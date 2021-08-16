Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210816/ptsr-1745875423.html
В Самарской области мужчину заподозрили в продаже поддельных ПЦР-тестов
В Самарской области мужчину заподозрили в продаже поддельных ПЦР-тестов - РИА Новости, 16.08.2021
В Самарской области мужчину заподозрили в продаже поддельных ПЦР-тестов
Полицейские задержали гражданина Казахстана, подозреваемого в продаже на трассе М-5 в Самарской области поддельных справок с отрицательными результатами... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T09:58
2021-08-16T09:58
происшествия
казахстан
самарская область
гумвд
распространение коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
САМАРА, 16 авг - РИА Новости. Полицейские задержали гражданина Казахстана, подозреваемого в продаже на трассе М-5 в Самарской области поддельных справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.По информации полиции, продажа поддельных справок велась в одном из павильонов, расположенных на 981 километре трассы М-5 "Урал" в селе Зеленовка. По версии сотрудников правоохранительных органов, к реализации фиктивных справок причастен 28-летний гражданин Казахстана, временно зарегистрированный на территории Самарской области и занимающийся автострахованием."Подозреваемого задержали после продажи 34-летнему мужчине поддельной справки за денежное вознаграждение в размере одной тысячи рублей", - говорится в сообщении.С места происшествия в присутствии понятых полицейскими изъяты справка ПЦР-теста, ноутбук, принтер и 1 тысяча рублей.Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740281730.html
казахстан
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, казахстан, самарская область, гумвд
09:58 16.08.2021
 
В Самарской области мужчину заподозрили в продаже поддельных ПЦР-тестов

В Самарской области гражданина Казахстана заподозрили в продаже поддельных ПЦР-тестов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 16 авг - РИА Новости. Полицейские задержали гражданина Казахстана, подозреваемого в продаже на трассе М-5 в Самарской области поддельных справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
По информации полиции, продажа поддельных справок велась в одном из павильонов, расположенных на 981 километре трассы М-5 "Урал" в селе Зеленовка. По версии сотрудников правоохранительных органов, к реализации фиктивных справок причастен 28-летний гражданин Казахстана, временно зарегистрированный на территории Самарской области и занимающийся автострахованием.
"Подозреваемого задержали после продажи 34-летнему мужчине поддельной справки за денежное вознаграждение в размере одной тысячи рублей", - говорится в сообщении.
С места происшествия в присутствии понятых полицейскими изъяты справка ПЦР-теста, ноутбук, принтер и 1 тысяча рублей.
Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Допрос сотрудницы поликлиники, продававшей сертификаты о вакцинации в Калининграде - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 15:47Распространение коронавируса
Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
 
Распространение коронавирусаПроисшествияКазахстанСамарская областьГУМВД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03В Казани разработали проект первого в России беспилотного метро
15:02Названы наставники десятого сезона шоу "Голос"
14:59Прокуратура начала расследование по факту загрязнения воды на Байкале
14:58Два летчика упавшего афганского самолета находятся в больнице в Узбекистане
14:53Трутнев заявил о востребованности земли по программе "арктического гектара"
14:52Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
14:49В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19
14:45Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
14:45Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
14:39США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
14:38В Узбекистане подтвердили крушение самолета афганских ВВС
14:35Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
14:35Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
14:35Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
14:32В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
14:27Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов
14:24В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
14:18СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве
14:11СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
14:11Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
Лента новостейМолния