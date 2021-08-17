https://ria.ru/20210817/biryukov-1746044928.html

Петр Бирюков: 92% объектов Москвы подготовлены к отопительному сезону

Петр Бирюков: 92% объектов Москвы подготовлены к отопительному сезону - РИА Новости, 17.08.2021

Петр Бирюков: 92% объектов Москвы подготовлены к отопительному сезону

В Москве 92% объектов подготовлены к отопительному сезону, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T07:02

2021-08-17T07:02

2021-08-17T10:53

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петр бирюков

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В Москве 92% объектов подготовлены к отопительному сезону, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков."Работы по подготовке городских объектов к осенне-зимнему периоду вышли на финишную прямую, в настоящее время готовность составляет 92%. В общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий. Все мероприятия идут в соответствии с графиком и будут завершены до 1 сентября", - сказал он.Заместитель мэра добавил, что запланированы гидравлические испытания на 17 тысячах километрах тепловых сетей."Это позволит предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - пояснил Бирюков.Он сообщил, что подготовку к осенне-зимнему периоду ведут все городские службы.По его словам, благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 10 лет подряд отопительные сезоны в столице проходят без серьезных аварий и отключений.

https://ria.ru/20210814/biryukov-1745732701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков