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Ульяновская область
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Более 700 учебных учреждений Ульяновка готовы к новому учебному году
Более 700 учебных учреждений Ульяновка готовы к новому учебному году - РИА Новости, 16.08.2021
Более 700 учебных учреждений Ульяновка готовы к новому учебному году
В Ульяновской области 772 образовательные организации прошли комиссионную проверку и готовы к новому учебному году, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:57
2021-08-16T16:57
ульяновская область
общество
ульяновская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УЛЬЯНОВСК, 16 авг - РИА Новости. В Ульяновской области 772 образовательные организации прошли комиссионную проверку и готовы к новому учебному году, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.Планируется, что новый 2021-2022 учебный год начнётся с проведения традиционных линеек, 1 сентября пройдут очные торжественные построения во всех общеобразовательных организациях, а 2 сентября все обучающиеся сядут за парты и приступят к занятиям, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора.По словам и.о. министра просвещения и воспитания Ульяновской области Натальи Семёновой, праздник рекомендуется провести на открытом воздухе, не заводя детей в школы, максимально соблюдая дистанцирование.В новом учебном году во всех общеобразовательных организациях будутсоблюдаться санитарные нормы: усиление дезинфекционного режима, использование средств индивидуальной защиты, закрепление за каждым классом отдельного кабинета, организация учебного процесса по специально разработанному расписанию уроков, наличие в кабинетах и местах скопления обучающихся рециркуляторов, запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами), проведение праздничных мероприятий.
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общество, ульяновская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
16:57 16.08.2021
 

Более 700 учебных учреждений Ульяновка готовы к новому учебному году

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники сидят за партами в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
Первоклассники сидят за партами в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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УЛЬЯНОВСК, 16 авг - РИА Новости. В Ульяновской области 772 образовательные организации прошли комиссионную проверку и готовы к новому учебному году, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
"Подготовка образовательных организаций предусматривает мероприятия по антитеррористической и пожарной безопасности, выполнение требований по соблюдению санитарных норм и правил, проведение ремонтных работ, приобретение необходимого оборудования и учебных пособий", - отмечает пресс-служба.
Планируется, что новый 2021-2022 учебный год начнётся с проведения традиционных линеек, 1 сентября пройдут очные торжественные построения во всех общеобразовательных организациях, а 2 сентября все обучающиеся сядут за парты и приступят к занятиям, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора.
По словам и.о. министра просвещения и воспитания Ульяновской области Натальи Семёновой, праздник рекомендуется провести на открытом воздухе, не заводя детей в школы, максимально соблюдая дистанцирование.
"В школах с небольшим количеством детей линейку можно проводить для всех классов одновременно, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. А в учреждениях с большим количеством детей необходимо организовать "первые звонки" по параллелям в разное время с минимальным количеством приглашённых", - цитирует пресс-служба слова профильного министра.
В новом учебном году во всех общеобразовательных организациях будутсоблюдаться санитарные нормы: усиление дезинфекционного режима, использование средств индивидуальной защиты, закрепление за каждым классом отдельного кабинета, организация учебного процесса по специально разработанному расписанию уроков, наличие в кабинетах и местах скопления обучающихся рециркуляторов, запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами), проведение праздничных мероприятий.
Ульяновск - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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Ульяновская областьОбществоУльяновская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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