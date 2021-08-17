СМИ сообщили о погибших и пострадавших в кабульском аэропорту из-за давки

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Стрельба и давка в аэропорту Кабула в понедельник привели к тому, что от 30 до 40 человек пострадали и погибли, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на командира движения "Талибан"* Мохибуллу Хекмата."Они не должны (цепляться - ред.) за самолеты иностранцев, вчера в аэропорту были убиты и ранены от 30 до 40 человек, они должны оставаться в своих домах, у них не будет проблем", - заявил Хекмат.В аэропорту Кабула в понедельник царил хаос из-за жителей, пытавшихся сбежать из страны после прихода талибов к власти. Они штурмовали не только сам аэропорт, но и технику, которая вывозила из страны сотрудников дипломатических миссий. В СМИ появлялись кадры с самолетом, который взлетал с людьми на шасси. В другом американском военно-транспортном судне нашли человеческие останки.По предварительным данным, в беспорядках погибли до десяти человек.Авиационные власти работают над решением технических проблем. Пока из Кабула вылетают только иностранные самолеты, для гражданских аэропорт обещают открыть в субботу.Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.* Террористическое движение, запрещенное в России
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Стрельба и давка в аэропорту Кабула в понедельник привели к тому, что от 30 до 40 человек пострадали и погибли, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на командира движения "Талибан"* Мохибуллу Хекмата.
"Они не должны (цепляться - ред.) за самолеты иностранцев, вчера в аэропорту были убиты и ранены от 30 до 40 человек, они должны оставаться в своих домах, у них не будет проблем", - заявил Хекмат.
В аэропорту Кабула в понедельник царил хаос из-за жителей, пытавшихся сбежать из страны после прихода талибов к власти. Они штурмовали не только сам аэропорт, но и технику, которая вывозила из страны сотрудников дипломатических миссий. В СМИ появлялись кадры с самолетом, который взлетал с людьми на шасси. В другом американском военно-транспортном судне нашли человеческие останки.
По предварительным данным, в беспорядках погибли до десяти человек.
Авиационные власти работают над решением технических проблем. Пока из Кабула вылетают только иностранные самолеты, для гражданских аэропорт обещают открыть в субботу.
Захват власти талибами
Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Глава государства Ашраф Гани бежал. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
1 из 10
До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
7 из 10
Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
8 из 10
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.