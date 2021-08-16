https://ria.ru/20210816/mer-1745913639.html

Появилось видео из дома погибшего мэра Кривого Рога

Появилось видео из дома погибшего мэра Кривого Рога - РИА Новости, 16.08.2021

Появилось видео из дома погибшего мэра Кривого Рога

В Сети опубликовали видео из дома погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T13:29

2021-08-16T13:29

2021-08-16T13:44

в мире

происшествия

украина

кривой рог

днепропетровская область

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Сети опубликовали видео из дома погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова.Камеры видеонаблюдения зафиксировали последние минуты жизни Павлова: на кадрах он ходит по коридору с оружием и телефоном в руках. Затем видно, как кошка, испугавшись громкого звука выстрела, убегает прочь.Тело политика нашли накануне в селе Вольное в Днепропетровской области. По информации СМИ, он получил огнестрельное ранение в грудь. Рядом лежал охотничий карабин "Сайга".Следователи рассматривают три версии гибели: убийство, суицид и неосторожное обращение с оружием. Депутаты Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива и Вадим Рабинович заявили, что, по их мнению, Павлова убили. Мэр Кривого Рога также представлял "Оппозиционную платформу".Президент Украины Владимир Зеленский лично проконтролирует расследование.

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/mer-1745889837.html

украина

кривой рог

днепропетровская область

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Последние кадры с мэром Кривого Рога и момент выстрела. Видео с камеры слежения Последние кадры с мэром Кривого Рога и момент выстрела. Видео с камеры слежения 2021-08-16T13:29 true PT1M58S

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в мире, происшествия, украина, кривой рог, днепропетровская область