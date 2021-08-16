https://ria.ru/20210816/uzbekistan-1745908892.html

Россия не бросит Узбекистан при угрозе с афганской границы, заявил сенатор

Россия не бросит Узбекистан при угрозе с афганской границы, заявил сенатор - РИА Новости, 16.08.2021

Россия не бросит Узбекистан при угрозе с афганской границы, заявил сенатор

Россия не бросит Узбекистан в случае угрозы стране со стороны границы с Афганистаном, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T13:00

2021-08-16T13:00

2021-08-16T13:17

обострение ситуации в афганистане

в мире

узбекистан

совет федерации рф

владимир джабаров

россия

талибан

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия не бросит Узбекистан в случае угрозы стране со стороны границы с Афганистаном, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."К сожалению, Узбекистан не входит в состав ОДКБ, но у России с Ташкентом есть договор об оказании помощи. Поэтому если будет угроза Узбекистану со стороны границы с Афганистаном, Россия Узбекистан не бросит", - заявил Джабаров о возможной помощи Москвы.Он также отметил, что Россия готова продолжать свои посреднические усилия для урегулирования ситуации в Афганистане, но все будет зависеть от того, какие шаги предпримут талибы* в ближайшее время - пойдут ли они конституционным путем или начнут расправы."Россия готова быть посредником, продолжать эти усилия, но все будет зависеть от того, какие действия талибы* предпримут сейчас, пойдут ли они по конституционному пути или начнут расправы", - сказал Джабаров.При этом он подчеркнул, что со стороны границы с Афганистаном угрозы существуют не только для Узбекистана, но и для Киргизии и Таджикистана, и вина за это лежит на США."По сообщениям ряда СМИ, маршал Абдул-Рашид Дустум может сейчас скрываться в Таджикистане. Не исключено, что туда могут подтянуться его сторонники и там может возникнуть очаг сопротивления талибам", - полагает сенатор.По его словам, мирные граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии не должны страдать от действий США в Афганистане, действий, которые и стали причиной нынешних афганских событий.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* ("Талибан"* - движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/uzbekistan-1745789547.html

https://ria.ru/20210710/taliby-1740667584.html

https://ria.ru/20210816/posolstvo-1745884655.html

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в мире, узбекистан, совет федерации рф, владимир джабаров, россия, талибан