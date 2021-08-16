13:00 16.08.2021 (обновлено: 13:17 16.08.2021)
Россия не бросит Узбекистан при угрозе с афганской границы, заявил сенатор
Сенатор Джабаров: в случае угрозы со стороны афганской границы Россия Узбекистан не бросит
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия не бросит Узбекистан в случае угрозы стране со стороны границы с Афганистаном, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Он также отметил, что Россия готова продолжать свои посреднические усилия для урегулирования ситуации в Афганистане, но все будет зависеть от того, какие шаги предпримут талибы* в ближайшее время - пойдут ли они конституционным путем или начнут расправы.
"Россия готова быть посредником, продолжать эти усилия, но все будет зависеть от того, какие действия талибы* предпримут сейчас, пойдут ли они по конституционному пути или начнут расправы", - сказал Джабаров.
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При этом он подчеркнул, что со стороны границы с Афганистаном угрозы существуют не только для Узбекистана, но и для Киргизии и Таджикистана, и вина за это лежит на США.
"По сообщениям ряда СМИ, маршал Абдул-Рашид Дустум может сейчас скрываться в Таджикистане. Не исключено, что туда могут подтянуться его сторонники и там может возникнуть очаг сопротивления талибам", - полагает сенатор.
По его словам, мирные граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии не должны страдать от действий США в Афганистане, действий, которые и стали причиной нынешних афганских событий.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* ("Талибан"* - движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России