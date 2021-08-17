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Шоубиз
https://ria.ru/20210817/britni-1746088698.html
Бритни Спирс эмоционально отреагировала на критику своих обнаженных фото
Бритни Спирс эмоционально отреагировала на критику своих обнаженных фото - РИА Новости, 17.08.2021
Бритни Спирс эмоционально отреагировала на критику своих обнаженных фото
Певица Бритни Спирс в своем Instagram эмоционально отреагировала на критику своих фото топлес. Звезда сказала, что таким образом хочет сбросить с себя груз... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:47
2021-08-17T14:47
шоубиз
бритни спирс
знаменитости
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Певица Бритни Спирс в своем Instagram эмоционально отреагировала на критику своих фото топлес. Звезда сказала, что таким образом хочет сбросить с себя груз навалившихся на нее событий."Я показываю сейчас свое тело, потому что родилась голой и, если честно, чувствую тяжесть всего, что навалилось на мои плечи. Таким образом я хочу облегчить себя", – написала певица.Также она уверила поклонников, что не собирается оголяться до конца жизни.В конце своего послания Бритни поблагодарила фанатов за поддержку.Звезда долгое время находилась под опекунством своего отца. Она рассказывала, что травмирована и несчастна, поэтому просила лишить его статуса опекуна.
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бритни спирс, знаменитости
14:47 17.08.2021
 

Бритни Спирс эмоционально отреагировала на критику своих обнаженных фото

© AP Photo / Chris Pizzello/InvisionБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Chris Pizzello/Invision
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Певица Бритни Спирс в своем Instagram эмоционально отреагировала на критику своих фото топлес. Звезда сказала, что таким образом хочет сбросить с себя груз навалившихся на нее событий.
"Я показываю сейчас свое тело, потому что родилась голой и, если честно, чувствую тяжесть всего, что навалилось на мои плечи. Таким образом я хочу облегчить себя", – написала певица.
Также она уверила поклонников, что не собирается оголяться до конца жизни.
"Я красивая, чувственная женщина. Женщина, которой нужно взглянуть на наиболее чистую свою форму. Нет, я не собираюсь делать фото топлес до конца жизни, это было бы скучно. Но это чертовски помогает, когда тебе нужно просветлиться", – добавила Бритни.
В конце своего послания Бритни поблагодарила фанатов за поддержку.
Звезда долгое время находилась под опекунством своего отца. Она рассказывала, что травмирована и несчастна, поэтому просила лишить его статуса опекуна.
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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