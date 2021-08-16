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КПРФ обжаловала решение суда о недопуске Грудинина к выборам в Госдуму
КПРФ обжаловала решение суда о недопуске Грудинина к выборам в Госдуму - РИА Новости, 16.08.2021
КПРФ обжаловала решение суда о недопуске Грудинина к выборам в Госдуму
КПРФ обжаловала в Апелляционной коллегии Верховного суда РФ решение ВС признать законным отказ ЦИКа в допуске директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:54
2021-08-16T12:54
политика
верховный суд рф
генеральная прокуратура рф
европейский суд по правам человека (еспч)
госдума рф
кпрф
выборы в государственную думу
юрий синельщиков
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. КПРФ обжаловала в Апелляционной коллегии Верховного суда РФ решение ВС признать законным отказ ЦИКа в допуске директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина к выборам в Госдуму, а соответствующая жалоба в ЕСПЧ может быть подана уже через неделю, сообщил в понедельник РИА Новости депутат ГД от КПРФ Юрий Синельщиков.Верховный суд России 9 августа отклонил жалобу Компартии на отказ ЦИК допустить к парламентским выборам Грудинина, который изначально шел под 3-м номером в федеральной части списка КПРФ."В пятницу мы подали жалобу. По закону дается пять дней (на рассмотрение), поэтому мы рассчитываем, что в среду, скорее всего", - сказал Синельщиков, отвечая на вопрос, обжаловала ли КПРФ решение по Грудинину в Апелляционной коллегии ВС РФ и когда ожидается заседание коллегии.В КПРФ полагают, что позиция партии по этому делу после предыдущих заседаний только "окрепла". "Будем обращаться и в кассацию, и в Европейский суд по правам человека, мы уже определились с этим… Может быть, уже и через неделю обратимся в ЕСПЧ", - сказал Синельщиков, говоря о возможных дальнейших действиях коммунистов.Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин действительно продолжает владеть 16,6 тысячами акций Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. В итоге Центризбирком зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина по указанным выше основаниям. После этого КПРФ подала жалобу в Верховный суд.Согласно сообщению на портале партии, решение Центризбиркома в отношении кандидата от компартии они считают "необоснованным и незаконным", нарушающим право Компартии на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом.В жалобе КПРФ отмечалось, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала.В партии подчеркивают, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.
https://ria.ru/20210728/grudinin-1743291639.html
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политика, верховный суд рф, генеральная прокуратура рф, европейский суд по правам человека (еспч), госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, юрий синельщиков, павел грудинин, россия
12:54 16.08.2021
 
КПРФ обжаловала решение суда о недопуске Грудинина к выборам в Госдуму

Депутат Синельщиков: КПРФ обжаловала решение ВС признать законным недопуск Грудинина к выборам в ГД

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкСъезд партии КПРФ
Съезд партии КПРФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. КПРФ обжаловала в Апелляционной коллегии Верховного суда РФ решение ВС признать законным отказ ЦИКа в допуске директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина к выборам в Госдуму, а соответствующая жалоба в ЕСПЧ может быть подана уже через неделю, сообщил в понедельник РИА Новости депутат ГД от КПРФ Юрий Синельщиков.
Верховный суд России 9 августа отклонил жалобу Компартии на отказ ЦИК допустить к парламентским выборам Грудинина, который изначально шел под 3-м номером в федеральной части списка КПРФ.
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"В пятницу мы подали жалобу. По закону дается пять дней (на рассмотрение), поэтому мы рассчитываем, что в среду, скорее всего", - сказал Синельщиков, отвечая на вопрос, обжаловала ли КПРФ решение по Грудинину в Апелляционной коллегии ВС РФ и когда ожидается заседание коллегии.
В КПРФ полагают, что позиция партии по этому делу после предыдущих заседаний только "окрепла". "Будем обращаться и в кассацию, и в Европейский суд по правам человека, мы уже определились с этим… Может быть, уже и через неделю обратимся в ЕСПЧ", - сказал Синельщиков, говоря о возможных дальнейших действиях коммунистов.
Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин действительно продолжает владеть 16,6 тысячами акций Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. В итоге Центризбирком зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина по указанным выше основаниям. После этого КПРФ подала жалобу в Верховный суд.
Согласно сообщению на портале партии, решение Центризбиркома в отношении кандидата от компартии они считают "необоснованным и незаконным", нарушающим право Компартии на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом.
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В жалобе КПРФ отмечалось, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала.
В партии подчеркивают, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.
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