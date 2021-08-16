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В результате стрельбы американских военных в аэропорту Кабула есть жертвы
В результате стрельбы американских военных в аэропорту Кабула есть жертвы - РИА Новости, 16.08.2021
В результате стрельбы американских военных в аэропорту Кабула есть жертвы
Несколько человек погибли после того, как американские военные открыли предупредительный огонь по афганцам в аэропорту Кабула, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T09:09
2021-08-16T09:09
2021-08-16T11:08
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кабул (город)
обострение ситуации в афганистане
талибан
афганистан
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Несколько человек погибли после того, как американские военные открыли предупредительный огонь по афганцам в аэропорту Кабула, рассказал РИА Новости источник в силах безопасности.Франс Пресс передало, что это произошло, когда толпа людей вышла на взлетную полосу.По данным разных СМИ, жертвами стрельбы стали от трех до пяти человек.Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в воздушной гавани царит хаос: местные жители, опасающиеся талибов, скопились у входа в единственный аэропорт, который также перегружен сотрудниками дипломатических миссий. После вывода американских войск из Афганистана движение "Талибан"* начало наступление на правительственные войска и к середине августа захватило все крупные города и погранпереходы. Накануне боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Глава республики Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
09:09 16.08.2021 (обновлено: 11:08 16.08.2021)
В результате стрельбы американских военных в аэропорту Кабула есть жертвы
Источник: несколько человек погибли в результате выстрелов американских военных в аэропорту Кабула