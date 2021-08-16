https://ria.ru/20210816/makron-1746002051.html

Макрон опасается нового миграционного кризиса из-за ситуации в Афганистане

Макрон опасается нового миграционного кризиса из-за ситуации в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021

Макрон опасается нового миграционного кризиса из-за ситуации в Афганистане

Дестабилизация в Афганистане грозит неконтролируемыми потоками миграции в Европу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T21:21

2021-08-16T21:21

2021-08-16T21:56

захват власти в афганистане талибами

в мире

европа

афганистан

талибан

франция

эммануэль макрон

россия

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ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Дестабилизация в Афганистане грозит неконтролируемыми потоками миграции в Европу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Дестабилизация в Афганистане грозит появлением нерегулируемых потоков миграции в Европу", - сказал Макрон в телеобращении к нации в понедельник.Он подчеркнул, что Афганистан не должен вновь превратиться в убежище террористов, которым он был ранее, "это угрожает миру и международной стабильности"."Европа не может одна принимать последствия нынешней ситуации. Мы должны заранее обезопасить нас от нерегулируемых миграционных потоков...Поэтому вместе с ФРГ, вчера я поговорил об этом с канцлером Меркель, и другими европейскими государствами будем выступать с инициативой по незамедлительной разработке надежных, скоординированных и единых ответных мер против таких потоков", - добавил французский лидер.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическое движение, запрещенное в России

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

европа

афганистан

франция

россия

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в мире, европа, афганистан, талибан, франция, эммануэль макрон, россия