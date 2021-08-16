https://ria.ru/20210816/kabul-1745870710.html

Афганистан открыл воздушное пространство Кабула для военных, сообщают СМИ

Афганистан открыл воздушное пространство Кабула для военных, сообщают СМИ - РИА Новости, 16.08.2021

Афганистан открыл воздушное пространство Кабула для военных, сообщают СМИ

Воздушное пространство Кабула открыто только для военных, остальным рекомендовано облетать столицу Афганистана, сообщило Управление гражданской авиации... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T09:20

2021-08-16T09:20

2021-08-16T10:22

обострение ситуации в афганистане

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кабул (город)

афганистан

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Воздушное пространство Кабула открыто только для военных, остальным рекомендовано облетать столицу Афганистана, сообщило Управление гражданской авиации республики.Со ссылкой на него агентство Рейтер добавило, что мирные транзитные полеты не получат поддержки диспетчерских служб.Согласно авиационному ресурсу FlightRadar24, рейсы Air India Чикаго — Нью-Дели и Terra Avia Баку — Нью-Дели, которые должны были следовать через Афганистан, изменили свои маршруты.По многочисленным сообщениям СМИ, в воздушной гавани Кабула царит хаос: представители дипмиссий и местные жители пытаются в спешке улететь. По неофициальным данным, есть погибшие. Недавно талибы заявили, что не причинят вреда тем, кто вернется из аэропорта домой.Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление. В воскресенье СМИ написали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России.

кабул (город)

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позиции Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позиции 2021-08-16T09:20 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан