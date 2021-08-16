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Более 700 учебных учреждений Ульяновка готовы к новому учебному году

Более 700 учебных учреждений Ульяновка готовы к новому учебному году - РИА Новости, 16.08.2021

Более 700 учебных учреждений Ульяновка готовы к новому учебному году

В Ульяновской области 772 образовательные организации прошли комиссионную проверку и готовы к новому учебному году, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:57

2021-08-16T16:57

2021-08-16T16:57

ульяновская область

общество

ульяновская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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УЛЬЯНОВСК, 16 авг - РИА Новости. В Ульяновской области 772 образовательные организации прошли комиссионную проверку и готовы к новому учебному году, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.Планируется, что новый 2021-2022 учебный год начнётся с проведения традиционных линеек, 1 сентября пройдут очные торжественные построения во всех общеобразовательных организациях, а 2 сентября все обучающиеся сядут за парты и приступят к занятиям, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора.По словам и.о. министра просвещения и воспитания Ульяновской области Натальи Семёновой, праздник рекомендуется провести на открытом воздухе, не заводя детей в школы, максимально соблюдая дистанцирование.В новом учебном году во всех общеобразовательных организациях будутсоблюдаться санитарные нормы: усиление дезинфекционного режима, использование средств индивидуальной защиты, закрепление за каждым классом отдельного кабинета, организация учебного процесса по специально разработанному расписанию уроков, наличие в кабинетах и местах скопления обучающихся рециркуляторов, запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами), проведение праздничных мероприятий.

https://ria.ru/20210811/ulyanovsk-1745300277.html

ульяновская область

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общество, ульяновская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)