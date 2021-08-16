https://ria.ru/20210816/pyatno-1746010303.html

Спутники не смогли найти нефтяное пятно в Черном море около Новороссийска

Спутники не смогли найти нефтяное пятно в Черном море около Новороссийска - РИА Новости, 16.08.2021

Спутники не смогли найти нефтяное пятно в Черном море около Новороссийска

Следы разлива нефтепродуктов в Черном море недалеко от Новороссийска исчезли, на спутниковых снимках их не видно, сообщает Институт космических исследований... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T23:44

2021-08-16T23:44

2021-08-16T23:44

новороссийск

российская академия наук

институт космических исследований

космос - риа наука

черное море

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Следы разлива нефтепродуктов в Черном море недалеко от Новороссийска исчезли, на спутниковых снимках их не видно, сообщает Институт космических исследований РАН."На изображении от 12 августа следов пятна на поверхности не наблюдается, можно объяснить естественными процессами: тяжелые фракции нефти опускаются под поверхность воды, а легкие испаряются", - говорится в сообщении на сайте института.Отмечается, что сотрудники института вместе с коллегами из Института океанологии оказывают содействие государственным службам, анализирующим причины разлива и оценку его последствий.Также в институте прокомментировали информацию, что видимые ранее пятна могут быть следами смытых в море горными реками веществ. "Выносы рек, хотя и сильно влияют на цветность воды, но не дают подобных эффектов на радиолокационных изображениях в силу обычно малого содержания в них поверхностно-активных веществ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210812/kuabn-1745547579.html

новороссийск

черное море

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новороссийск, российская академия наук, институт космических исследований, космос - риа наука, черное море