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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210816/interviewwiththevampire-1745920958.html
Стало известно, кто заменит Тома Круза в сериале "Интервью с вампиром"
Стало известно, кто заменит Тома Круза в сериале "Интервью с вампиром" - РИА Новости, 16.08.2021
Стало известно, кто заменит Тома Круза в сериале "Интервью с вампиром"
Австралийский актер Сэм Рид получил роль Лестата в предстоящем сериале AMC, основанном на романе американской писательницы Энн Райс "Интервью с вампиром",... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:19
2021-08-16T16:19
культура
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новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Австралийский актер Сэм Рид получил роль Лестата в предстоящем сериале AMC, основанном на романе американской писательницы Энн Райс "Интервью с вампиром", сообщает Deadline. Теперь он будет играть обаятельного упыря, которого ранее изобразил на большом экране Том Круз в ленте Нила Джорджана "Интервью с вампиром" (1994). Рид известен по фильмам "Белль" (2013), "Возмездие" (2014), "Главный подозреваемый 1973" (2017) и другим.Кто еще сыграет вместе с ним, пока неизвестно. Полный актерский состав не объявили. Ранее стало известно, что шоураннером и исполнительным продюсером проекта выбрали Ролина Джонса ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу"). Вместе с ним в работе над сериалом также будут задействованы Энн Райс и ее сын Кристофер.К съемкам сериала, в первый сезон которого войдет восемь эпизодов, планируют приступить в конце этого года. Премьера шоу состоится в 2022 году на сервисе AMC +.
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РИА Новости
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96
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том круз, новости культуры, кино и сериалы
16:19 16.08.2021
 

Стало известно, кто заменит Тома Круза в сериале "Интервью с вампиром"

© AP Photo / Willy Sanjuan/InvisionСэм Рид
Сэм Рид - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© AP Photo / Willy Sanjuan/Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Австралийский актер Сэм Рид получил роль Лестата в предстоящем сериале AMC, основанном на романе американской писательницы Энн Райс "Интервью с вампиром", сообщает Deadline.
Теперь он будет играть обаятельного упыря, которого ранее изобразил на большом экране Том Круз в ленте Нила Джорджана "Интервью с вампиром" (1994).
Рид известен по фильмам "Белль" (2013), "Возмездие" (2014), "Главный подозреваемый 1973" (2017) и другим.
Кто еще сыграет вместе с ним, пока неизвестно. Полный актерский состав не объявили.
Ранее стало известно, что шоураннером и исполнительным продюсером проекта выбрали Ролина Джонса ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу"). Вместе с ним в работе над сериалом также будут задействованы Энн Райс и ее сын Кристофер.
К съемкам сериала, в первый сезон которого войдет восемь эпизодов, планируют приступить в конце этого года. Премьера шоу состоится в 2022 году на сервисе AMC +.
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