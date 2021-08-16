https://ria.ru/20210816/samolety-1745937392.html

В таджикском Бохтаре приземлились самолеты ВВС Афганистана, сообщили в МИД

В таджикском Бохтаре приземлились самолеты ВВС Афганистана, сообщили в МИД - РИА Новости, 16.08.2021

В таджикском Бохтаре приземлились самолеты ВВС Афганистана, сообщили в МИД

Самолеты, в которых находились более 100 афганских военнослужащих, совершили посадку в аэропорту города Бохтар на юге Таджикистана, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T15:25

2021-08-16T15:25

2021-08-16T15:48

захват власти в афганистане талибами

в мире

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афганистан

бохтар (курган-тюбе)

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ДУШАНБЕ, 16 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Самолеты, в которых находились более 100 афганских военнослужащих, совершили посадку в аэропорту города Бохтар на юге Таджикистана, сообщили РИА Новости в департаменте информации МИД страны."После получения сигнала SOS, согласно международным обязательствам, Таджикистан дал разрешение на посадку афганских самолетов в аэропорте города Бохтар", - сказал собеседник агентства.По данным источника РИА Новости, в аэропорту Бохтара в ночь на понедельник совершили посадку три самолета военно-воздушных сил Афганистана, в которых находились более 100 военнослужащих.Как сообщили РИА Новости в мэрии города Бохтара, все прилетевшие афганских военнослужащие временно размещены в общежитиях городских вузов города.

https://ria.ru/20210727/tadzhikistan-1743047598.html

https://ria.ru/20210815/gani-1745825783.html

таджикистан

афганистан

бохтар (курган-тюбе)

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в мире, таджикистан, афганистан, бохтар (курган-тюбе)