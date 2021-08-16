https://ria.ru/20210816/pavlov-1745867970.html

В МВД Украины назвали три версии гибели мэра Кривого Рога

В МВД Украины назвали три версии гибели мэра Кривого Рога - РИА Новости, 16.08.2021

В МВД Украины назвали три версии гибели мэра Кривого Рога

Украинские следователи рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, в том числе убийство, сообщил глава департамента коммуникаций... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T08:45

2021-08-16T08:45

2021-08-16T11:48

в мире

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мвд украины

владимир зеленский

артем шевченко

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КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Украинские следователи рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, в том числе убийство, сообщил глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.Тело политика нашли в селе Вольное в Днепропетровской области. Президент Владимир Зеленский лично проконтролирует ход расследования этого дела."Зарегистрировано уголовное производство по статье 115 "Убийство", проводятся первичные следственные действия. Безусловно, тут количество вариантов ограничено: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает, я имею в виду последнее", — цитирует Шевченко сайт телеканала "Украина 24".Местные СМИ сообщали, что у Павлова было огнестрельное ранение груди. Рядом с телом лежал охотничий карабин "Сайга".По словам Шевченко, "скорее всего" выстрел был произведен именно из того оружия, которое нашли, но точные детали происшедшего еще не установлены. Назначены экспертизы.Депутаты Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива и Вадим Рабинович заявили, что, по их мнению, Павлова убили. Мэр Кривого Рога также представлял "Оппозиционную платформу".

https://radiosputnik.ria.ru/20210814/ukraina-1745768004.html

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в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, мвд украины, владимир зеленский, артем шевченко