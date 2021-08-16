https://ria.ru/20210816/rusofobiya-1745686556.html

"Тут вам не Россия". Кто не рад русским в Средней Азии и Казахстане

"Тут вам не Россия". Кто не рад русским в Средней Азии и Казахстане - РИА Новости, 16.08.2021

"Тут вам не Россия". Кто не рад русским в Средней Азии и Казахстане

МВД России на днях запретило въезд в страну "героям" русофобских скандалов из Киргизии и Казахстана. В Бишкеке в сотрудницу учреждения бросили калькулятор,... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T08:00

2021-08-16T08:00

2021-08-16T14:32

казахстан

русофобия

средняя азия

россия

киргизия

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. МВД России на днях запретило въезд в страну "героям" русофобских скандалов из Киргизии и Казахстана. В Бишкеке в сотрудницу учреждения бросили калькулятор, требуя, чтобы она говорила исключительно на киргизском. Казахские активисты устроили самодеятельные языковые инспекции — снимают их на видео и выкладывают в Cеть. Кто и почему нетерпимо относится к русским в бывших советских республиках — узнавало РИА Новости.Не то словоНа опубликованном в соцсетях видеоролике посетитель детского центра развлечений беседует с сотрудницей и вдруг ни с того ни с сего кидает в нее калькулятор — как выяснилось позже, ему не понравилось, что девушка заговорила на русском языке.Местные силовики возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", а следствие назначило судебно-лингвистическую экспертизу. Главная спецслужба республики, Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) ограничился предупреждением."ГКНБ объявляет ему (дебоширу. — Прим. ред.) официальное предостережение, так как в соответствии с Конституцией КР русский язык действует в стране на законных основаниях: киргизский — государственный, русский — официальный", — напомнили в ведомстве, добавив, что дискриминация на основании этнической, расовой, национальной или религиозной принадлежности считается преступлением. МВД России запретило напавшему на девушку въезд в страну на десять лет.Незадолго до этого СМИ обсуждали другой случай — в спортивном лагере сверстники издевались над девятилетним русским мальчиком. В июне семья отправила Ивана на сборы по дзюдо на озеро Иссык-Куль.По словам Саутовой, все в итоге закончилось примирением: милиция "провела разъяснительную работу", родственники дебоширов извинились, и семья избитого мальчика отозвала заявление.Извинения на камеруДепутат Жогорку Кенеша — парламента Киргизии — Ирина Карамушкина обращает внимание на опасность таких инцидентов. Если власть не реагирует жестко и однозначно, население воспринимает поведение нападавших как норму.В случившемся Карамушкина винит "слабую внутреннюю политику межнационального согласия". "Хам, решивший, что с ним должны говорить исключительно на киргизском, — недоработка власти. Недостаточно суровая реакция правительства на издевательства над мальчиком возмутила общество, — продолжает она. — Национальная тема — очень удобный инструмент отвлечения граждан от политических проблем и беззакония. В этом опасность игры на этнических чувствах".Карамушкина напоминает, что Киргизия, как и соседний Казахстан, — пока еще многонациональные государства. В Киргизии русский язык — официальный. В Конституции Казахстана сказано, что "в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык".При этом одновременно с событиями в Бишкеке внимание привлек YouTube-канал "Til Maydani онлайн партиясы" ("онлайн-партия языкового Майдана"). На видео активисты проводят самодеятельные лингвистические инспекции — уточняют, переведены ли на казахский этикетки, повсеместно требуют обслуживания "на государственном языке". В одном ролике женщина приносит извинения за слова о том, что город Актау построили русские. (Актау возвели в 1961 году на берегу Каспийского моря, после 1964-го он назывался Шевченко, затем его переименовали обратно в Актау.)На другой записи женщина за кадром на казахском требует соблюдения законодательства от продавщицы и возмущается, что та не знает государственный язык. "Тут не Россия", — назидательно говорит автор видео. Заголовок к сцене (орфография оригинала сохранена): "Гастробайтеры с РФ заполонили Казахстан ущемляет Казахов в Казахстане понаехали". Министерство внутренних дел России запретило въезд в страну на 50 лет имеющему отношение к YouTube-каналу "Til Maydani онлайн партиясы" гражданину Казахстана Куату Ахметову."Языковые патрули"На скандал отреагировал первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев. "В нашей стране в принципе подобные вещи жестко пресекают, — заверил он. — Более того, подавляющее большинство граждан осуждает такие проявления пещерного национализма".