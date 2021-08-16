https://ria.ru/20210816/kurily-1745925519.html

Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов

Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов - РИА Новости, 16.08.2021

Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов

Курильские острова будут освоены в ближайшие пять лет, это позволит закончить разговоры об их принадлежности, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T14:27

2021-08-16T14:27

2021-08-16T14:38

общество

юрий трутнев

курильские острова

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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Курильские острова будут освоены в ближайшие пять лет, это позволит закончить разговоры об их принадлежности, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев."Мы все знаем и все совершенно уверены в том, что Курильские острова - это наша земля, земля РФ. Чтобы это было не только понимание, а данность, нужен больший масштаб освоения Курильских островов. Там сегодня небольшие поселки на островах, хорошо работающие эффективные рыбозаводы, только их мало", - сказал полпред в интервью ГТРК "Приморье".По его словам, преференциальный режим в том ракурсе, в котором премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину разработать его, по сути - российский офшор."Я уверен, что такой преференциальный толчок развития острова будет услышан и российскими предпринимателями, и нашими соседями. Мы надеемся, что в течение ближайших пяти лет, уверен, что почувствуем опережающую динамику развития Курильских островов, мы их освоим, это обязательно надо делать, чтобы закончить эти разговоры (о принадлежности – ред.)", - добавил Трутнев.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210727/kurily-1743061824.html

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, юрий трутнев, курильские острова