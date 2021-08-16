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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/samolety-1745937392.html
В таджикском Бохтаре приземлились самолеты ВВС Афганистана, сообщили в МИД
В таджикском Бохтаре приземлились самолеты ВВС Афганистана, сообщили в МИД - РИА Новости, 16.08.2021
В таджикском Бохтаре приземлились самолеты ВВС Афганистана, сообщили в МИД
Самолеты, в которых находились более 100 афганских военнослужащих, совершили посадку в аэропорту города Бохтар на юге Таджикистана, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T15:25
2021-08-16T15:48
захват власти в афганистане талибами
в мире
таджикистан
афганистан
бохтар (курган-тюбе)
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ДУШАНБЕ, 16 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Самолеты, в которых находились более 100 афганских военнослужащих, совершили посадку в аэропорту города Бохтар на юге Таджикистана, сообщили РИА Новости в департаменте информации МИД страны."После получения сигнала SOS, согласно международным обязательствам, Таджикистан дал разрешение на посадку афганских самолетов в аэропорте города Бохтар", - сказал собеседник агентства.По данным источника РИА Новости, в аэропорту Бохтара в ночь на понедельник совершили посадку три самолета военно-воздушных сил Афганистана, в которых находились более 100 военнослужащих.Как сообщили РИА Новости в мэрии города Бохтара, все прилетевшие афганских военнослужащие временно размещены в общежитиях городских вузов города.
https://ria.ru/20210727/tadzhikistan-1743047598.html
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таджикистан
афганистан
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в мире, таджикистан, афганистан, бохтар (курган-тюбе)
15:25 16.08.2021 (обновлено: 15:48 16.08.2021)
 
В таджикском Бохтаре приземлились самолеты ВВС Афганистана, сообщили в МИД

МИД Таджикистана: в аэропорту Бохтара приземлились самолеты с более чем 100 афганскими военными

© AP Photo / Rahmat GulАфганский военный
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 16 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Самолеты, в которых находились более 100 афганских военнослужащих, совершили посадку в аэропорту города Бохтар на юге Таджикистана, сообщили РИА Новости в департаменте информации МИД страны.
"После получения сигнала SOS, согласно международным обязательствам, Таджикистан дал разрешение на посадку афганских самолетов в аэропорте города Бохтар", - сказал собеседник агентства.
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В МИД Таджикистана ответили на вопрос о принятии выходцев из Афганистана
По данным источника РИА Новости, в аэропорту Бохтара в ночь на понедельник совершили посадку три самолета военно-воздушных сил Афганистана, в которых находились более 100 военнослужащих.
Как сообщили РИА Новости в мэрии города Бохтара, все прилетевшие афганских военнослужащие временно размещены в общежитиях городских вузов города.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТаджикистанАфганистанБохтар (Курган-тюбе)
 
 
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