Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210816/posolstvo-1745884655.html
Талибы взяли под охрану российское посольство в Кабуле
Талибы взяли под охрану российское посольство в Кабуле - РИА Новости, 16.08.2021
Талибы взяли под охрану российское посольство в Кабуле
Представители движения "Талибан"* пообещали обеспечить полную безопасность сотрудникам российской дипмиссии, сообщил посол в Кабуле Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T10:49
2021-08-16T13:03
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
талибан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745870410_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_50899f42844280769930a7450fe5b2e3.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Представители движения "Талибан"* пообещали обеспечить полную безопасность сотрудникам российской дипмиссии, сообщил посол в Кабуле Дмитрий Жирнов."Сегодня произошла сдача: ушли афганские военные, те военные афганских национальных сил безопасности, которые нас охраняли. Сейчас стали талибы. Они еще раз переподтвердили, что ни один волос с российских голов не упадет, что вы можете работать спокойно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ранее СМИ со ссылкой на талибов передали, что под их контролем находятся более 90% государственных зданий и почти все кабульские КПП.Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.Сейчас в аэропорту Кабула царит хаос: представители дипмиссий и местные жители пытаются в спешке улететь, слышны выстрелы; по неофициальным данным, есть погибшие. Талибы пытаются навести порядок в столице, призывают людей вернуться в дома и на рабочие места.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html
кабул (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-16T10:49
true
PT1M11S
Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позиции
Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позиции
2021-08-16T10:49
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745870410_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_e32dfeaf29e55cb7b92f1b18ad00cc2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кабул (город), талибан, россия
10:49 16.08.2021 (обновлено: 13:03 16.08.2021)
 
Талибы взяли под охрану российское посольство в Кабуле

Посол Жирнов: место охранявших российское посольство в Кабуле военных заняли талибы

© AP Photo / Zabi KarimiБоевики "Талибана"* в президентском дворце в Кабуле, Афганистан
Боевики Талибана* в президентском дворце в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© AP Photo / Zabi Karimi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Представители движения "Талибан"* пообещали обеспечить полную безопасность сотрудникам российской дипмиссии, сообщил посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Сегодня произошла сдача: ушли афганские военные, те военные афганских национальных сил безопасности, которые нас охраняли. Сейчас стали талибы. Они еще раз переподтвердили, что ни один волос с российских голов не упадет, что вы можете работать спокойно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее СМИ со ссылкой на талибов передали, что под их контролем находятся более 90% государственных зданий и почти все кабульские КПП.
Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 19:53Обострение ситуации в Афганистане
Шок и ужас: мир увидел в Афганистане свою судьбу
Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
Сейчас в аэропорту Кабула царит хаос: представители дипмиссий и местные жители пытаются в спешке улететь, слышны выстрелы; по неофициальным данным, есть погибшие. Талибы пытаются навести порядок в столице, призывают людей вернуться в дома и на рабочие места.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреКабул (город)ТалибанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03В Казани разработали проект первого в России беспилотного метро
15:02Названы наставники десятого сезона шоу "Голос"
14:59Прокуратура начала расследование по факту загрязнения воды на Байкале
14:58Два летчика упавшего афганского самолета находятся в больнице в Узбекистане
14:53Трутнев заявил о востребованности земли по программе "арктического гектара"
14:52Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
14:49В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19
14:45Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
14:45Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
14:39США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
14:38В Узбекистане подтвердили крушение самолета афганских ВВС
14:35Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
14:35Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
14:35Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
14:32В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
14:27Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов
14:24В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
14:18СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве
14:11СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
14:11Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
Лента новостейМолния