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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210816/gani-1745865806.html
В Душанбе заявили, что самолет с Гани не садился в Таджикистане
В Душанбе заявили, что самолет с Гани не садился в Таджикистане - РИА Новости, 16.08.2021
В Душанбе заявили, что самолет с Гани не садился в Таджикистане
Самолет с экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны, говорится в... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T07:58
2021-08-16T09:27
обострение ситуации в афганистане
в мире
таджикистан
афганистан
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ДУШАНБЕ, 16 авг — РИА Новости. Самолет с экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны, говорится в заявлении МИД республики."Следует также отметить, что таджикская сторона не получала соответствующий запрос от афганской стороны", — указано в документе.Гани сложил полномочия и покинул страну после того, как талибы вошли в Кабул. Он заявил, что таким образом пытался предотвратить кровопролитие.Ранее The New York Times со ссылкой на неназванного члена афганской делегации на переговорах в Дохе сообщила, что Гани улетел на самолете в Ташкент вместе с супругой Рулой и двумя советниками. Об этом катарскому телеканалу Al-Jazeera также заявил его личный охранник. При этом у афганского посольства в Узбекистане такой информации нет.В Казахстане, как уточнило внешнеполитическое ведомство, самолет с экс-президентом тоже не приземлялся.
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в мире, таджикистан, афганистан
07:58 16.08.2021 (обновлено: 09:27 16.08.2021)
 
В Душанбе заявили, что самолет с Гани не садился в Таджикистане

В Душанбе заявили, что самолет с экс-президентом Афганистана Гани не садился в Таджикистане

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай
Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ДУШАНБЕ, 16 авг — РИА Новости. Самолет с экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны, говорится в заявлении МИД республики.
"Следует также отметить, что таджикская сторона не получала соответствующий запрос от афганской стороны", — указано в документе.
Гани сложил полномочия и покинул страну после того, как талибы вошли в Кабул. Он заявил, что таким образом пытался предотвратить кровопролитие.
Ранее The New York Times со ссылкой на неназванного члена афганской делегации на переговорах в Дохе сообщила, что Гани улетел на самолете в Ташкент вместе с супругой Рулой и двумя советниками. Об этом катарскому телеканалу Al-Jazeera также заявил его личный охранник. При этом у афганского посольства в Узбекистане такой информации нет.
В Казахстане, как уточнило внешнеполитическое ведомство, самолет с экс-президентом тоже не приземлялся.
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