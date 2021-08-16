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В Самарской области мужчину заподозрили в продаже поддельных ПЦР-тестов
В Самарской области мужчину заподозрили в продаже поддельных ПЦР-тестов - РИА Новости, 16.08.2021
В Самарской области мужчину заподозрили в продаже поддельных ПЦР-тестов
Полицейские задержали гражданина Казахстана, подозреваемого в продаже на трассе М-5 в Самарской области поддельных справок с отрицательными результатами... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T09:58
2021-08-16T09:58
2021-08-16T09:58
происшествия
казахстан
самарская область
гумвд
распространение коронавируса
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САМАРА, 16 авг - РИА Новости. Полицейские задержали гражданина Казахстана, подозреваемого в продаже на трассе М-5 в Самарской области поддельных справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.По информации полиции, продажа поддельных справок велась в одном из павильонов, расположенных на 981 километре трассы М-5 "Урал" в селе Зеленовка. По версии сотрудников правоохранительных органов, к реализации фиктивных справок причастен 28-летний гражданин Казахстана, временно зарегистрированный на территории Самарской области и занимающийся автострахованием."Подозреваемого задержали после продажи 34-летнему мужчине поддельной справки за денежное вознаграждение в размере одной тысячи рублей", - говорится в сообщении.С места происшествия в присутствии понятых полицейскими изъяты справка ПЦР-теста, ноутбук, принтер и 1 тысяча рублей.Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, казахстан, самарская область, гумвд
В Самарской области мужчину заподозрили в продаже поддельных ПЦР-тестов
В Самарской области гражданина Казахстана заподозрили в продаже поддельных ПЦР-тестов
САМАРА, 16 авг - РИА Новости.
Полицейские задержали гражданина Казахстана
, подозреваемого в продаже на трассе М-5 в Самарской области
поддельных справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба ГУМВД
по региону.
По информации полиции, продажа поддельных справок велась в одном из павильонов, расположенных на 981 километре трассы М-5 "Урал" в селе Зеленовка. По версии сотрудников правоохранительных органов, к реализации фиктивных справок причастен 28-летний гражданин Казахстана, временно зарегистрированный на территории Самарской области и занимающийся автострахованием.
"Подозреваемого задержали после продажи 34-летнему мужчине поддельной справки за денежное вознаграждение в размере одной тысячи рублей", - говорится в сообщении.
С места происшествия в присутствии понятых полицейскими изъяты справка ПЦР-теста, ноутбук, принтер и 1 тысяча рублей.
Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.