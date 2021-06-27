https://ria.ru/20210627/vampire-1738575771.html

По "Интервью с вампиром" сделают сериал, пишут СМИ

По "Интервью с вампиром" сделают сериал, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2021

По "Интервью с вампиром" сделают сериал, пишут СМИ

На телеканале AMC выйдет телесериал, основанный на романе американской писательницы Энн Райс "Интервью с вампиром", сообщает Variety. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T04:18

2021-06-27T04:18

2021-06-27T04:18

культура

кино и сериалы

новости культуры

том круз

брэд питт (уильям бредли)

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На телеканале AMC выйдет телесериал, основанный на романе американской писательницы Энн Райс "Интервью с вампиром", сообщает Variety. В издании напоминают, что AMC в мае прошлого года приобрел права на экранизацию серий романс Райс "Вампирские хроники" (в нее как раз входит "Интервью с вампиром") и "Мэйфейрские ведьмы". Начать решили с проекта о кровожадных монстрах. По информации Variety, шоураннером и исполнительным продюсером проекта выбрали Ролина Джонса ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу"). Вместе с ним в работе над сериалом также будут задействованы Энн Райс и ее сын Кристофер. Пока на канале планируют снять восемь эпизодов, премьера которых состоится в 2022 году на AMC и на AMC Plus. Информацию о том, кто из актеров будет сниматься в сериале не раскрывают. Роман "Интервью с вампиром" уже ранее экранизировали. В 1994 году Нил Джордан представил одноименный полнометражный фильм ужасов с Брэдом Питтом, Томом Крузом и юной Кирстен Данст в главных ролях.

https://ria.ru/20210619/nlo-1737382371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, том круз, брэд питт (уильям бредли)