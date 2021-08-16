Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210816/uzbekistan-1745908892.html
Россия не бросит Узбекистан при угрозе с афганской границы, заявил сенатор
Россия не бросит Узбекистан при угрозе с афганской границы, заявил сенатор - РИА Новости, 16.08.2021
Россия не бросит Узбекистан при угрозе с афганской границы, заявил сенатор
Россия не бросит Узбекистан в случае угрозы стране со стороны границы с Афганистаном, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:00
2021-08-16T13:17
обострение ситуации в афганистане
в мире
узбекистан
совет федерации рф
владимир джабаров
россия
талибан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155903/39/1559033952_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_49cae2349c61f4d01e816a1013f96fb2.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия не бросит Узбекистан в случае угрозы стране со стороны границы с Афганистаном, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."К сожалению, Узбекистан не входит в состав ОДКБ, но у России с Ташкентом есть договор об оказании помощи. Поэтому если будет угроза Узбекистану со стороны границы с Афганистаном, Россия Узбекистан не бросит", - заявил Джабаров о возможной помощи Москвы.Он также отметил, что Россия готова продолжать свои посреднические усилия для урегулирования ситуации в Афганистане, но все будет зависеть от того, какие шаги предпримут талибы* в ближайшее время - пойдут ли они конституционным путем или начнут расправы."Россия готова быть посредником, продолжать эти усилия, но все будет зависеть от того, какие действия талибы* предпримут сейчас, пойдут ли они по конституционному пути или начнут расправы", - сказал Джабаров.При этом он подчеркнул, что со стороны границы с Афганистаном угрозы существуют не только для Узбекистана, но и для Киргизии и Таджикистана, и вина за это лежит на США."По сообщениям ряда СМИ, маршал Абдул-Рашид Дустум может сейчас скрываться в Таджикистане. Не исключено, что туда могут подтянуться его сторонники и там может возникнуть очаг сопротивления талибам", - полагает сенатор.По его словам, мирные граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии не должны страдать от действий США в Афганистане, действий, которые и стали причиной нынешних афганских событий.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* ("Талибан"* - движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210815/uzbekistan-1745789547.html
https://ria.ru/20210710/taliby-1740667584.html
https://ria.ru/20210816/posolstvo-1745884655.html
узбекистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155903/39/1559033952_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_91fc97c3b9645167c95c31ef4126e0b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, узбекистан, совет федерации рф, владимир джабаров, россия, талибан
13:00 16.08.2021 (обновлено: 13:17 16.08.2021)
 
Россия не бросит Узбекистан при угрозе с афганской границы, заявил сенатор

Сенатор Джабаров: в случае угрозы со стороны афганской границы Россия Узбекистан не бросит

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия не бросит Узбекистан в случае угрозы стране со стороны границы с Афганистаном, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"К сожалению, Узбекистан не входит в состав ОДКБ, но у России с Ташкентом есть договор об оказании помощи. Поэтому если будет угроза Узбекистану со стороны границы с Афганистаном, Россия Узбекистан не бросит", - заявил Джабаров о возможной помощи Москвы.
Военнослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами* - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 09:08Обострение ситуации в Афганистане
В МИД Узбекистана рассказали о ситуации на границе с Афганистаном
Он также отметил, что Россия готова продолжать свои посреднические усилия для урегулирования ситуации в Афганистане, но все будет зависеть от того, какие шаги предпримут талибы* в ближайшее время - пойдут ли они конституционным путем или начнут расправы.
"Россия готова быть посредником, продолжать эти усилия, но все будет зависеть от того, какие действия талибы* предпримут сейчас, пойдут ли они по конституционному пути или начнут расправы", - сказал Джабаров.
Представители делегации политического офиса движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) Мохаммад Сохайль Шахин, Шахабуддин Делавар и Абдул Латиф Мансур перед началом пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 08:00Обострение ситуации в Афганистане
Зачем России талибы?
При этом он подчеркнул, что со стороны границы с Афганистаном угрозы существуют не только для Узбекистана, но и для Киргизии и Таджикистана, и вина за это лежит на США.
"По сообщениям ряда СМИ, маршал Абдул-Рашид Дустум может сейчас скрываться в Таджикистане. Не исключено, что туда могут подтянуться его сторонники и там может возникнуть очаг сопротивления талибам", - полагает сенатор.
Боевики Талибана* в президентском дворце в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
10:49Обострение ситуации в Афганистане
Талибы взяли под охрану российское посольство в Кабуле
По его словам, мирные граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии не должны страдать от действий США в Афганистане, действий, которые и стали причиной нынешних афганских событий.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* ("Талибан"* - движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреУзбекистанСовет Федерации РФВладимир ДжабаровРоссияТалибан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:10США приостановили эвакуацию из Кабула, сообщили СМИ
15:03В Казани разработали проект первого в России беспилотного метро
15:02Названы наставники десятого сезона шоу "Голос"
14:59Прокуратура начала проверку из-за сообщений о загрязнении воды на Байкале
14:58Два летчика упавшего афганского самолета находятся в больнице в Узбекистане
14:53Трутнев заявил о востребованности земли по программе "арктического гектара"
14:52Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
14:49В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19
14:45Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
14:45Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
14:39США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
14:38В Узбекистане подтвердили крушение самолета афганских ВВС
14:35Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
14:35Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
14:35Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
14:32В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
14:27Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов
14:24В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
14:18СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве
14:11СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
Лента новостейМолния