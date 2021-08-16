Талибы пришли в Кабул как хозяева, а не как захватчики, заявил посол России

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что представители движения "Талибан"* вошли в Кабул как хозяева, а не как захватчики.По его словам, утром в воскресенье талибы вошли в столицу "безоружными". "Подошли к наряду полиции и сказали: "Пожалуйста, сдавайте оружие", - сказал посол РФ в эфире канала "Соловьев Live" на Youtube.Он добавил, что "все силовые ведомства после этого самораспустились"."Потом бежал (президент Афганистана Ашраф) Гани со всем руководством Афганистана и со всем своим окружением... Талибы ждали, не хотели, чтобы были какие-то беспорядки, кровопролитие, стычки, вооруженные столкновения. Они приняли капитуляцию афганских сил безопасности", - сказал Жирнов в эфире Youtube-канала Соловьев Live."Как они сами говорят: "Мы сейчас берем Кабул на баланс". Как будто бухгалтера - очень тщательно. Очень щепетильный подход. Почему? Они пришли как хозяева, в хорошем смысле, а не как захватчики, не как грабители. Первый отряды, безоружные, когда вошли, они вставали на колени и целовали землю Кабула. Так не будут делать захватчики, они будут грабить, но ничего этого не происходит. Я надеюсь, что так дальше все и пойдет", - добавил он.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (радикальное движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что представители движения "Талибан"* вошли в Кабул как хозяева, а не как захватчики.
По его словам, утром в воскресенье талибы вошли в столицу "безоружными". "Подошли к наряду полиции и сказали: "Пожалуйста, сдавайте оружие", - сказал посол РФ в эфире канала "Соловьев Live" на Youtube.
Он добавил, что "все силовые ведомства после этого самораспустились".
"Потом бежал (президент Афганистана Ашраф) Гани со всем руководством Афганистана и со всем своим окружением... Талибы ждали, не хотели, чтобы были какие-то беспорядки, кровопролитие, стычки, вооруженные столкновения. Они приняли капитуляцию афганских сил безопасности", - сказал Жирнов в эфире Youtube-канала Соловьев Live.
"Как они сами говорят: "Мы сейчас берем Кабул на баланс". Как будто бухгалтера - очень тщательно. Очень щепетильный подход. Почему? Они пришли как хозяева, в хорошем смысле, а не как захватчики, не как грабители. Первый отряды, безоружные, когда вошли, они вставали на колени и целовали землю Кабула. Так не будут делать захватчики, они будут грабить, но ничего этого не происходит. Я надеюсь, что так дальше все и пойдет", - добавил он.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (радикальное движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
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До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
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Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
8 из 10
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
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