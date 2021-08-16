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Туризм
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Туроператоры рассказали, как снизится стоимость путевок в Египет
Туроператоры рассказали, как снизится стоимость путевок в Египет - РИА Новости, 16.08.2021
Туроператоры рассказали, как снизится стоимость путевок в Египет
Стоимость путевок в Египет из РФ после увеличения числа авиарейсов может снизиться до 15 процентов, потому что возрастет конкуренция на направлении, сообщил РИА РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T18:44
2021-08-16T18:44
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Стоимость путевок в Египет из РФ после увеличения числа авиарейсов может снизиться до 15 процентов, потому что возрастет конкуренция на направлении, сообщил РИА Новости вице-президент АТОР Дмитрий Горин."Сейчас стоимость туров в Египет начинается от 70 тысяч рублей на двоих на семь ночей", — добавил он.Прогнозируя дату возобновления чартерных рейсов из России на курорты Египта, эксперт отметил, что прежде всего нужно оценить загрузку самолетов после 27 августа, когда увеличится число регулярных рейсов."Сначала необходимо посмотреть, как будут востребованы регулярные рейсы. Спрос может быть непредсказуем. Продажи по Турции, например, по сравнению с 2019 годом в этом году ниже. Хотя по этому направлению никаких ограничений нет: ни по чартерам, ни по регулярным рейсам", — пояснил Горин.Россия с 27 августа увеличит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В частности, до 15 бортов в неделю с пяти на маршрутах Москва-Хургада и Москва-Шарм-эш-Шейх. Также появятся рейсы и из других российских аэропортов, которые возобновили международные полеты, на египетские курорты — с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.
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туризм, египет, москва, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), россия
18:44 16.08.2021
 
Туроператоры рассказали, как снизится стоимость путевок в Египет

Туроператоры: стоимость путевок в Египет снизится на 15 процентов

© Фото : Pyramisa Hotels & Cruises Отель Piramisa Blue Lagoon на египетском курорте Хургада
Отель Piramisa Blue Lagoon на египетском курорте Хургада - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© Фото : Pyramisa Hotels & Cruises
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Стоимость путевок в Египет из РФ после увеличения числа авиарейсов может снизиться до 15 процентов, потому что возрастет конкуренция на направлении, сообщил РИА Новости вице-президент АТОР Дмитрий Горин.
"Сейчас стоимость туров в Египет начинается от 70 тысяч рублей на двоих на семь ночей", — добавил он.
Прогнозируя дату возобновления чартерных рейсов из России на курорты Египта, эксперт отметил, что прежде всего нужно оценить загрузку самолетов после 27 августа, когда увеличится число регулярных рейсов.
"Сначала необходимо посмотреть, как будут востребованы регулярные рейсы. Спрос может быть непредсказуем. Продажи по Турции, например, по сравнению с 2019 годом в этом году ниже. Хотя по этому направлению никаких ограничений нет: ни по чартерам, ни по регулярным рейсам", — пояснил Горин.
Россия с 27 августа увеличит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В частности, до 15 бортов в неделю с пяти на маршрутах Москва-Хургада и Москва-Шарм-эш-Шейх.
Также появятся рейсы и из других российских аэропортов, которые возобновили международные полеты, на египетские курорты — с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.
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