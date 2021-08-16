Совбез ООН призвал создать новое правительство в Афганистане

ООН, 16 авг - РИА Новости. Совет безопасности ООН призвал к срочному прекращению боевых действий в Афганистане и созданию нового правительства, говорится в заявлении Совета для прессы, принятом по итогам заседания."Члены Совета безопасности призвали к немедленному прекращению всех боевых действий и к созданию путем инклюзивных переговоров нового правительства, которое будет единым, инклюзивным и представительным", - сказано в заявлении.Кроме того, совет призвал немедленно прекратить насилие в Афганистане, восстановить безопасность, гражданский и конституционный порядок. Также Совбез призвал к безотлагательным переговорам для разрешения кризиса власти и достижения мирного урегулирования посредством национального примирения."Члены Совета Безопасности подтвердили важность борьбы с терроризмом в Афганистане для обеспечения того, чтобы территория Афганистана не использовалась для угрозы или нападения на какую-либо страну", - говорится заявлении.Кроме того, борьба с террористами должна вестись для обеспечения того, "чтобы ни талибы, ни какие-либо другие афганские группировки или отдельные лица не поддерживали террористов, действующих на территории любой другой страны".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (радикальное движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
ООН, 16 авг - РИА Новости. Совет безопасности ООН призвал к срочному прекращению боевых действий в Афганистане и созданию нового правительства, говорится в заявлении Совета для прессы, принятом по итогам заседания.
"Члены Совета безопасности призвали к немедленному прекращению всех боевых действий и к созданию путем инклюзивных переговоров нового правительства, которое будет единым, инклюзивным и представительным", - сказано в заявлении.
Кроме того, совет призвал немедленно прекратить насилие в Афганистане, восстановить безопасность, гражданский и конституционный порядок. Также Совбез призвал к безотлагательным переговорам для разрешения кризиса власти и достижения мирного урегулирования посредством национального примирения.
"Члены Совета Безопасности подтвердили важность борьбы с терроризмом в Афганистане для обеспечения того, чтобы территория Афганистана не использовалась для угрозы или нападения на какую-либо страну", - говорится заявлении.
До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
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До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
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Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
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Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
Кроме того, борьба с террористами должна вестись для обеспечения того, "чтобы ни талибы, ни какие-либо другие афганские группировки или отдельные лица не поддерживали террористов, действующих на территории любой другой страны".
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (радикальное движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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