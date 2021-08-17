https://ria.ru/20210817/britni-1746088698.html

Бритни Спирс эмоционально отреагировала на критику своих обнаженных фото

Бритни Спирс эмоционально отреагировала на критику своих обнаженных фото - РИА Новости, 17.08.2021

Бритни Спирс эмоционально отреагировала на критику своих обнаженных фото

Певица Бритни Спирс в своем Instagram эмоционально отреагировала на критику своих фото топлес. Звезда сказала, что таким образом хочет сбросить с себя груз... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T14:47

2021-08-17T14:47

2021-08-17T14:47

шоубиз

бритни спирс

знаменитости

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Певица Бритни Спирс в своем Instagram эмоционально отреагировала на критику своих фото топлес. Звезда сказала, что таким образом хочет сбросить с себя груз навалившихся на нее событий."Я показываю сейчас свое тело, потому что родилась голой и, если честно, чувствую тяжесть всего, что навалилось на мои плечи. Таким образом я хочу облегчить себя", – написала певица.Также она уверила поклонников, что не собирается оголяться до конца жизни.В конце своего послания Бритни поблагодарила фанатов за поддержку.Звезда долгое время находилась под опекунством своего отца. Она рассказывала, что травмирована и несчастна, поэтому просила лишить его статуса опекуна.

https://ria.ru/20210806/spears-1744708600.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бритни спирс, знаменитости