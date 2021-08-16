https://ria.ru/20210816/sobaka-1746000547.html

Служебный пес из России впервые получил итальянскую премию за верность

Служебный пес из России впервые получил итальянскую премию за верность - РИА Новости, 16.08.2021

Служебный пес из России впервые получил итальянскую премию за верность

Впервые за 60-летнюю историю премии "Собачья верность" этой уникальной награды удостоен пес из России по имени Волк-Меркурий из Центра кинологической службы... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T20:58

2021-08-16T20:58

2021-08-16T21:11

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САН-РОККО-ДИ-КАМОЛЬИ (область Лигурия), 16 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Впервые за 60-летнюю историю премии "Собачья верность" этой уникальной награды удостоен пес из России по имени Волк-Меркурий из Центра кинологической службы (ЦКС) Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония вручения премии "Собачья верность" состоялась в понедельник вечером на главной площади городка Сан-Рокко-ди-Камольи близ Генуи, где, несмотря на весьма строгие правила, связанные с пандемией COVID-19, собрались около 200 любителей этих домашних животных. Билеты на торжество нужно было забронировать как минимум за месяц, и свободных мест не было уже задолго до праздника в Сан-Рокко, на который до пандемии съезжались тысячи собаководов со всей Италии и из-за рубежа. Впрочем, и на сей раз в городе было очень многолюдно, поэтому организаторы установили на открытом воздухе большие экраны, на которые транслировалась церемония.В этом году наградой были отмечены 11 собак из Италии и девятилетняя немецкая овчарка Волк-Меркурий, которая в далекой России спасла от изнасилования 15-летнюю девочку. В ходе сеанса прямой видеосвязи между Сан-Рокко и Санкт-Петербургом глава оргкомитета премии Соня Джентозо (Sonia Gentoso) официально сообщила инспектору-кинологу ЦКС Марии Копцевой о присуждении награды ее питомцу и выразила восхищение их сложной и полезной работой. При этом итальянская публика получила возможность собственными глазами увидеть героев истории, которая произошла в сентябре прошлого года в одном из районов Северной столицы России.Наша служба и опасна и труднаВ тот вечер в полиции раздался телефонный звонок, и взволнованная женщина сообщила, что пропала ее 15-летняя дочка. Девочка вышла из дома, чтобы отправиться к маме на работу, но так туда и не дошла. Территориальный отдел полиции среагировал быстро и привлек к поискам ЦКС, а именно инспектора-кинолога Копцеву с Волком-Меркурием. Поиски девочки с участием собаки начались с учетом геолокации там, где ее мобильный телефон был включен в последний раз. В этом месте неподалеку от лесного массива находились несколько заброшенных зданий."Я была на суточном дежурстве. В качестве образца искомого запаха я выбрала предмет, сохранивший сильный запах девочки, – наволочку подушки, на которой она спала", - рассказывает Мария. Понюхав наволочку, Волк-Меркурий в считанные секунды взял след и без колебаний привел полицейских к одному из заброшенных домов. Там, на первом этаже, девочку удерживал мужчина, который собирался совершить в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Преступление удалось предотвратить. Мужчина, оказавшийся рецидивистом, был арестован, а девочке, которая находилась в состоянии шока, была оказана медицинская помощь."На место, где задержали злодея, приехала мама девочки, и мы с Волком-Меркурием увидели как она обнимает спасенного ребенка. Ради такого и стоит служить", - призналась кинолог.Волк-Меркурий – это первая собака, с которой работает Копцева, служащая в ЦКС с 2017 года. От их первого знакомства у Марии осталось впечатление, будто пес суров и серьезен и даже возникла озабоченность по поводу того, как с ним обходиться. Однако он оказался настолько адекватным, игривым и восприимчивым, что совсем скоро стал членом ее семьи, в которую помимо мужа и маленького ребенка входят три собаки и два кота.Волк-Меркурий уже стал настоящим героем полиции Санкт-Петербурга. Но несмотря на это, идеальный тандем - Волк-Меркурий и Мария - ежедневно продолжает четко и ответственно выполнять свою работу. "В нашей профессии все просто: если твоя служебная собака не доработала, это не ее, а твое вина. То, что ты вкладываешь, то и получаешь. Собака никогда тебя не предаст", - говорит Копцева.