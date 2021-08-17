https://ria.ru/20210817/davka-1746153564.html

СМИ сообщили о погибших и пострадавших в кабульском аэропорту из-за давки

СМИ сообщили о погибших и пострадавших в кабульском аэропорту из-за давки - РИА Новости, 18.08.2021

СМИ сообщили о погибших и пострадавших в кабульском аэропорту из-за давки

Стрельба и давка в аэропорту Кабула в понедельник привели к тому, что от 30 до 40 человек пострадали и погибли, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-17T23:19

2021-08-17T23:19

2021-08-18T03:34

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745915906_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_70acd98bfc6316f217b210622f1e2050.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Стрельба и давка в аэропорту Кабула в понедельник привели к тому, что от 30 до 40 человек пострадали и погибли, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на командира движения "Талибан"* Мохибуллу Хекмата."Они не должны (цепляться - ред.) за самолеты иностранцев, вчера в аэропорту были убиты и ранены от 30 до 40 человек, они должны оставаться в своих домах, у них не будет проблем", - заявил Хекмат.В аэропорту Кабула в понедельник царил хаос из-за жителей, пытавшихся сбежать из страны после прихода талибов к власти. Они штурмовали не только сам аэропорт, но и технику, которая вывозила из страны сотрудников дипломатических миссий. В СМИ появлялись кадры с самолетом, который взлетал с людьми на шасси. В другом американском военно-транспортном судне нашли человеческие останки.По предварительным данным, в беспорядках погибли до десяти человек.Авиационные власти работают над решением технических проблем. Пока из Кабула вылетают только иностранные самолеты, для гражданских аэропорт обещают открыть в субботу.Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.* Террористическое движение, запрещенное в России

https://ria.ru/20210817/kabul-1746023688.html

кабул (город)

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия