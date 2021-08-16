https://ria.ru/20210816/gani-1745865806.html

В Душанбе заявили, что самолет с Гани не садился в Таджикистане

В Душанбе заявили, что самолет с Гани не садился в Таджикистане - РИА Новости, 16.08.2021

В Душанбе заявили, что самолет с Гани не садился в Таджикистане

Самолет с экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны, говорится в... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T07:58

2021-08-16T07:58

2021-08-16T09:27

обострение ситуации в афганистане

в мире

таджикистан

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/112294/77/1122947763_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_20e0bc680f4b06b8d8aeaacda777d5a6.jpg

ДУШАНБЕ, 16 авг — РИА Новости. Самолет с экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны, говорится в заявлении МИД республики."Следует также отметить, что таджикская сторона не получала соответствующий запрос от афганской стороны", — указано в документе.Гани сложил полномочия и покинул страну после того, как талибы вошли в Кабул. Он заявил, что таким образом пытался предотвратить кровопролитие.Ранее The New York Times со ссылкой на неназванного члена афганской делегации на переговорах в Дохе сообщила, что Гани улетел на самолете в Ташкент вместе с супругой Рулой и двумя советниками. Об этом катарскому телеканалу Al-Jazeera также заявил его личный охранник. При этом у афганского посольства в Узбекистане такой информации нет.В Казахстане, как уточнило внешнеполитическое ведомство, самолет с экс-президентом тоже не приземлялся.

таджикистан

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, таджикистан, афганистан