Украина лишилась независимости в 2014 году, считают в ЛНР
Бывший представитель Народной милиции ЛНР Марочко: Украина с 2014 года лишилась независимости
ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Украина обладала независимостью во времена Советского Союза, а с 2014 года она лишилась ее окончательно, военное командование не принимает самостоятельных решений с момента госпереворота в Киеве, заявил РИА Новости военный эксперт, бывший представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны.
"С момента государственного переворота 2014 года Украина полностью утратила свой суверенитет и независимость. Это очень ярко иллюстрируют видео и фото-доказательства того факта, что над зданием СБУ (в 2014 году – ред.) был вывешен американский флаг. Та служба, которая должна заниматься тем, что сохранять территориальную целостность и независимость, попала под внешнее управление", - сказал Марочко.
По его мнению, сама формулировка "тридцатилетия независимости Украины абсурдна и не соответствует действительности". "Поскольку Украина была независима именно во времена Советского Союза. Все то, что происходит сейчас на территории Донбасса – "непосредственно указание американских властей", - подчеркнул эксперт.
"Именно с 2014 года ни одно решение, которое принято на территории Украины военачальниками, не было самостоятельным. И все указания поступали именно от Вашингтона. С 2014 года Украина попала под такое внешнее управление, что говорить о том, что она независима - нецелесообразно, поскольку все решения принимаются за пределами государства", - пояснил собеседник агентства.