https://ria.ru/20210816/programma-1745897978.html

Москвичам предлагают получить новые компетенции в программе "Бизнес уикенд"

Москвичам предлагают получить новые компетенции в программе "Бизнес уикенд" - РИА Новости, 16.08.2021

Москвичам предлагают получить новые компетенции в программе "Бизнес уикенд"

Второй год подряд в столице проходит бесплатное обучение жителей новым специальностям в рамках образовательного проекта "Бизнес уикенд. Компетенции". В текущем... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T12:01

2021-08-16T12:01

2021-08-16T12:01

департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

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МОСКВА, 16 авг- РИА Новости, Юлия Чичерина. Второй год подряд в столице проходит бесплатное обучение жителей новым специальностям в рамках образовательного проекта "Бизнес уикенд. Компетенции". В текущем году, благодаря онлайн-режиму, слушатели могут освоить новые компетенции по 20 направлениям бизнеса и зарегистрироваться в качестве самозанятого.Организатором бесплатного образовательного проекта выступает департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы (ДПИР).″Впервые программу ″Бизнес уикенд. Компетенции″ запустили в прошлом году по трем направлениям – созданию сайта, контент-менеджменту и ведению корпоративных сетей. В итоге обучение прошли более тысячи человек, из которых около 350 зарегистрировались в качестве самозанятых для дальнейшей работы″, – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. От редактора до event-менеджераПрограмма “Бизнес уикенд. Компетенции” позволяет жителям мегаполиса в возрасте от 18 лет в удобном онлайн-режиме узнать о всех тонкостях ведения бизнеса, задать вопросы и получить квалифицированную консультацию у наставника. Выбор навыков в этом году увеличили до 20 позиций.Теперь здесь можно обучиться на специалиста колл-центра, фоторедактора, таргетолога, копирайтера, комьюнити-менеджера, стилиста, репетитора, специалиста по заведению товара на маркетплейсе, event-менеджера, CRM маркетолога, верстальщика презентаций, тестировщика программного обеспечения, организатора вебинаров и менеджера по построению личного бренда.Занятия проходят в небольших группах до пяти человек с постоянным сопровождением наставников – специалистов-практиков. В зависимости от популярности тех или иных компетенций планируется привлечь от одного до десяти наставников на обучение каждой из них.Продолжительность программ по разным компетенциям может варьироваться. Зарегистрироваться можно по ссылке до конца ноября, по каждой специальности пройдет несколько потоков обучения.Сейчас на сайте открыта запись на три специальности – создание лендинга, контент-менеджмент для интернет-магазина и ведение корпоративного аккаунта в Instagram. В ближайшие две недели откроется регистрация на остальные направления.Опыт прошлого года обучения показал, что образование на бесплатных онлайн-курсах – это не только возможность повысить свои знания и умения, но и расширить горизонты идей, найти свою нишу, новых бизнес-партнеров и друзей."Спонтанно пришла на бесплатное обучение, ожиданий особых не было. Но мне очень понравилось, очень информативно и появилось огромное желание начать работать. И вот я получила первый заказ, благодаря знаниям на обучении: предложила своей подруге, которая ведет бизнес в Инстаграм, составить контент-план и аудит страницы за символическую плату. Для нее это было очень актуально, и она согласилась", – рассказала участница программы прошлого года Виктория Петровская.Куратор проекта "Бизнес уикенд. Компетенции" Ирина Минязева к моменту приглашения в проект уже была куратором группы в компании Units.Кто еще может сесть за онлайн-партуНесмотря на то, что проект "Бизнес уикенд" рассчитан главным образом на слушателей от 18 лет, у ребят младшего возраста тоже есть шанс стать его участниками. Все реализуемые программы разделены на две категории – образовательную и дополнительную.Основной "Бизнес уикенд" рассчитан на школьников, студентов колледжей и вузов, а также молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет, которые планируют стать предпринимателями.Для первого знакомства с миром предпринимательства подойдут вводные мотивационные тренинги. Если вы еще не определились с видом деятельности и наиболее подходящей нишей, вам предложат тренинг "3 шага успешного старта". На программе "Преакселератор" с профессиональными наставниками, которая длится семь недель, вы научитесь искать новые бизнес-идеи и реализовывать их. Поддержать и развить только что созданный бизнес поможет 6-ти недельная программа "Акселератор". А тем, кто стремится углубить свои знания и кратно увеличить выручку своего бизнеса, подойдет отраслевой акселератор.Дополнительная программа "Бизнес уикенд. Старт" предназначена для школьников от 14 лет. Здесь они смогут узнать, как генерировать бизнес-идеи и строить MVP (минимальный жизнеспособный продукт), а также создавать свой продукт. Для людей старшего возраста создана программа "Бизнес уикенд. 50+", где опытные наставники расскажут о всех тонкостях ведения бизнеса.

https://ria.ru/20210324/moskva-1602669410.html

https://ria.ru/20201209/investitsii-1588329931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)