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Туризм
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Россия увеличит число авиарейсов на курорты Египта
Россия увеличит число авиарейсов на курорты Египта - РИА Новости, 16.08.2021
Россия увеличит число авиарейсов на курорты Египта
Оперштаб при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом разрешил увеличить количество авиарейсов на курорты Египта с 27 августа, сообщает сайт кабинета... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:38
2021-08-16T12:38
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туризм
россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Оперштаб при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом разрешил увеличить количество авиарейсов на курорты Египта с 27 августа, сообщает сайт кабинета министров.С пяти до 15 станет больше перелетов из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Из других воздушных гаваней России, уже возобновивших обслуживание международных рейсов, можно будет выполнять по одному рейсу в неделю по обоим направлениям.Российские власти возобновили регулярное авиасообщение из столицы на египетские курорты Красного моря 9 августа. Предполагалось, что по маршруту будут летать пять рейсов в неделю.В апреле этого года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций.
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египет, москва, новости - туризм, туризм, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шарм-эш-шейх, хургада, туристы, коронавирус covid-19
12:38 16.08.2021
 

Россия увеличит число авиарейсов на курорты Египта

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве
Девушка возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Оперштаб при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом разрешил увеличить количество авиарейсов на курорты Египта с 27 августа, сообщает сайт кабинета министров.

С пяти до 15 станет больше перелетов из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Из других воздушных гаваней России, уже возобновивших обслуживание международных рейсов, можно будет выполнять по одному рейсу в неделю по обоим направлениям.

Российские власти возобновили регулярное авиасообщение из столицы на египетские курорты Красного моря 9 августа. Предполагалось, что по маршруту будут летать пять рейсов в неделю.
В апреле этого года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций.
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