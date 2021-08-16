https://ria.ru/20210816/letalnost-1745891625.html

В России за сутки умерли 806 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 806 человек с коронавирусом - РИА Новости, 16.08.2021

В России за сутки умерли 806 человек с коронавирусом

За сутки в РФ подтверждены 806 смертей с COVID-19, за все время - 171 305, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T11:24

2021-08-16T11:24

2021-08-16T11:24

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 806 смертей с COVID-19, за все время - 171 305, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 806 смертей... За весь период по России умерло 171 305 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 54 пациента с коронавирусом, Санкт-Петербурге - 44, Иркутской области - 34.

https://ria.ru/20210731/smertnost-1743767961.html

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2021

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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии