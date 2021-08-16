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Туризм
https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html
Аналог Турции. Что нужно знать о Доминикане, которая открылась для россиян
Аналог Турции. Что нужно знать о Доминикане, которая открылась для россиян - РИА Новости, 16.08.2021
Аналог Турции. Что нужно знать о Доминикане, которая открылась для россиян
Несколько дней назад возобновили регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и Доминиканой. ПЦР-тесты не нужны, виза тоже. Двенадцать часов полета — и... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T08:00
2021-08-16T11:38
туризм
туризм
доминикана
достопримечательности
санто-доминго
что посмотреть
куда поехать
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Несколько дней назад возобновили регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и Доминиканой. ПЦР-тесты не нужны, виза тоже. Двенадцать часов полета — и вот он, рай, побережье Карибского моря: белый песок, вода всех оттенков лазури, тропические фрукты и беззаботные местные жители. Однако есть и подводные камни. Какой курорт лучше выбрать и сколько денег приготовить для поездки на экзотический остров — в фотоленте РИА Новости.
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туризм, фото, доминикана, достопримечательности, санто-доминго, что посмотреть , куда поехать, куда можно лететь, природа, турция, туристы, пляжи, коронавирус covid-19, отдых на море, гастрономия
08:00 16.08.2021 (обновлено: 11:38 16.08.2021)
 

Аналог Турции. Что нужно знать о Доминикане, которая открылась для россиян

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Несколько дней назад возобновили регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и Доминиканой. ПЦР-тесты не нужны, виза тоже. Двенадцать часов полета — и вот он, рай, побережье Карибского моря: белый песок, вода всех оттенков лазури, тропические фрукты и беззаботные местные жители. Однако есть и подводные камни. Какой курорт лучше выбрать и сколько денег приготовить для поездки на экзотический остров — в фотоленте РИА Новости.
© Pixabay / VViktor

Кажется, у Турции появился конкурент. Сейчас провести отпуск в Доминикане можно почти по такой же цене: речь, конечно, о хороших отелях.

Так что как только страна открылась, среди российских туристов начался настоящий ажиотаж.

"Заполняемость первого рейса, улетевшего из Москвы в Ла-Роману 9 августа, — 100 процентов, следующие — на 13 и 16 августа — за несколько дней до отправления распродали на 90 процентов", — сообщает пресс-служба ANEX Tour.

Доминикана
1 из 18

Кажется, у Турции появился конкурент. Сейчас провести отпуск в Доминикане можно почти по такой же цене: речь, конечно, о хороших отелях.

Так что как только страна открылась, среди российских туристов начался настоящий ажиотаж.

"Заполняемость первого рейса, улетевшего из Москвы в Ла-Роману 9 августа, — 100 процентов, следующие — на 13 и 16 августа — за несколько дней до отправления распродали на 90 процентов", — сообщает пресс-служба ANEX Tour.

© Pixabay / VViktor
© Pixabay / LuidmilaKot

Туры в эту страну, которая делит остров Гаити с одноименным государством, как правило, включают отдых по системе all inclusive.

За недельное пребывание в конце августа в отеле категории три или четыре звезды придется отдать от 149 тысяч рублей за двоих.

Цены на путевки с проживанием в пятизвездочном отеле начинаются от 163 тысяч рублей.

Пляж в Доминикане
2 из 18

Туры в эту страну, которая делит остров Гаити с одноименным государством, как правило, включают отдых по системе all inclusive.

За недельное пребывание в конце августа в отеле категории три или четыре звезды придется отдать от 149 тысяч рублей за двоих.

Цены на путевки с проживанием в пятизвездочном отеле начинаются от 163 тысяч рублей.

© Pixabay / LuidmilaKot
© РИА Новости / Мария Селиванова

При этом средний чек на отдых в Доминикане по сравнению с допандемийным 2019-м вырос на 30 тысяч рублей и составляет сейчас 199 тысяч, рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

Причина проста — всего три рейса в неделю, а не двадцать, как раньше. Улететь на Карибы можно в понедельник, среду и пятницу.

"Кроме того, туроператоры не увеличивают перевозку и потому, что август, сентябрь и октябрь — низкий сезон, там бывают дожди, ветер, а порой и ураганы", — добавляет он.

Но к зиме, уверен эксперт, туристы будут активнее бронировать направление, а количество рейсов возрастет.

Санто-Доминго, Доминикана
3 из 18

При этом средний чек на отдых в Доминикане по сравнению с допандемийным 2019-м вырос на 30 тысяч рублей и составляет сейчас 199 тысяч, рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

Причина проста — всего три рейса в неделю, а не двадцать, как раньше. Улететь на Карибы можно в понедельник, среду и пятницу.

"Кроме того, туроператоры не увеличивают перевозку и потому, что август, сентябрь и октябрь — низкий сезон, там бывают дожди, ветер, а порой и ураганы", — добавляет он.

Но к зиме, уверен эксперт, туристы будут активнее бронировать направление, а количество рейсов возрастет.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Сейчас около половины туров раскупают с заездами на ближайшие даты, еще треть — за три месяца. "На декабрьские и новогодние заезды приходится около 15 процентов продаж", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Доминикана. Бассейн в отеле Grand Bahia Principe LaRomana 5*
4 из 18

Сейчас около половины туров раскупают с заездами на ближайшие даты, еще треть — за три месяца. "На декабрьские и новогодние заезды приходится около 15 процентов продаж", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Пока самолеты из России принимает только аэропорт Ла-Романы — это город на юге острова. В Пуэрто-Плату и Пунта-Кану рейсы еще не отправлялись.

Соответственно, самые заполненные отели — как раз в Ла-Романе и в поселке Байяибе, что в получасе езды. Там средняя загрузка — 70 процентов, в Пуэрто-Плате — 66, в Пунта-Кане — 65.

Доминикана. Экскурсии на Саону начинаются от рыбацкой деревни Байяибе
5 из 18

Пока самолеты из России принимает только аэропорт Ла-Романы — это город на юге острова. В Пуэрто-Плату и Пунта-Кану рейсы еще не отправлялись.

Соответственно, самые заполненные отели — как раз в Ла-Романе и в поселке Байяибе, что в получасе езды. Там средняя загрузка — 70 процентов, в Пуэрто-Плате — 66, в Пунта-Кане — 65.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© Pixabay / LuidmilaKot

Для въезда в Доминикану туристам виза не нужна, сдавать ПЦР-тест тоже не требуется — ни у себя в стране, ни на острове.

"В аэропортах выборочно проводят экспресс-тесты среди пассажиров. А также среди тех, у кого есть симптомы заболевания", — рассказывает гид Юрий Карафа-Карбут.

Не нужно сдавать тесты детям до пяти лет и гостям с паспортом вакцинации, выданным не позднее чем за три недели до поездки. А еще туристам со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста, полученной максимум за 72 часа до прилета.

Розовые фламинго в Доминиканской республике
6 из 18

Для въезда в Доминикану туристам виза не нужна, сдавать ПЦР-тест тоже не требуется — ни у себя в стране, ни на острове.

"В аэропортах выборочно проводят экспресс-тесты среди пассажиров. А также среди тех, у кого есть симптомы заболевания", — рассказывает гид Юрий Карафа-Карбут.

Не нужно сдавать тесты детям до пяти лет и гостям с паспортом вакцинации, выданным не позднее чем за три недели до поездки. А еще туристам со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста, полученной максимум за 72 часа до прилета.

© Pixabay / LuidmilaKot
© РИА Новости / Мария Селиванова

Перед вылетом пассажирам необходимо заполнить две анкеты — для въезда и выезда. Система сгенерирует два QR-кода.

В аэропортах Доминиканы — бесплатный Wi-Fi, так что заняться оформлением можно после приземления, уточняет Карафа-Карбут.

Чтобы быстро пройти паспортный контроль, анкету лучше заполнить за 72 часа до поездки, распечатать QR-код или сделать снимок экрана. Таможенники сканируют изображение при проведении контроля.

При выезде QR-код будет подтверждением того, что документ оформлен правильно.

Санто-Доминго, Доминикана
7 из 18

Перед вылетом пассажирам необходимо заполнить две анкеты — для въезда и выезда. Система сгенерирует два QR-кода.

В аэропортах Доминиканы — бесплатный Wi-Fi, так что заняться оформлением можно после приземления, уточняет Карафа-Карбут.

Чтобы быстро пройти паспортный контроль, анкету лучше заполнить за 72 часа до поездки, распечатать QR-код или сделать снимок экрана. Таможенники сканируют изображение при проведении контроля.

При выезде QR-код будет подтверждением того, что документ оформлен правильно.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© Pixabay / 99mimimi

Массовые мероприятия, вечеринки, концерты в Доминикане сейчас запрещены. Бары, клубы и казино пока закрыты.

В некоторых провинциях ночью действует комендантский час. Зато торговые центры и магазины работают в обычном режиме.

В помещениях просят соблюдать дистанцию в полтора метра и быть в маске. Без нее не обслуживают в магазинах, нельзя ездить в такси.

Нарушения строго караются: штраф — десять тысяч песо, или 170 долларов, рассказывает гид Слава Боивка. "На практике деньги берут нелегально, на месте ограничиваются суммой около 50 долларов", — добавляет он.

Улица в Санто-Доминго
8 из 18

Массовые мероприятия, вечеринки, концерты в Доминикане сейчас запрещены. Бары, клубы и казино пока закрыты.

В некоторых провинциях ночью действует комендантский час. Зато торговые центры и магазины работают в обычном режиме.

В помещениях просят соблюдать дистанцию в полтора метра и быть в маске. Без нее не обслуживают в магазинах, нельзя ездить в такси.

Нарушения строго караются: штраф — десять тысяч песо, или 170 долларов, рассказывает гид Слава Боивка. "На практике деньги берут нелегально, на месте ограничиваются суммой около 50 долларов", — добавляет он.

© Pixabay / 99mimimi
© РИА Новости / Мария Селиванова

Пока Доминикана возобновила авиасообщение с 46 странами.

По данным представительства Министерства туризма республики в России и СНГ, туда уже летают 120 авиакомпаний.

С января по июль страну посетили 1,6 миллиона гостей, то есть турпоток восстановился на 50 процентов от допандемийного.

Санто-Доминго, Доминикана
9 из 18

Пока Доминикана возобновила авиасообщение с 46 странами.

По данным представительства Министерства туризма республики в России и СНГ, туда уже летают 120 авиакомпаний.

С января по июль страну посетили 1,6 миллиона гостей, то есть турпоток восстановился на 50 процентов от допандемийного.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Возобновили работу 87 процентов отелей. Там соблюдают антиковидные меры.

Все сотрудники гостиниц, аэропортов, ресторанов, транспортных компаний уже вакцинированы. Предполагают, что до конца года привьются и остальные жители республики.

Доминикана. Остров Кайо-Левантадо
10 из 18

Возобновили работу 87 процентов отелей. Там соблюдают антиковидные меры.

Все сотрудники гостиниц, аэропортов, ресторанов, транспортных компаний уже вакцинированы. Предполагают, что до конца года привьются и остальные жители республики.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Север и восток Доминиканы омывают воды Атлантического океана, юг — Карибского моря.

Самый универсальный курорт — Пунта-Кана — расположен на востоке страны. Там больше 70 отелей: есть и тусовочные, и предназначенные для отдыха с детьми — например, с маленьким аквапарком, говорит Слава Боивка.

На побережье Карибского моря отдыхать чуть дороже: гостиниц там меньше, чем на севере, море теплее и чище. "К примеру, в Пунта-Кане сейчас сезон водорослей, их много на пляжах всех отелей, а на юге такой проблемы нет", — объясняет гид.

Для молодежи больше подходит север страны — Пуэрта-Плата, Кабарете, Сосуа.

На юге, кроме Ла-Романы, есть курорт Бока-Чика, но там мало хороших отелей — с большой территорией и разнообразным питанием, а отдых ориентирован на местных жителей. Экскурсий немного, вода в бухте не очень чистая. Еще гиды предупреждают, что это место небезопасно.

Отель Barcelo Bavaro Palace
11 из 18

Север и восток Доминиканы омывают воды Атлантического океана, юг — Карибского моря.

Самый универсальный курорт — Пунта-Кана — расположен на востоке страны. Там больше 70 отелей: есть и тусовочные, и предназначенные для отдыха с детьми — например, с маленьким аквапарком, говорит Слава Боивка.

На побережье Карибского моря отдыхать чуть дороже: гостиниц там меньше, чем на севере, море теплее и чище. "К примеру, в Пунта-Кане сейчас сезон водорослей, их много на пляжах всех отелей, а на юге такой проблемы нет", — объясняет гид.

Для молодежи больше подходит север страны — Пуэрта-Плата, Кабарете, Сосуа.

На юге, кроме Ла-Романы, есть курорт Бока-Чика, но там мало хороших отелей — с большой территорией и разнообразным питанием, а отдых ориентирован на местных жителей. Экскурсий немного, вода в бухте не очень чистая. Еще гиды предупреждают, что это место небезопасно.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© www.flickr.com/Daquella manera

Перечень обязательных для посещения мест в Доминикане неизменен — город Санто-Доминго, полуостров Самана и остров Саона.

Санто-Доминго — столица страны, в конце XV века основанная братом Христофора Колумба Бартоломео. Несколько десятков лет поселение носило имя Новая Изабелла.

