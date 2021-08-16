https://ria.ru/20210816/samolety-1745988821.html

Над Узбекистаном МиГ-29 столкнулся с афганским самолетом Embraer-314

Над Узбекистаном МиГ-29 столкнулся с афганским самолетом Embraer-314 - РИА Новости, 16.08.2021

Над Узбекистаном МиГ-29 столкнулся с афганским самолетом Embraer-314

Генпрокуратура Узбекистана раскрыла детали крушения афганского самолета Embraer-314 на территории республики. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T19:23

2021-08-16T19:23

2021-08-16T20:15

в мире

узбекистан

миг-29

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ТАШКЕНТ, 16 авг — РИА Новости. Генпрокуратура Узбекистана раскрыла детали крушения афганского самолета Embraer-314 на территории республики.Как рассказали в пресс-службе ведомства, накануне три военных самолета Embraer-314 ВВС Афганистана запросили разрешение на посадку в аэропорту Ханабад в Карши в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана. Их перенаправили в аэропорт Термез в Сурхандарьинской области в сопровождении двух военных МиГ-29."Однако в ходе наблюдения самолеты Embraer-314 и МиГ-29 столкнулись и разбились в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов приземлились на парашютах", — говорится в сообщении в Telegram-канале Генпрокуратуры.Ранее стало известно, что летчиков госпитализировали, по словам врачей, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России.

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узбекистан

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в мире, узбекистан, миг-29