Буланова подала в суд из-за отказа в регистрации на выборах в заксобрание
Певица Татьяна Буланова подала в суд из-за отказа в регистрации на выборах в заксобрание Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Певица Татьяна Буланова подала в суд жалобу на отказ в регистрации ее кандидатуры на участие в выборах в петербургское законодательное собрание от партии "Родина", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального отделения партии.
"Шестнадцатого августа кандидатом в депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 7 региональным отделением всероссийской политической партии "Родина", Булановой Татьяной Ивановной в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию была подана жалоба на решение территориальной избирательной комиссии №17 от 12 августа об отказе в регистрации", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, при принятии решения об отказе были допущены нарушения закона о выборах. В частности, "выявленные мнимые факты недостоверности данных об избирателях связаны не с действительной неточностью, допущенной при заполнении подписного листа, а с некорректным запросом ТИК №17 в органы внутренних дел", считает он.
Ранее Буланова записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором сообщила, что петербургские чиновники препятствуют предвыборной агитации партии "Родина", от которой певица баллотируется в Госдуму, и попросила прислать в город независимую комиссию для оценки ситуации. После обращения делегация Центризбиркома срочно выехала в Санкт-Петербург.
Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.