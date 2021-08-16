https://ria.ru/20210816/ukraina-1745958874.html

Украина лишилась независимости в 2014 году, считают в ЛНР

Украина лишилась независимости в 2014 году, считают в ЛНР - РИА Новости, 16.08.2021

Украина лишилась независимости в 2014 году, считают в ЛНР

Украина обладала независимостью во времена Советского Союза, а с 2014 года она лишилась ее окончательно, военное командование не принимает самостоятельных... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:04

2021-08-16T17:04

2021-08-16T17:04

в мире

киев

вашингтон (город)

служба безопасности украины

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Украина обладала независимостью во времена Советского Союза, а с 2014 года она лишилась ее окончательно, военное командование не принимает самостоятельных решений с момента госпереворота в Киеве, заявил РИА Новости военный эксперт, бывший представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны.По его мнению, сама формулировка "тридцатилетия независимости Украины абсурдна и не соответствует действительности". "Поскольку Украина была независима именно во времена Советского Союза. Все то, что происходит сейчас на территории Донбасса – "непосредственно указание американских властей", - подчеркнул эксперт."Именно с 2014 года ни одно решение, которое принято на территории Украины военачальниками, не было самостоятельным. И все указания поступали именно от Вашингтона. С 2014 года Украина попала под такое внешнее управление, что говорить о том, что она независима - нецелесообразно, поскольку все решения принимаются за пределами государства", - пояснил собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/ukraina-1745889047.html

киев

вашингтон (город)

луганская народная республика

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в мире, киев, вашингтон (город), служба безопасности украины, луганская народная республика, андрей марочко