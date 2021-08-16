https://ria.ru/20210816/sovbez-1745995224.html

Совбез ООН призвал создать новое правительство в Афганистане

Совбез ООН призвал создать новое правительство в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021

Совбез ООН призвал создать новое правительство в Афганистане

Совет безопасности ООН призвал к срочному прекращению боевых действий в Афганистане и созданию нового правительства, говорится в заявлении Совета для прессы,... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T20:16

2021-08-16T20:16

2021-08-16T20:43

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ООН, 16 авг - РИА Новости. Совет безопасности ООН призвал к срочному прекращению боевых действий в Афганистане и созданию нового правительства, говорится в заявлении Совета для прессы, принятом по итогам заседания."Члены Совета безопасности призвали к немедленному прекращению всех боевых действий и к созданию путем инклюзивных переговоров нового правительства, которое будет единым, инклюзивным и представительным", - сказано в заявлении.Кроме того, совет призвал немедленно прекратить насилие в Афганистане, восстановить безопасность, гражданский и конституционный порядок. Также Совбез призвал к безотлагательным переговорам для разрешения кризиса власти и достижения мирного урегулирования посредством национального примирения."Члены Совета Безопасности подтвердили важность борьбы с терроризмом в Афганистане для обеспечения того, чтобы территория Афганистана не использовалась для угрозы или нападения на какую-либо страну", - говорится заявлении.Кроме того, борьба с террористами должна вестись для обеспечения того, "чтобы ни талибы, ни какие-либо другие афганские группировки или отдельные лица не поддерживали террористов, действующих на территории любой другой страны".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (радикальное движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, совет безопасности оон, россия