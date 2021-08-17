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Суд оштрафовал Google на 6,5 миллиона рублей
Суд оштрафовал Google на 6,5 миллиона рублей - РИА Новости, 17.08.2021
Суд оштрафовал Google на 6,5 миллиона рублей
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы во вторник оштрафовал компанию Google за неудаление запрещенного контента еще на 6,5 миллионов рублей,... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T17:21
2021-08-17T17:27
общество
google
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы во вторник оштрафовал компанию Google за неудаление запрещенного контента еще на 6,5 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.Таким образом, общая сумма штрафов выросла до 23 миллионов рублей."Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.По следующему протоколу по этому же составу компанию оштрафовали на 5 миллионов рублей. На очереди на сегодняшнем заседании еще два протокола.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.
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общество, google, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
17:21 17.08.2021 (обновлено: 17:27 17.08.2021)
 
Суд оштрафовал Google на 6,5 миллиона рублей

Суд оштрафовал Google на 6,5 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы во вторник оштрафовал компанию Google за неудаление запрещенного контента еще на 6,5 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Таким образом, общая сумма штрафов выросла до 23 миллионов рублей.
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Средства от штрафа Google пустят на создание альтернативы YouTube
"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
По следующему протоколу по этому же составу компанию оштрафовали на 5 миллионов рублей. На очереди на сегодняшнем заседании еще два протокола.
Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.
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ОбществоGoogleРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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