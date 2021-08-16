https://ria.ru/20210816/vybory-1745968504.html

Буланова подала в суд из-за отказа в регистрации на выборах в заксобрание

Буланова подала в суд из-за отказа в регистрации на выборах в заксобрание - РИА Новости, 16.08.2021

Буланова подала в суд из-за отказа в регистрации на выборах в заксобрание

Певица Татьяна Буланова подала в суд жалобу на отказ в регистрации ее кандидатуры на участие в выборах в петербургское законодательное собрание от партии... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:46

2021-08-16T17:46

2021-08-16T17:46

политика

санкт-петербург

татьяна буланова

законодательное собрание г. санкт-петербурга

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Певица Татьяна Буланова подала в суд жалобу на отказ в регистрации ее кандидатуры на участие в выборах в петербургское законодательное собрание от партии "Родина", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального отделения партии."Шестнадцатого августа кандидатом в депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 7 региональным отделением всероссийской политической партии "Родина", Булановой Татьяной Ивановной в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию была подана жалоба на решение территориальной избирательной комиссии №17 от 12 августа об отказе в регистрации", - сказал собеседник агентства.По его словам, при принятии решения об отказе были допущены нарушения закона о выборах. В частности, "выявленные мнимые факты недостоверности данных об избирателях связаны не с действительной неточностью, допущенной при заполнении подписного листа, а с некорректным запросом ТИК №17 в органы внутренних дел", считает он.Ранее Буланова записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором сообщила, что петербургские чиновники препятствуют предвыборной агитации партии "Родина", от которой певица баллотируется в Госдуму, и попросила прислать в город независимую комиссию для оценки ситуации. После обращения делегация Центризбиркома срочно выехала в Санкт-Петербург.Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

https://ria.ru/20210809/vybory-1745051192.html

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политика, санкт-петербург, татьяна буланова, законодательное собрание г. санкт-петербурга, россия