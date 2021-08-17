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Петр Бирюков: 92% объектов Москвы подготовлены к отопительному сезону
Петр Бирюков: 92% объектов Москвы подготовлены к отопительному сезону - РИА Новости, 17.08.2021
Петр Бирюков: 92% объектов Москвы подготовлены к отопительному сезону
В Москве 92% объектов подготовлены к отопительному сезону, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T07:02
2021-08-17T07:02
2021-08-17T10:53
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В Москве 92% объектов подготовлены к отопительному сезону, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков."Работы по подготовке городских объектов к осенне-зимнему периоду вышли на финишную прямую, в настоящее время готовность составляет 92%. В общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий. Все мероприятия идут в соответствии с графиком и будут завершены до 1 сентября", - сказал он.Заместитель мэра добавил, что запланированы гидравлические испытания на 17 тысячах километрах тепловых сетей."Это позволит предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - пояснил Бирюков.Он сообщил, что подготовку к осенне-зимнему периоду ведут все городские службы.По его словам, благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 10 лет подряд отопительные сезоны в столице проходят без серьезных аварий и отключений.
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москва, петр бирюков
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
В Москве 92% объектов подготовлены к отопительному сезону, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков
.
"Работы по подготовке городских объектов к осенне-зимнему периоду вышли на финишную прямую, в настоящее время готовность составляет 92%. В общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий. Все мероприятия идут в соответствии с графиком и будут завершены до 1 сентября", - сказал он.
Заместитель мэра добавил, что запланированы гидравлические испытания на 17 тысячах километрах тепловых сетей.
"Это позволит предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - пояснил Бирюков.
Он сообщил, что подготовку к осенне-зимнему периоду ведут все городские службы.
"Выполняются мероприятия на объектах теплогенерации - 13 ТЭЦ, почти 90 районных и квартальных тепловых станциях, 99 малых котельных. Ежегодно планово-предупредительный ремонт ведется на более 22 тысячах тепловых пунктах, проводится осмотр свыше 13 тысяч километров водопроводных сетей, более 116 тысяч километров электрических сетей, около 21 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций", - отметил Бирюков.
По его словам, благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 10 лет подряд отопительные сезоны в столице проходят без серьезных аварий и отключений.