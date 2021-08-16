Россия увеличит число авиарейсов на курорты Египта
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Оперштаб при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом разрешил увеличить количество авиарейсов на курорты Египта с 27 августа, сообщает сайт кабинета министров.
С пяти до 15 станет больше перелетов из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Из других воздушных гаваней России, уже возобновивших обслуживание международных рейсов, можно будет выполнять по одному рейсу в неделю по обоим направлениям.
Российские власти возобновили регулярное авиасообщение из столицы на египетские курорты Красного моря 9 августа. Предполагалось, что по маршруту будут летать пять рейсов в неделю.
С пяти до 15 станет больше перелетов из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Из других воздушных гаваней России, уже возобновивших обслуживание международных рейсов, можно будет выполнять по одному рейсу в неделю по обоим направлениям.
Российские власти возобновили регулярное авиасообщение из столицы на египетские курорты Красного моря 9 августа. Предполагалось, что по маршруту будут летать пять рейсов в неделю.
В апреле этого года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций.