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Юрий Балуевский: США не выводили войска из Афганистана, а бежали
Юрий Балуевский: США не выводили войска из Афганистана, а бежали - РИА Новости, 17.08.2021
Юрий Балуевский: США не выводили войска из Афганистана, а бежали
Ситуация в Афганистане, где талибы* (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) фактически без боя взяли Кабул, развивается настолько... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:00
2021-08-17T09:59
интервью
сша
талибан
узбекистан
афганистан
одкб
юрий балуевский
россия
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Ситуация в Афганистане, где талибы* (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) фактически без боя взяли Кабул, развивается настолько стремительно, что комментарии и прогнозы экспертов устаревают еще будучи не опубликованными. Тем не менее вопросов меньше не становится. Почему так поспешно уходят американцы? Почему талибы* за неделю овладели всеми крупными городами страны? Ответить на эти вопросы руководитель профильной редакции информационного агентства РИА Новости Сергей Сафронов попросил начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2004-2008 гг.) генерала армии Юрия Балуевского.– Юрий Николаевич, почему так стремительно развиваются события в Афганистане? Еще неделю назад ничто не предвещало такого скорого падения официального Кабула.– Сам у себя спрашиваю, почему так быстро все там происходит. Американцы с мая начали вывод войск и фактически его завершили. Но американцы не выводили войска, а поспешно бежали. Почему? Скорее всего потому, что они чувствовали, что ситуация перезрела. Талибы* могли сами их погнать, и тогда позора было бы еще больше, чем сегодня. А сегодня они фактически контролируют всю страну.Почему так быстро? Потому что деморализованная армия, нет мотивации у армии. Такая армия не способна обеспечить защиту государства. Произошел массовый исход подразделений вооруженных сил Афганистана, массовая сдача оружия. Кого она сегодня защищает? Народ? Трудно сказать, ведь народ инфантилен, народ скорее думает, что при талибах* будет хоть какая-то стабильность.– Фактические США повторили историю СССР, который ввел войска в Афганистан в 1979 году и вывел через 10 лет. Почему они не учли наш негативный опыт?– Никакая оккупационная армия долго в стране не задержится. Нужно знать специфику страны, обычаи народа, традиции, культуру. Мы тоже в свое время не очень ее понимали, но мы хоть оставили после себя экономику: построенные заводы и фабрики, школы и институты, тысячи студентов учились в вузах Советского Союза. А вот я не помню, чтобы у американцев были намерения что-то восстанавливать или строить.– Известно, что талибы* решительно настроены на борьбу против наркотиков. Почему же наркобароны не поддержали официальный Кабул, который фактически попустительствовал наркобизнесу?– Думаю, что наркобароны , которые есть во многих государствах, находят свои ниши при любой власти. Они знают, что если талибы* против наркотиков внутри страны, это не значит, что они против поставки наркотиков в другие страны. При этом они будут получать определенные доходы, которые выгодны любой власти.– Насколько захват власти талибами* угрожает нашей стране и нашим соседям?– Меры противодействия необходимы, чтобы влияние талибов* не распространилась на республики Средней Азии, которые являются членами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Нам не все равно, какая ситуация будет складываться в той же Киргизии, Таджикистане.И мы сделали хорошие предупредительные шаги, проведя учения на границе с Афганистаном. Были и политические и военно-политические заявления, суть которых заключается в том, что в случае, если движение "Талибан"* попробует распространить свое влияние на государства ОДКБ, то Россия эти действия без ответа не оставит.Однозначно ввод войск на примере 1979 года не целесообразен ни с политической, ни с военной точки зрения. В рамках ОДКБ мы обязаны оказывать помощь в случае угрозы агрессии или реальной агрессии. Есть возможные варианты ответа. Если вы следили за учениями в Узбекистане, то заметили, то там применялись дальние бомбардировщики Ту-22М3. Они предназначены не для поддержки сухопутных войск, а для нанесения дальних ударов по объектам. Эти самолеты – предупреждение талибам* не приближаться к границам. Да и сами вооруженные силы Таджикистана, Узбекистана, Киргизии сегодня достаточно боеспособны. А при хорошей координации действий и применении "длинной руки", то есть авиации Ту-22М3, а также нашей разведки и доразведки будет эффективное воздействие на противника.– В случае экстренной эвакуации наших граждан из Афганистана не потребуется ли присутствие наших военных подразделений?– Думаю, что соответствующие указания на этот счет уже даны, вопрос только времени. Это должны быть спецподразделения, которые могут находиться на борту тех самолетов, которые прилетят в Кабул для эвакуации наших граждан. Это задача не такая проблемная. Для нас это не вопрос эвакуации тех тысяч афганских граждан, которые работали 20 лет на США. И по сути были ими брошены.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745929402.html
https://ria.ru/20210803/tarabrin-1744020375.html
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сша
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афганистан
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интервью, сша, талибан, узбекистан, афганистан, одкб, юрий балуевский, россия
10:00 17.08.2021
 

