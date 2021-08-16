https://ria.ru/20210816/egipet-1745900720.html

Россия увеличит число авиарейсов на курорты Египта

Россия увеличит число авиарейсов на курорты Египта - РИА Новости, 16.08.2021

Россия увеличит число авиарейсов на курорты Египта

Оперштаб при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом разрешил увеличить количество авиарейсов на курорты Египта с 27 августа, сообщает сайт кабинета... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T12:38

2021-08-16T12:38

2021-08-16T12:38

туризм

египет

москва

новости - туризм

туризм

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шарм-эш-шейх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745024377_0:0:3298:1855_1920x0_80_0_0_f7bdb1212df129661dbf6f4e868c5216.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Оперштаб при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом разрешил увеличить количество авиарейсов на курорты Египта с 27 августа, сообщает сайт кабинета министров.С пяти до 15 станет больше перелетов из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Из других воздушных гаваней России, уже возобновивших обслуживание международных рейсов, можно будет выполнять по одному рейсу в неделю по обоим направлениям.Российские власти возобновили регулярное авиасообщение из столицы на египетские курорты Красного моря 9 августа. Предполагалось, что по маршруту будут летать пять рейсов в неделю.В апреле этого года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций.

https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html

египет

москва

россия

шарм-эш-шейх

хургада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, москва, новости - туризм, туризм, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шарм-эш-шейх, хургада, туристы, коронавирус covid-19