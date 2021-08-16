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Посол России назвал охраняющих посольство талибов "адекватными мужиками"

Посол России назвал охраняющих посольство талибов "адекватными мужиками" - РИА Новости, 16.08.2021

Посол России назвал охраняющих посольство талибов "адекватными мужиками"

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ), охраняющих российскую дипмиссию в... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T21:10

2021-08-16T21:10

2021-08-16T21:17

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ), охраняющих российскую дипмиссию в Кабуле, "адекватными мужиками"."Сейчас нас охраняют талибы, большой отряд. Хорошее впечатление очень на нас произвели, адекватные мужики, хорошо вооруженные, встали по внешнему периметру посольству так, чтобы никто не мог к нам проникнуть - никакой террорист, никакой сумасшедший", - сказал Жирнов в эфире телеканала "Россия 24".Посол также отметил, что в Кабуле при талибах стало "непривычно тихо" - нет взрывов и стрельбы.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическое движение, запрещенное в России

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), афганистан, россия