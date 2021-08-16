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Талибы взяли под охрану российское посольство в Кабуле
Талибы взяли под охрану российское посольство в Кабуле - РИА Новости, 16.08.2021
Талибы взяли под охрану российское посольство в Кабуле
Представители движения "Талибан"* пообещали обеспечить полную безопасность сотрудникам российской дипмиссии, сообщил посол в Кабуле Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T10:49
2021-08-16T10:49
2021-08-16T13:03
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
талибан
россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Представители движения "Талибан"* пообещали обеспечить полную безопасность сотрудникам российской дипмиссии, сообщил посол в Кабуле Дмитрий Жирнов."Сегодня произошла сдача: ушли афганские военные, те военные афганских национальных сил безопасности, которые нас охраняли. Сейчас стали талибы. Они еще раз переподтвердили, что ни один волос с российских голов не упадет, что вы можете работать спокойно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ранее СМИ со ссылкой на талибов передали, что под их контролем находятся более 90% государственных зданий и почти все кабульские КПП.Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.Сейчас в аэропорту Кабула царит хаос: представители дипмиссий и местные жители пытаются в спешке улететь, слышны выстрелы; по неофициальным данным, есть погибшие. Талибы пытаются навести порядок в столице, призывают людей вернуться в дома и на рабочие места.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позиции
Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позиции
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РИА Новости
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в мире, кабул (город), талибан, россия
10:49 16.08.2021 (обновлено: 13:03 16.08.2021)
Талибы взяли под охрану российское посольство в Кабуле
Посол Жирнов: место охранявших российское посольство в Кабуле военных заняли талибы