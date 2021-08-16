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В Иране афганские женщины вышли на акцию против талибов

В Иране афганские женщины вышли на акцию против талибов - РИА Новости, 16.08.2021

В Иране афганские женщины вышли на акцию против талибов

Афганские женщины, находящиеся в Иране, вышли на улицы города Кум на протестную акцию против "Талибана"*, передает агентство ISNA. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T15:28

2021-08-16T15:28

2021-08-16T15:28

захват власти в афганистане талибами

в мире

иран

талибан

кум

афганистан

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Афганские женщины, находящиеся в Иране, вышли на улицы города Кум на протестную акцию против "Талибана"*, передает агентство ISNA."Утром в понедельник, 16 августа, группа афганских женщин собралась на площади Астанэ в Куме, возле святыни Фатеме Масуме, чтобы выразить протест против захвата (талибами) городов (Афганистана)", - говорится в сообщении агентства.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

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в мире, иран, талибан, кум, афганистан