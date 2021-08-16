https://ria.ru/20210816/zaderzhanie-1745969567.html

В Петербурге задержали мужчину, дважды пытавшегося изнасиловать женщин

В Петербурге задержали мужчину, дважды пытавшегося изнасиловать женщин - РИА Новости, 16.08.2021

В Петербурге задержали мужчину, дважды пытавшегося изнасиловать женщин

Жители Петербурга помогли полиции задержать мужчину, подозреваемого в том, что он с интервалом в одни сутки пытался изнасиловать сотрудницу бара и уборщицу,... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:48

2021-08-16T17:48

2021-08-16T17:50

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Жители Петербурга помогли полиции задержать мужчину, подозреваемого в том, что он с интервалом в одни сутки пытался изнасиловать сотрудницу бара и уборщицу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."В Московском районе граждане помогли полиции задержать несостоявшегося насильника. Задержан злоумышленник, дважды пытавшийся в течение одних суток изнасиловать женщин", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в ночь на 14 августа неизвестный избил сотрудницу бара и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера на проспекте Юрия Гагарина.В ночь на 15 августа в полицию поступило сообщение, что у дома 86 по проспекту Космонавтов мужчина пытался изнасиловать 52-летнюю уборщицу."Эти попытки увидели прохожие граждане и сразу сообщили о происходящем в правоохранительные органы, успев задержать негодяя и передать незамедлительно прибывшему наряду полиции", - отмечается в релизе.Потерпевшая была госпитализирована с переломом, ушибами и гематомами. А полицейские выяснили, что задержанный причастен и к упомянутому нападению на сотрудницу бара.

https://ria.ru/20210814/peterburg-1745747569.html

https://ria.ru/20210608/prestupnost-1736082298.html

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россия

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, гумвд, россия