Уроки верности и любви"Вот уже много лет мы награждаем собак, которые помогают людям, на деле подтверждая, что они действительно самые близкие и верные друзья человека. Информация об их добрых делах стекается к нам со всей Италии. Но ежегодно мы ищем кандидата на нашу премию и за границей, отслеживая публикации в иностранной прессе. На сей раз из сообщения РИА Новости мы узнали историю Волка-Меркурия и Марии Копцевой, которая не оставила равнодушным ни одного члена жюри. Мы благодарны вашему агентству за помощь в установлении контактов с Машей, воспитавшей такого замечательного пса, и очень рады, что наша премия впервые отправится в Россию", - сказала РИА Новости Джентозо.С итальянскими лауреатами премии "Собачья верность" 2021 года связано немало трогательных и поучительных историй. Так, чехословацкая волчья собака Акела нашла пожилого мужчину, который заблудился в окрестностях своего селения и уже отчаялся найти дорогу домой. До этого старика безуспешно искали два дня… А вот чихуахуа Амон спас свою 71-летнюю хозяйку, которая во время прогулки по лесу упала в глубокий овраг. Четыре дня и три ночи собачка скулила, не отходя от обрыва, и только поэтому женщину смогли обнаружить спасатели."А как можно относиться к собакам, которые в буквальном смысле слова готовы отдать жизнь за своих друзей? В окрестностях города Ивреа девятилетний пес Джимми бесстрашно бросился навстречу взрослому кабану, который хотел напасть на его 85-летнего хозяина. Он действительно спас мужчине жизнь, хотя сам попал в ветеринарную клинику с глубокой кровоточащей раной. А в Лайнате под Миланом трехлетний Ануби защитил свою 18-летнюю подругу Ребекку, страдающую эпилепсией. Очередной приступ застал девушку врасплох прямо на загородной дороге, и Ануби встал рядом с хозяйкой, защищая ее своим телом. Судя по всему, собаку сбила машина, водитель которой не остановился и не оказал помощь ни собаке, ни девушке. Позднее карабинеры нашли пса в луже крови с множественными переломами, но он выжил и не расстается со своей любимой Ребеккой", - рассказала собеседница агентства.Еще одним лауреатом премии "Собачья верность" стала дворняжка Николетта, история которой напоминает о знаменитом фильме "Хатико: самый верный друг" с Ричардом Гиром.Грустная история этой собаки началась в городе Форио на острове Искья 29 января 2009 года, когда ее хозяин был похоронен на местном кладбище. С тех пор Николетта в течение десяти лет ни на один день не покинула могилы любимого друга. Шефство над ней взял местный отельер Энрико Маттера, который ежедневно навещал собаку и кормил ее. В мае 2019 года он был вынужден усыпить верную Николетту, которая страдала тяжелой формой онкологического заболевания. Сам Энрико говорит, что никогда не забудет, как она порой смотрела на могильный крест. Он заказал памятник Николетте, который сейчас установлен на кладбище Форио. Надпись на нем гласит: "В память о доброй собачке Николетте, которая никогда не покидала могилы хозяина, дав урок верности и любви людям".Верные друзьяИдея премии "Собачья верность" возникла в городке Сан-Рокко-ди-Камольи в начале 1960-х годов. Однажды на центральной площади города у церкви появился пес по имени Пуччи. Брошенная хозяевами собака была самого доброго нрава, и вскоре с ней подружились младшеклассники местной школы. Утром Пуччи встречал малышей, которые собирались с окрестных деревень перед церковью, а затем провожал их до школы. На переменах ребята выходили на улицу поиграть с собакой и угощали ее своими завтраками. После занятий Пуччи всегда провожал детей обратно к храму, где их уже ожидали родственники. Так продолжалось изо дня в день на протяжении десяти лет.И вот городской асессор Джачинто Крешини решил отметить заботу удивительного пса и учредить в его честь специальную премию для собак, которые помогают людям. С этим предложением он обратился к приходскому священнику Сан-Рокко дону Карло Джакоббе. Дело в том, что святой Рох, имя которого носит городок, почитается католиками как покровитель собак и домашнего скота. По преданию заболевшего чумой святого, который умирал от голода, спасла собака, принесшая ему кусок хлеба, тогда как люди даже боялись к нему приблизиться.Священнику идея понравилась, и с 1962 года премия "Собачья верность" ежегодно вручается 16 августа в день памяти святого Роха. Сначала это была региональная награда, затем она получила национальный статус, а позднее стала международной премией, которой ежегодно отмечается собака, живущая в одной из зарубежных стран. С 1966 года в Сан-Рокко вручается также премия "Доброта", которой удостаиваются граждане и общественные организации, внесшие большой вклад в дело защиты собак, зачастую страдающих от людской неблагодарности. В 1981 году в Сан-Рокко на площади у церкви в честь 20-летия премии был установлен памятник собаке, на постаменте которого написано "Верному другу человека".

https://ria.ru/20200910/spasenie-1577020425.html

https://ria.ru/20200829/sobaka-1576464422.html

https://ria.ru/20201208/ovcharka-1588295556.html

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италия, милан, ричард гир, россия