https://ria.ru/20210816/yarmysh-1745931241.html

Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы

Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы - РИА Новости, 16.08.2021

Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы

Преображенский суд Москвы в понедельник приговорил пресс-секретарю Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы за подстрекательство людей к... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T14:52

2021-08-16T14:52

2021-08-16T15:27

происшествия

москва

алексей навальный

фонд борьбы с коррупцией

кира ярмыш

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы в понедельник приговорил пресс-секретарю Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы за подстрекательство людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда."Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев", - сказала пресс-секретарь.По приговору, Ярмыш нельзя будет без уведомления инспектора переезжать, ходить на массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы и области. Раз в месяц ей нужно будет отмечаться в уголовной инспекции.Прокуратура ранее попросила назначить Ярмыш два года ограничения свободы. Это более мягкий вид наказания, нежели лишение свободы, сводится обычно к запрету выходить из дома в определенное время, выезжать за пределы региона и тому подобное.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.Как утверждает следствие, из-за призывов Ярмыш и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".В рамках этого дела суд уже приговорил юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь и соратника Навального Николая Ляскина к полутора и одному годам ограничения свободы соответственно.На этот срок им запрещено уходить из дома ночью, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы региона, а также необходимо отмечаться в инспекции трижды в месяц.Между тем брату Алексея Навального Олегу, осужденному по той же статье, суд назначил год условно с испытательным сроком в один год. У него уже есть судимость – он отсидел реальный срок по делу "Ив Роше". Другими фигурантами дела являются муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"** Анастасия Васильева.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям, первые приговоры уже вынесены.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом** НКО, признанная в России иноагентом

https://ria.ru/20210816/mogutin-1745919549.html

https://ria.ru/20210811/obvinenie-1745353303.html

https://ria.ru/20210813/sobol-1745597773.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, кира ярмыш