https://ria.ru/20210816/yarmysh-1745931241.html
Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы - РИА Новости, 16.08.2021
Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
Преображенский суд Москвы в понедельник приговорил пресс-секретарю Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы за подстрекательство людей к... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T14:52
2021-08-16T14:52
2021-08-16T15:27
происшествия
москва
алексей навальный
фонд борьбы с коррупцией
кира ярмыш
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы в понедельник приговорил пресс-секретарю Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы за подстрекательство людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда."Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев", - сказала пресс-секретарь.По приговору, Ярмыш нельзя будет без уведомления инспектора переезжать, ходить на массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы и области. Раз в месяц ей нужно будет отмечаться в уголовной инспекции.Прокуратура ранее попросила назначить Ярмыш два года ограничения свободы. Это более мягкий вид наказания, нежели лишение свободы, сводится обычно к запрету выходить из дома в определенное время, выезжать за пределы региона и тому подобное.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.Как утверждает следствие, из-за призывов Ярмыш и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".В рамках этого дела суд уже приговорил юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь и соратника Навального Николая Ляскина к полутора и одному годам ограничения свободы соответственно.На этот срок им запрещено уходить из дома ночью, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы региона, а также необходимо отмечаться в инспекции трижды в месяц.Между тем брату Алексея Навального Олегу, осужденному по той же статье, суд назначил год условно с испытательным сроком в один год. У него уже есть судимость – он отсидел реальный срок по делу "Ив Роше". Другими фигурантами дела являются муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"** Анастасия Васильева.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям, первые приговоры уже вынесены.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом** НКО, признанная в России иноагентом
https://ria.ru/20210816/mogutin-1745919549.html
https://ria.ru/20210811/obvinenie-1745353303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, кира ярмыш
14:52 16.08.2021 (обновлено: 15:27 16.08.2021)
Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
Суд дал Кире Ярмыш полтора года ограничения свободы за подстрекательство к нарушению мер по COVID-19
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Преображенский суд Москвы
в понедельник приговорил пресс-секретарю Алексея Навального Киру Ярмыш
к 1,5 годам ограничения свободы за подстрекательство людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда.
"Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев", - сказала пресс-секретарь.
По приговору, Ярмыш нельзя будет без уведомления инспектора переезжать, ходить на массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы и области. Раз в месяц ей нужно будет отмечаться в уголовной инспекции.
Прокуратура ранее попросила назначить Ярмыш два года ограничения свободы. Это более мягкий вид наказания, нежели лишение свободы, сводится обычно к запрету выходить из дома в определенное время, выезжать за пределы региона и тому подобное.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
Как утверждает следствие, из-за призывов Ярмыш и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
В рамках этого дела суд уже приговорил юриста "Фонда борьбы с коррупцией
"* Любовь Соболь
и соратника Навального Николая Ляскина к полутора и одному годам ограничения свободы соответственно.
На этот срок им запрещено уходить из дома ночью, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы региона, а также необходимо отмечаться в инспекции трижды в месяц.
Между тем брату Алексея Навального Олегу, осужденному по той же статье, суд назначил год условно с испытательным сроком в один год. У него уже есть судимость – он отсидел реальный срок по делу "Ив Роше". Другими фигурантами дела являются муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн
, участница Pussy Riot Мария Алехина
, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей
"** Анастасия Васильева.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям, первые приговоры уже вынесены.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
** НКО, признанная в России иноагентом