Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210816/yarmysh-1745931241.html
Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы - РИА Новости, 16.08.2021
Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
Преображенский суд Москвы в понедельник приговорил пресс-секретарю Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы за подстрекательство людей к... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T14:52
2021-08-16T15:27
происшествия
москва
алексей навальный
фонд борьбы с коррупцией
кира ярмыш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745510153_0:0:2796:1573_1920x0_80_0_0_a0379025622f5f8e3da0088bf5c07118.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы в понедельник приговорил пресс-секретарю Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы за подстрекательство людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда."Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев", - сказала пресс-секретарь.По приговору, Ярмыш нельзя будет без уведомления инспектора переезжать, ходить на массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы и области. Раз в месяц ей нужно будет отмечаться в уголовной инспекции.Прокуратура ранее попросила назначить Ярмыш два года ограничения свободы. Это более мягкий вид наказания, нежели лишение свободы, сводится обычно к запрету выходить из дома в определенное время, выезжать за пределы региона и тому подобное.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.Как утверждает следствие, из-за призывов Ярмыш и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".В рамках этого дела суд уже приговорил юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь и соратника Навального Николая Ляскина к полутора и одному годам ограничения свободы соответственно.На этот срок им запрещено уходить из дома ночью, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы региона, а также необходимо отмечаться в инспекции трижды в месяц.Между тем брату Алексея Навального Олегу, осужденному по той же статье, суд назначил год условно с испытательным сроком в один год. У него уже есть судимость – он отсидел реальный срок по делу "Ив Роше". Другими фигурантами дела являются муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"** Анастасия Васильева.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям, первые приговоры уже вынесены.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом** НКО, признанная в России иноагентом
https://ria.ru/20210816/mogutin-1745919549.html
https://ria.ru/20210811/obvinenie-1745353303.html
https://ria.ru/20210813/sobol-1745597773.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745510153_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f393bbcaffa95addc496978075a136e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, кира ярмыш
14:52 16.08.2021 (обновлено: 15:27 16.08.2021)
 
Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы

Суд дал Кире Ярмыш полтора года ограничения свободы за подстрекательство к нарушению мер по COVID-19

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКира Ярмыш возле здания Преображенского суда в Москве
Кира Ярмыш возле здания Преображенского суда в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы в понедельник приговорил пресс-секретарю Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы за подстрекательство людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда.
"Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев", - сказала пресс-секретарь.
По приговору, Ярмыш нельзя будет без уведомления инспектора переезжать, ходить на массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы и области. Раз в месяц ей нужно будет отмечаться в уголовной инспекции.
Прокуратура ранее попросила назначить Ярмыш два года ограничения свободы. Это более мягкий вид наказания, нежели лишение свободы, сводится обычно к запрету выходить из дома в определенное время, выезжать за пределы региона и тому подобное.
Основатель и главный редактор Telegram-канала Baza Никита Могутин
Вчера, 13:55
Главреда издания Baza оштрафовали за участие в несогласованной акции
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
Как утверждает следствие, из-за призывов Ярмыш и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
В рамках этого дела суд уже приговорил юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь и соратника Навального Николая Ляскина к полутора и одному годам ограничения свободы соответственно.
На этот срок им запрещено уходить из дома ночью, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы региона, а также необходимо отмечаться в инспекции трижды в месяц.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 15:54
СК предъявил Навальному новое обвинение
Между тем брату Алексея Навального Олегу, осужденному по той же статье, суд назначил год условно с испытательным сроком в один год. У него уже есть судимость – он отсидел реальный срок по делу "Ив Роше". Другими фигурантами дела являются муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"** Анастасия Васильева.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям, первые приговоры уже вынесены.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
** НКО, признанная в России иноагентом
Любовь Соболь у здания Преображенского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 11:16
Защита и обвинение обжаловали приговор Соболь
 
ПроисшествияМоскваАлексей НавальныйФонд борьбы с коррупциейКира Ярмыш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46Reuters: из аэропорта в Кабуле начали вылетать военные самолеты
06:41На фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога нашли несостыковку
06:27Самолет из Сахалина в Москву вернулся в аэропорт сразу после взлета
06:24Гинцбург рассказал, как "Спутник Лайт" и Pfizer сочетаются между собой
06:20Исследование: россияне поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года
06:16Эксперты указали на опасность выбрасывать бумаги с личными данными в мусор
06:10Эксперт подсказал, как можно инвестировать тысячу рублей
05:43Запасы газа на Украине оказались на треть ниже прошлогодних
05:25Эксперт рассказал о мошеннической схеме со звонком бухгалтеру
05:23Пенсионерка из-за депрессии заплатила за поездку на такси 190 тысяч рублей
05:19В МИД назвали захват Афганистана талибами закономерным итогом политики США
05:15В МИД России рассказали о результатах высокомерия НАТО к ОДКБ
05:04МВД планирует снизить смертность в ДТП к 2030 году
04:55ГП Узбекистана удалила сообщение о пересекших границу афганских самолетах
04:49Байден выделил 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана
04:41Врач оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами
04:31В Мексике обнаружили букеты, которым около 1800 лет
04:20Американский сенатор призвал расследовать действия Байдена по Афганистану
04:15Эксперт: беременность может помешать пользоваться биометрическими данными
04:14Эксперт рассказал, как урожай зерна повлияет на цены в магазинах
Лента новостейМолния