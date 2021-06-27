https://ria.ru/20210627/vampire-1738575771.html
По "Интервью с вампиром" сделают сериал, пишут СМИ
По "Интервью с вампиром" сделают сериал, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2021
По "Интервью с вампиром" сделают сериал, пишут СМИ
На телеканале AMC выйдет телесериал, основанный на романе американской писательницы Энн Райс "Интервью с вампиром", сообщает Variety. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T04:18
2021-06-27T04:18
2021-06-27T04:18
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На телеканале AMC выйдет телесериал, основанный на романе американской писательницы Энн Райс "Интервью с вампиром", сообщает Variety. В издании напоминают, что AMC в мае прошлого года приобрел права на экранизацию серий романс Райс "Вампирские хроники" (в нее как раз входит "Интервью с вампиром") и "Мэйфейрские ведьмы". Начать решили с проекта о кровожадных монстрах. По информации Variety, шоураннером и исполнительным продюсером проекта выбрали Ролина Джонса ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу"). Вместе с ним в работе над сериалом также будут задействованы Энн Райс и ее сын Кристофер. Пока на канале планируют снять восемь эпизодов, премьера которых состоится в 2022 году на AMC и на AMC Plus. Информацию о том, кто из актеров будет сниматься в сериале не раскрывают. Роман "Интервью с вампиром" уже ранее экранизировали. В 1994 году Нил Джордан представил одноименный полнометражный фильм ужасов с Брэдом Питтом, Томом Крузом и юной Кирстен Данст в главных ролях.
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кино и сериалы, новости культуры, том круз, брэд питт (уильям бредли)