Бритни Спирс эмоционально отреагировала на критику своих обнаженных фото
© AP Photo / Chris Pizzello/InvisionБритни Спирс
© AP Photo / Chris Pizzello/Invision
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Певица Бритни Спирс в своем Instagram эмоционально отреагировала на критику своих фото топлес. Звезда сказала, что таким образом хочет сбросить с себя груз навалившихся на нее событий.
"Я показываю сейчас свое тело, потому что родилась голой и, если честно, чувствую тяжесть всего, что навалилось на мои плечи. Таким образом я хочу облегчить себя", – написала певица.
Также она уверила поклонников, что не собирается оголяться до конца жизни.
"Я красивая, чувственная женщина. Женщина, которой нужно взглянуть на наиболее чистую свою форму. Нет, я не собираюсь делать фото топлес до конца жизни, это было бы скучно. Но это чертовски помогает, когда тебе нужно просветлиться", – добавила Бритни.
В конце своего послания Бритни поблагодарила фанатов за поддержку.
Звезда долгое время находилась под опекунством своего отца. Она рассказывала, что травмирована и несчастна, поэтому просила лишить его статуса опекуна.
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