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В результате стрельбы американских военных в аэропорту Кабула есть жертвы

В результате стрельбы американских военных в аэропорту Кабула есть жертвы - РИА Новости, 16.08.2021

В результате стрельбы американских военных в аэропорту Кабула есть жертвы

Несколько человек погибли после того, как американские военные открыли предупредительный огонь по афганцам в аэропорту Кабула, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T09:09

2021-08-16T09:09

2021-08-16T11:08

в мире

кабул (город)

обострение ситуации в афганистане

талибан

афганистан

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Несколько человек погибли после того, как американские военные открыли предупредительный огонь по афганцам в аэропорту Кабула, рассказал РИА Новости источник в силах безопасности.Франс Пресс передало, что это произошло, когда толпа людей вышла на взлетную полосу.По данным разных СМИ, жертвами стрельбы стали от трех до пяти человек.Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в воздушной гавани царит хаос: местные жители, опасающиеся талибов, скопились у входа в единственный аэропорт, который также перегружен сотрудниками дипломатических миссий. После вывода американских войск из Афганистана движение "Талибан"* начало наступление на правительственные войска и к середине августа захватило все крупные города и погранпереходы. Накануне боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Глава республики Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.Официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Запрещенная в России террористическая организация.

кабул (город)

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан