Аналог Турции. Что нужно знать о Доминикане, которая открылась для россиян

Кажется, у Турции появился конкурент. Сейчас провести отпуск в Доминикане можно почти по такой же цене: речь, конечно, о хороших отелях.

Так что как только страна открылась, среди российских туристов начался настоящий ажиотаж.

"Заполняемость первого рейса, улетевшего из Москвы в Ла-Роману 9 августа, — 100 процентов, следующие — на 13 и 16 августа — за несколько дней до отправления распродали на 90 процентов", — сообщает пресс-служба ANEX Tour.