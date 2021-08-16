https://ria.ru/20210816/voennyy-1745918289.html

В Баку назвали информацию о гибели армянского военного при обстреле ложной

В Баку назвали информацию о гибели армянского военного при обстреле ложной - РИА Новости, 16.08.2021

В Баку назвали информацию о гибели армянского военного при обстреле ложной

Минобороны Азербайджана заявило, что заявление о гибели армянского военнослужащего в результате обстрела со стороны азербайджанской армии является... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T13:50

2021-08-16T13:50

2021-08-16T13:53

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азербайджан

баку

минобороны азербайджана

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БАКУ, 16 авг – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что заявление о гибели армянского военнослужащего в результате обстрела со стороны азербайджанской армии является дезинформацией.Министерство обороны Армении заявило в понедельник, что из-за огня со стороны Азербайджана на юго-западном участке армяно-азербайджанской границы погиб армянский военный."Информация, распространенная армянской стороной о том, что в направлении Нахичеванской Автономной Республики армянский военнослужащий погиб в результате обстрела Азербайджанской Армии, является ложной", - говорится в сообщении.Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.

https://radiosputnik.ria.ru/20210814/armeniya-1745724799.html

армения

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в мире, армения, азербайджан, баку, минобороны азербайджана