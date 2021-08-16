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https://ria.ru/20210816/ukraina-1745958874.html
Украина лишилась независимости в 2014 году, считают в ЛНР
Украина лишилась независимости в 2014 году, считают в ЛНР - РИА Новости, 16.08.2021
Украина лишилась независимости в 2014 году, считают в ЛНР
Украина обладала независимостью во времена Советского Союза, а с 2014 года она лишилась ее окончательно, военное командование не принимает самостоятельных... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T17:04
2021-08-16T17:04
в мире
киев
вашингтон (город)
служба безопасности украины
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Украина обладала независимостью во времена Советского Союза, а с 2014 года она лишилась ее окончательно, военное командование не принимает самостоятельных решений с момента госпереворота в Киеве, заявил РИА Новости военный эксперт, бывший представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны.По его мнению, сама формулировка "тридцатилетия независимости Украины абсурдна и не соответствует действительности". "Поскольку Украина была независима именно во времена Советского Союза. Все то, что происходит сейчас на территории Донбасса – "непосредственно указание американских властей", - подчеркнул эксперт."Именно с 2014 года ни одно решение, которое принято на территории Украины военачальниками, не было самостоятельным. И все указания поступали именно от Вашингтона. С 2014 года Украина попала под такое внешнее управление, что говорить о том, что она независима - нецелесообразно, поскольку все решения принимаются за пределами государства", - пояснил собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210816/ukraina-1745889047.html
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вашингтон (город)
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в мире, киев, вашингтон (город), служба безопасности украины, луганская народная республика, андрей марочко
17:04 16.08.2021
 
Украина лишилась независимости в 2014 году, считают в ЛНР

Бывший представитель Народной милиции ЛНР Марочко: Украина с 2014 года лишилась независимости

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Украина обладала независимостью во времена Советского Союза, а с 2014 года она лишилась ее окончательно, военное командование не принимает самостоятельных решений с момента госпереворота в Киеве, заявил РИА Новости военный эксперт, бывший представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны.
"С момента государственного переворота 2014 года Украина полностью утратила свой суверенитет и независимость. Это очень ярко иллюстрируют видео и фото-доказательства того факта, что над зданием СБУ (в 2014 году – ред.) был вывешен американский флаг. Та служба, которая должна заниматься тем, что сохранять территориальную целостность и независимость, попала под внешнее управление", - сказал Марочко.
По его мнению, сама формулировка "тридцатилетия независимости Украины абсурдна и не соответствует действительности". "Поскольку Украина была независима именно во времена Советского Союза. Все то, что происходит сейчас на территории Донбасса – "непосредственно указание американских властей", - подчеркнул эксперт.
"Именно с 2014 года ни одно решение, которое принято на территории Украины военачальниками, не было самостоятельным. И все указания поступали именно от Вашингтона. С 2014 года Украина попала под такое внешнее управление, что говорить о том, что она независима - нецелесообразно, поскольку все решения принимаются за пределами государства", - пояснил собеседник агентства.
Женщина в вышиванке с украинским флагом на марше в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
Вчера, 11:12Авторы
На краю предательства: Украина готовится отметить 30-летие независимости
 
В миреКиевВашингтон (город)Служба безопасности УкраиныЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
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