Абаев пообещал, что силовики дадут оценку действиям "языкового патруля". Он также призвал не судить "по неадекватным поступкам двух-трех человек" о ситуации в Казахстане."В нашей стране русским владеют почти 90 процентов населения. Думаю, это один из самых высоких показателей в мире, за исключением самой России и, может быть, Белоруссии. У нас более 30 процентов школьников обучаются на русском языке, притом что доля самих русских в структуре населения сейчас около 20 процентов", — отметил чиновник.Это высказывание возмутило депутата Карагандинского городского маслихата (местного представительного органа) Бейбита Кулмагамбета. "Действия, призывающие к повышению престижа государственного казахского языка, получили название "пещерный национализм", — написал он в социальной сети. — На первый взгляд некоторые жесты наших ребят-националистов могут показаться грубыми, но разве в этом не виноваты двойные стандарты?"А вот депутат мажилиса (нижней палаты парламента республики), лидер фракции "Ак жол" Азат Перуашев считает, что местные жители могут требовать знания государственного языка. "Они имеют право ставить вопрос о том, чтобы их обслуживали на этом языке. Казахстан — государство многонациональное. У нас в традициях взаимоуважение, а бытовые конфликты и в советское время случались", — подчеркнул он.Какие взгляды более типичны для казахстанского истеблишмента, трудно сказать. Но некоторые из тех, кто сейчас занимает в Казахстане посты, ранее открыто выражали ненависть к России и русским.Осуждение "пещерного национализма" вызвало негодование у некоторых пользователей казахстанского сегмента социальных сетей. Они увидели в этом ущемление казахского. Успокоил национально озабоченных граждан помощник президента Казахстана Ерлан Карин. "Мой коллега (замруководителя АП Казахстана. — Прим. ред.) высказал позицию государственной власти в связи с информационной паникой, происходящей в соседней стране на севере," — объяснил он на Facebook, почему официальный Нур-Султан отреагировал на "языковые патрули". "Даурен (Абаев. — Прим. ред.) совершенно не дискриминирует государственный язык, не ущемляет национальные интересы <...>, — защищал Карин высокопоставленного чиновника. — Даурен Абаев не отрицал и не критиковал общий национализм как общественное явление <...>. Я думаю, что национализм у нас должен ассоциироваться с государственностью". Так что какова искренняя позиция чиновников в Казахстане — та, что транслируется официально на русском и для России, или та, что заготовлена для своей аудитории, — отдельный вопрос. Дети плачут молчаКонфликты с национальной составляющей, о которых говорил депутат Перуашев, случались в республике и раньше. В феврале 2020-го погромщики напали на село этнического меньшинства — дунган — в Кордайском районе Джамбульской области. Погибли 11 человек, несколько десятков домов сожгли, часть жителей бежали в соседнюю Киргизию.Нападавшие не только грабили, но и уничтожали имущество дунган. "Сначала было двое погромщиков, — рассказывал один из пострадавших. — Я хотел с ними поговорить, сказать: "Возьмите все, только не сжигайте дом". Но не мог оставить детей, они так плакали. Не передать словами то чувство, когда твои дети плачут молча". Атаковавшие не вняли просьбам, закинули в дом бутылки с зажигательной смесью. Глава республики Касым-Жомарт Токаев отозвался о ситуации обтекаемо: "Произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим пытались воспользоваться провокаторы".Ранее представители разных этнических групп конфликтовали в той же Джамбульской области в 2016-м. Насилие в поселке Ровное, переименованном в Бурыл, началось после известия о гибели пятилетнего мальчика. Кто-то из местных, по сообщениям прессы, потребовал выгнать турок, живущих в селе. Для предотвращения волнений власти отправили на место Национальную гвардию.В 2015 году произошла стычка между казахами и таджиками в селах Ынтымак и Бостандык Южно-Казахстанской (сейчас Туркестанской) области. Годом ранее волнения на межэтнической почве вспыхнули в селе Карамурт того же региона — после перепалки продавца магазина и двух молодых людей, которые отказались платить за пачку сигарет.В 2013-м местные жители напали на чеченцев в поселке Шенгельды Алма-Атинской области. Власти в Казахстане во всех случаях настаивали, что инциденты с участием представителей различных этносов носят бытовой характер. Это стандартная реакция правительства республики на происшествия с межнациональной составляющей.Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев объясняет, что "русский вопрос" в республике — сложный и комплексный: тут и нерешенные проблемы внутренней политики, и отношение к России, и восприятие русских как этноса.

https://ria.ru/20210812/mid-1745506770.html

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казахстан, русофобия, средняя азия, россия, киргизия