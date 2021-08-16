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Талибы пришли в Кабул как хозяева, а не как захватчики, заявил посол России

Талибы пришли в Кабул как хозяева, а не как захватчики, заявил посол России - РИА Новости, 16.08.2021

Талибы пришли в Кабул как хозяева, а не как захватчики, заявил посол России

Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что представители движения "Талибан"* вошли в Кабул как хозяева, а не как захватчики. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T22:56

2021-08-16T22:56

2021-08-16T22:56

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

россия

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что представители движения "Талибан"* вошли в Кабул как хозяева, а не как захватчики.По его словам, утром в воскресенье талибы вошли в столицу "безоружными". "Подошли к наряду полиции и сказали: "Пожалуйста, сдавайте оружие", - сказал посол РФ в эфире канала "Соловьев Live" на Youtube.Он добавил, что "все силовые ведомства после этого самораспустились"."Потом бежал (президент Афганистана Ашраф) Гани со всем руководством Афганистана и со всем своим окружением... Талибы ждали, не хотели, чтобы были какие-то беспорядки, кровопролитие, стычки, вооруженные столкновения. Они приняли капитуляцию афганских сил безопасности", - сказал Жирнов в эфире Youtube-канала Соловьев Live."Как они сами говорят: "Мы сейчас берем Кабул на баланс". Как будто бухгалтера - очень тщательно. Очень щепетильный подход. Почему? Они пришли как хозяева, в хорошем смысле, а не как захватчики, не как грабители. Первый отряды, безоружные, когда вошли, они вставали на колени и целовали землю Кабула. Так не будут делать захватчики, они будут грабить, но ничего этого не происходит. Я надеюсь, что так дальше все и пойдет", - добавил он.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (радикальное движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия, дмитрий жирнов