С Колумбом связана одна из главных достопримечательностей — маяк 1992 года постройки. Сооружение похоже на индейскую пирамиду.

Маяк в городе Санто-Доминго
12 из 18

Перечень обязательных для посещения мест в Доминикане неизменен — город Санто-Доминго, полуостров Самана и остров Саона.

Санто-Доминго — столица страны, в конце XV века основанная братом Христофора Колумба Бартоломео. Несколько десятков лет поселение носило имя Новая Изабелла.

С Колумбом связана одна из главных достопримечательностей — маяк 1992 года постройки. Сооружение похоже на индейскую пирамиду.

© www.flickr.com/Daquella manera
© РИА Новости / Мария Селиванова

Исторический центр первого города Америки — Зона Колониаль — под защитой ЮНЕСКО. Там появились первые в Новом Свете мощеная улица, больница, университет, кафедральный собор.

Местный Арбат — улица Эль Конде. Там сувенирные магазины, кафе, галереи, фруктовые лавки, где за доллар вам продадут пару спелых манго.

Санто-Доминго. На бульваре Эль Конде
13 из 18

Исторический центр первого города Америки — Зона Колониаль — под защитой ЮНЕСКО. Там появились первые в Новом Свете мощеная улица, больница, университет, кафедральный собор.

Местный Арбат — улица Эль Конде. Там сувенирные магазины, кафе, галереи, фруктовые лавки, где за доллар вам продадут пару спелых манго.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

В Санто-Доминго стоит посетить необычную пещеру под открытым небом — Los Tres Ojos ("Три глаза"). После землетрясения ее купол обвалился, впадины заполнились водой. Индейцы проводили там ритуалы.

Одно из озер в пещере нацпарка LosTres Ojos
14 из 18

В Санто-Доминго стоит посетить необычную пещеру под открытым небом — Los Tres Ojos ("Три глаза"). После землетрясения ее купол обвалился, впадины заполнились водой. Индейцы проводили там ритуалы.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

На полуострове Самана находится заповедник Лос-Айтисес. Там обитают 100 видов птиц, причем 13 — эндемики.

Пеликанов и фрегатов можно рассмотреть на расстоянии вытянутой руки.

Доминикана. Пеликан у полуострова Самана
15 из 18

На полуострове Самана находится заповедник Лос-Айтисес. Там обитают 100 видов птиц, причем 13 — эндемики.

Пеликанов и фрегатов можно рассмотреть на расстоянии вытянутой руки.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

В мангровых лесах Саманы снимали фильм "Пираты Карибского моря". А зимой — с января по март — можно увидеть горбатых китов, которые проводят тут "медовый месяц" и подращивают детенышей.

Доминикана . Вид на мангровые джунгли на полуострове Самана
16 из 18

В мангровых лесах Саманы снимали фильм "Пираты Карибского моря". А зимой — с января по март — можно увидеть горбатых китов, которые проводят тут "медовый месяц" и подращивают детенышей.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Саона — самый большой остров Доминиканы. Там — заповедник Котубанама и широкие пляжи с белым песком.

Картинка как из рекламы "Баунти": море переливается оттенками синего, пальмы склоняются кронами к воде. Правда, отелей нет, попасть туда можно только с экскурсией.

Доминикана. На пляже острова Саона
17 из 18

Саона — самый большой остров Доминиканы. Там — заповедник Котубанама и широкие пляжи с белым песком.

Картинка как из рекламы "Баунти": море переливается оттенками синего, пальмы склоняются кронами к воде. Правда, отелей нет, попасть туда можно только с экскурсией.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© Pixabay / LuidmilaKot

Ром и "Мама Хуана" — самые популярные сувениры из Доминиканы. Местные в шутку называют эти напитки лекарством от всех болезней, а себя — самыми счастливыми людьми на планете.

Туристы увозят также традиционных кукол Лиме (без лица и в яркой национальной одежде), кофе, какао и масло из какао-бобов, шоколад, сигары, украшения с синим янтарем и ларимаром. И фрукты — манго, гуаву, ананасы, папайю.

Продажа сувениров в Доминиканской республике
18 из 18

Ром и "Мама Хуана" — самые популярные сувениры из Доминиканы. Местные в шутку называют эти напитки лекарством от всех болезней, а себя — самыми счастливыми людьми на планете.

Туристы увозят также традиционных кукол Лиме (без лица и в яркой национальной одежде), кофе, какао и масло из какао-бобов, шоколад, сигары, украшения с синим янтарем и ларимаром. И фрукты — манго, гуаву, ананасы, папайю.

© Pixabay / LuidmilaKot
 
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