Юрий Балуевский: США не выводили войска из Афганистана, а бежали

CC BY 4.0 / Министерство обороны РФ / Генерал Армии Юрий Балуевский
Генерал Армии Юрий Балуевский - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
CC BY 4.0 / Министерство обороны РФ /
Читать ria.ru в
Ситуация в Афганистане, где талибы* (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) фактически без боя взяли Кабул, развивается настолько стремительно, что комментарии и прогнозы экспертов устаревают еще будучи не опубликованными. Тем не менее вопросов меньше не становится. Почему так поспешно уходят американцы? Почему талибы* за неделю овладели всеми крупными городами страны? Ответить на эти вопросы руководитель профильной редакции информационного агентства РИА Новости Сергей Сафронов попросил начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2004-2008 гг.) генерала армии Юрия Балуевского.
– Юрий Николаевич, почему так стремительно развиваются события в Афганистане? Еще неделю назад ничто не предвещало такого скорого падения официального Кабула.
– Сам у себя спрашиваю, почему так быстро все там происходит. Американцы с мая начали вывод войск и фактически его завершили. Но американцы не выводили войска, а поспешно бежали. Почему? Скорее всего потому, что они чувствовали, что ситуация перезрела. Талибы* могли сами их погнать, и тогда позора было бы еще больше, чем сегодня. А сегодня они фактически контролируют всю страну.
Почему так быстро? Потому что деморализованная армия, нет мотивации у армии. Такая армия не способна обеспечить защиту государства. Произошел массовый исход подразделений вооруженных сил Афганистана, массовая сдача оружия. Кого она сегодня защищает? Народ? Трудно сказать, ведь народ инфантилен, народ скорее думает, что при талибах* будет хоть какая-то стабильность.
Люди возле аэропорта в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 14:45Захват власти в Афганистане талибами
Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
– Фактические США повторили историю СССР, который ввел войска в Афганистан в 1979 году и вывел через 10 лет. Почему они не учли наш негативный опыт?
– Никакая оккупационная армия долго в стране не задержится. Нужно знать специфику страны, обычаи народа, традиции, культуру. Мы тоже в свое время не очень ее понимали, но мы хоть оставили после себя экономику: построенные заводы и фабрики, школы и институты, тысячи студентов учились в вузах Советского Союза. А вот я не помню, чтобы у американцев были намерения что-то восстанавливать или строить.
– Известно, что талибы* решительно настроены на борьбу против наркотиков. Почему же наркобароны не поддержали официальный Кабул, который фактически попустительствовал наркобизнесу?
– Думаю, что наркобароны , которые есть во многих государствах, находят свои ниши при любой власти. Они знают, что если талибы* против наркотиков внутри страны, это не значит, что они против поставки наркотиков в другие страны. При этом они будут получать определенные доходы, которые выгодны любой власти.
Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 10:00
Владимир Тарабрин: Афганистан превратился в наркогосударство
– Насколько захват власти талибами* угрожает нашей стране и нашим соседям?
– Меры противодействия необходимы, чтобы влияние талибов* не распространилась на республики Средней Азии, которые являются членами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Нам не все равно, какая ситуация будет складываться в той же Киргизии, Таджикистане.
И мы сделали хорошие предупредительные шаги, проведя учения на границе с Афганистаном. Были и политические и военно-политические заявления, суть которых заключается в том, что в случае, если движение "Талибан"* попробует распространить свое влияние на государства ОДКБ, то Россия эти действия без ответа не оставит.
Российские военнослужащие на полигоне Харб-Майдон
10 августа, 05:05Захват власти в Афганистане талибами
Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
Однозначно ввод войск на примере 1979 года не целесообразен ни с политической, ни с военной точки зрения. В рамках ОДКБ мы обязаны оказывать помощь в случае угрозы агрессии или реальной агрессии. Есть возможные варианты ответа. Если вы следили за учениями в Узбекистане, то заметили, то там применялись дальние бомбардировщики Ту-22М3. Они предназначены не для поддержки сухопутных войск, а для нанесения дальних ударов по объектам. Эти самолеты – предупреждение талибам* не приближаться к границам. Да и сами вооруженные силы Таджикистана, Узбекистана, Киргизии сегодня достаточно боеспособны. А при хорошей координации действий и применении "длинной руки", то есть авиации Ту-22М3, а также нашей разведки и доразведки будет эффективное воздействие на противника.
– В случае экстренной эвакуации наших граждан из Афганистана не потребуется ли присутствие наших военных подразделений?
– Думаю, что соответствующие указания на этот счет уже даны, вопрос только времени. Это должны быть спецподразделения, которые могут находиться на борту тех самолетов, которые прилетят в Кабул для эвакуации наших граждан. Это задача не такая проблемная. Для нас это не вопрос эвакуации тех тысяч афганских граждан, которые работали 20 лет на США. И по сути были ими брошены.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Вертолет США Chinook пролетает над посольством США в Кабуле - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 23:12Захват власти в Афганистане талибами
Несколько сотен работников посольства США уехали из Афганистана
 
ИнтервьюСШАТалибанУзбекистанАфганистанОДКБЮрий БалуевскийРоссия
 
 
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