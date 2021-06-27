Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210627/vampire-1738575771.html
По "Интервью с вампиром" сделают сериал, пишут СМИ
По "Интервью с вампиром" сделают сериал, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2021
По "Интервью с вампиром" сделают сериал, пишут СМИ
На телеканале AMC выйдет телесериал, основанный на романе американской писательницы Энн Райс "Интервью с вампиром", сообщает Variety. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T04:18
2021-06-27T04:18
культура
кино и сериалы
новости культуры
том круз
брэд питт (уильям бредли)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155759/91/1557599118_0:0:855:482_1920x0_80_0_0_05a428f0548e4ab663204732e2367a22.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На телеканале AMC выйдет телесериал, основанный на романе американской писательницы Энн Райс "Интервью с вампиром", сообщает Variety. В издании напоминают, что AMC в мае прошлого года приобрел права на экранизацию серий романс Райс "Вампирские хроники" (в нее как раз входит "Интервью с вампиром") и "Мэйфейрские ведьмы". Начать решили с проекта о кровожадных монстрах. По информации Variety, шоураннером и исполнительным продюсером проекта выбрали Ролина Джонса ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу"). Вместе с ним в работе над сериалом также будут задействованы Энн Райс и ее сын Кристофер. Пока на канале планируют снять восемь эпизодов, премьера которых состоится в 2022 году на AMC и на AMC Plus. Информацию о том, кто из актеров будет сниматься в сериале не раскрывают. Роман "Интервью с вампиром" уже ранее экранизировали. В 1994 году Нил Джордан представил одноименный полнометражный фильм ужасов с Брэдом Питтом, Томом Крузом и юной Кирстен Данст в главных ролях.
https://ria.ru/20210619/nlo-1737382371.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155759/91/1557599118_84:0:813:547_1920x0_80_0_0_698eeac8b8551029cf0dd90ebfcb2041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, том круз, брэд питт (уильям бредли)

По "Интервью с вампиром" сделают сериал, пишут СМИ

04:18 27.06.2021
 
© Geffen Pictures (1994)Кадр из фильма "Интервью с вампиром"
Кадр из фильма Интервью с вампиром
© Geffen Pictures (1994)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На телеканале AMC выйдет телесериал, основанный на романе американской писательницы Энн Райс "Интервью с вампиром", сообщает Variety.
В издании напоминают, что AMC в мае прошлого года приобрел права на экранизацию серий романс Райс "Вампирские хроники" (в нее как раз входит "Интервью с вампиром") и "Мэйфейрские ведьмы". Начать решили с проекта о кровожадных монстрах.
По информации Variety, шоураннером и исполнительным продюсером проекта выбрали Ролина Джонса ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу"). Вместе с ним в работе над сериалом также будут задействованы Энн Райс и ее сын Кристофер.
Пока на канале планируют снять восемь эпизодов, премьера которых состоится в 2022 году на AMC и на AMC Plus.
Информацию о том, кто из актеров будет сниматься в сериале не раскрывают.
Роман "Интервью с вампиром" уже ранее экранизировали. В 1994 году Нил Джордан представил одноименный полнометражный фильм ужасов с Брэдом Питтом, Томом Крузом и юной Кирстен Данст в главных ролях.
Сериал НЛО
19 июня, 04:32Культура
Режиссер "Звездных войн" создаст документальный сериал про НЛО, пишут СМИ
 
КультураКино и сериалыНовости культурыТом КрузБрэд Питт (Уильям Бредли)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:38В Киеве ограбили сотрудницу посольства США
16:30В Чехии назвали заявления Земана о взрывах во Врбетице безответственными
16:21В Казани произошла массовая драка
16:14МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией
16:12Китай опубликовал видео посадки экспедиции на Марс
16:07В Москве установлен новый температурный рекорд
16:03В Госдуме прокомментировали заявление РПЦ об абортах
16:00Захарова оценила публикации британских СМИ об инциденте с эсминцем
15:56Земан объяснил, почему не верит лишь в одну версию взрывов во Врбетице
15:44Глава ДНР заявил, что ВСУ не сойдут с рук вооруженные провокации
15:32Раскрыт провальный план Польши по созданию оружия-невидимки против России
15:31Сербия провела крупнейшие учения с военной техникой из России
15:29Минкульт Украины убрал Киркорова из черного списка
15:28В Москве рекомендовали закрыть летние веранды
15:20Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве в понедельник
14:55В Турции при тушении крупного лесного пожар погиб человек
14:51Автомобиль насмерть сбил ребенка на севере Москвы
14:51Американский эсминец прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze
14:45Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации COVID-19 займет неделю
14:34В Иордании мужчина умер через десять минут после прививки AstraZeneca
Лента новостейМолния