https://ria.ru/20210816/mer-1745913639.html
Появилось видео из дома погибшего мэра Кривого Рога
Появилось видео из дома погибшего мэра Кривого Рога - РИА Новости, 16.08.2021
Появилось видео из дома погибшего мэра Кривого Рога
В Сети опубликовали видео из дома погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:29
2021-08-16T13:29
2021-08-16T13:44
в мире
происшествия
украина
кривой рог
днепропетровская область
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Сети опубликовали видео из дома погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова.Камеры видеонаблюдения зафиксировали последние минуты жизни Павлова: на кадрах он ходит по коридору с оружием и телефоном в руках. Затем видно, как кошка, испугавшись громкого звука выстрела, убегает прочь.Тело политика нашли накануне в селе Вольное в Днепропетровской области. По информации СМИ, он получил огнестрельное ранение в грудь. Рядом лежал охотничий карабин "Сайга".Следователи рассматривают три версии гибели: убийство, суицид и неосторожное обращение с оружием. Депутаты Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива и Вадим Рабинович заявили, что, по их мнению, Павлова убили. Мэр Кривого Рога также представлял "Оппозиционную платформу".Президент Украины Владимир Зеленский лично проконтролирует расследование.
https://radiosputnik.ria.ru/20210816/mer-1745889837.html
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Последние кадры с мэром Кривого Рога и момент выстрела. Видео с камеры слежения
Последние кадры с мэром Кривого Рога и момент выстрела. Видео с камеры слежения
2021-08-16T13:29
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в мире, происшествия, украина, кривой рог, днепропетровская область
13:29 16.08.2021 (обновлено: 13:44 16.08.2021)
Появилось видео из дома погибшего мэра Кривого Рога
Опубликовано видео последних минут жизни мэра Кривого Рога Константина Павлова