1746097694.html
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в мире, кабул (город), талибан, сарагоса, нато, педро санчес, жозеп боррель, россия
23:35 17.08.2021
 
Испания готова временно принять работавших с ЕС афганцев

Испания предложила Боррелю временно принять афганцев, которые сотрудничали со странами ЕС

© REUTERSЛюди в аэропорту Кабула. Кадр видео
Люди в аэропорту Кабула. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© REUTERS
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МАДРИД, 17 авг - РИА Новости. Испания предложила главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю временно принять афганцев, которые сотрудничали со странами ЕС, заявил премьер Педро Санчес.
"Испания предлагает высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю временно принять афганцев, которые работали для Европейского союза, до их распределения между странами-членами", - написал Санчес в Twitter.
Ранее руководители нескольких испанских регионов заявили, что готовы принять афганских беженцев.
Два военно-транспортных самолета вылетели с базы в Сарагосе в Дубай для эвакуации сотрудников посольства, других испанских граждан, а также афганцев, в основном переводчиков, сотрудничавших с испанцами, и их семьи.
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Меркель высказалась о приеме афганских беженцев в странах Евросоюза
В понедельник испанский МИД предложил эвакуировать сотрудников ЕС и НАТО из Афганистана в Европу через Испанию - как пункт прибытия в Европейский союз.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) развили быстрое наступление по всей стране. Единственной неподконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанСарагосаНАТОПедро СанчесЖозеп БоррельРоссия
 
 
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