Аналог Турции. Что нужно знать о Доминикане, которая открылась для россиян
Кажется, у Турции появился конкурент. Сейчас провести отпуск в Доминикане можно почти по такой же цене: речь, конечно, о хороших отелях.
Так что как только страна открылась, среди российских туристов начался настоящий ажиотаж.
"Заполняемость первого рейса, улетевшего из Москвы в Ла-Роману 9 августа, — 100 процентов, следующие — на 13 и 16 августа — за несколько дней до отправления распродали на 90 процентов", — сообщает пресс-служба ANEX Tour.
Кажется, у Турции появился конкурент. Сейчас провести отпуск в Доминикане можно почти по такой же цене: речь, конечно, о хороших отелях.
Так что как только страна открылась, среди российских туристов начался настоящий ажиотаж.
"Заполняемость первого рейса, улетевшего из Москвы в Ла-Роману 9 августа, — 100 процентов, следующие — на 13 и 16 августа — за несколько дней до отправления распродали на 90 процентов", — сообщает пресс-служба ANEX Tour.
Туры в эту страну, которая делит остров Гаити с одноименным государством, как правило, включают отдых по системе all inclusive.
За недельное пребывание в конце августа в отеле категории три или четыре звезды придется отдать от 149 тысяч рублей за двоих.
Цены на путевки с проживанием в пятизвездочном отеле начинаются от 163 тысяч рублей.
Туры в эту страну, которая делит остров Гаити с одноименным государством, как правило, включают отдых по системе all inclusive.
За недельное пребывание в конце августа в отеле категории три или четыре звезды придется отдать от 149 тысяч рублей за двоих.
Цены на путевки с проживанием в пятизвездочном отеле начинаются от 163 тысяч рублей.
При этом средний чек на отдых в Доминикане по сравнению с допандемийным 2019-м вырос на 30 тысяч рублей и составляет сейчас 199 тысяч, рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.
Причина проста — всего три рейса в неделю, а не двадцать, как раньше. Улететь на Карибы можно в понедельник, среду и пятницу.
"Кроме того, туроператоры не увеличивают перевозку и потому, что август, сентябрь и октябрь — низкий сезон, там бывают дожди, ветер, а порой и ураганы", — добавляет он.
Но к зиме, уверен эксперт, туристы будут активнее бронировать направление, а количество рейсов возрастет.
При этом средний чек на отдых в Доминикане по сравнению с допандемийным 2019-м вырос на 30 тысяч рублей и составляет сейчас 199 тысяч, рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.
Причина проста — всего три рейса в неделю, а не двадцать, как раньше. Улететь на Карибы можно в понедельник, среду и пятницу.
"Кроме того, туроператоры не увеличивают перевозку и потому, что август, сентябрь и октябрь — низкий сезон, там бывают дожди, ветер, а порой и ураганы", — добавляет он.
Но к зиме, уверен эксперт, туристы будут активнее бронировать направление, а количество рейсов возрастет.
Сейчас около половины туров раскупают с заездами на ближайшие даты, еще треть — за три месяца. "На декабрьские и новогодние заезды приходится около 15 процентов продаж", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".
Сейчас около половины туров раскупают с заездами на ближайшие даты, еще треть — за три месяца. "На декабрьские и новогодние заезды приходится около 15 процентов продаж", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".
Пока самолеты из России принимает только аэропорт Ла-Романы — это город на юге острова. В Пуэрто-Плату и Пунта-Кану рейсы еще не отправлялись.
Соответственно, самые заполненные отели — как раз в Ла-Романе и в поселке Байяибе, что в получасе езды. Там средняя загрузка — 70 процентов, в Пуэрто-Плате — 66, в Пунта-Кане — 65.
Пока самолеты из России принимает только аэропорт Ла-Романы — это город на юге острова. В Пуэрто-Плату и Пунта-Кану рейсы еще не отправлялись.
Соответственно, самые заполненные отели — как раз в Ла-Романе и в поселке Байяибе, что в получасе езды. Там средняя загрузка — 70 процентов, в Пуэрто-Плате — 66, в Пунта-Кане — 65.
Для въезда в Доминикану туристам виза не нужна, сдавать ПЦР-тест тоже не требуется — ни у себя в стране, ни на острове.
"В аэропортах выборочно проводят экспресс-тесты среди пассажиров. А также среди тех, у кого есть симптомы заболевания", — рассказывает гид Юрий Карафа-Карбут.
Не нужно сдавать тесты детям до пяти лет и гостям с паспортом вакцинации, выданным не позднее чем за три недели до поездки. А еще туристам со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста, полученной максимум за 72 часа до прилета.
Для въезда в Доминикану туристам виза не нужна, сдавать ПЦР-тест тоже не требуется — ни у себя в стране, ни на острове.
"В аэропортах выборочно проводят экспресс-тесты среди пассажиров. А также среди тех, у кого есть симптомы заболевания", — рассказывает гид Юрий Карафа-Карбут.
Не нужно сдавать тесты детям до пяти лет и гостям с паспортом вакцинации, выданным не позднее чем за три недели до поездки. А еще туристам со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста, полученной максимум за 72 часа до прилета.
Перед вылетом пассажирам необходимо заполнить две анкеты — для въезда и выезда. Система сгенерирует два QR-кода.
В аэропортах Доминиканы — бесплатный Wi-Fi, так что заняться оформлением можно после приземления, уточняет Карафа-Карбут.
Чтобы быстро пройти паспортный контроль, анкету лучше заполнить за 72 часа до поездки, распечатать QR-код или сделать снимок экрана. Таможенники сканируют изображение при проведении контроля.
При выезде QR-код будет подтверждением того, что документ оформлен правильно.
Перед вылетом пассажирам необходимо заполнить две анкеты — для въезда и выезда. Система сгенерирует два QR-кода.
В аэропортах Доминиканы — бесплатный Wi-Fi, так что заняться оформлением можно после приземления, уточняет Карафа-Карбут.
Чтобы быстро пройти паспортный контроль, анкету лучше заполнить за 72 часа до поездки, распечатать QR-код или сделать снимок экрана. Таможенники сканируют изображение при проведении контроля.
При выезде QR-код будет подтверждением того, что документ оформлен правильно.
Массовые мероприятия, вечеринки, концерты в Доминикане сейчас запрещены. Бары, клубы и казино пока закрыты.
В некоторых провинциях ночью действует комендантский час. Зато торговые центры и магазины работают в обычном режиме.
В помещениях просят соблюдать дистанцию в полтора метра и быть в маске. Без нее не обслуживают в магазинах, нельзя ездить в такси.
Нарушения строго караются: штраф — десять тысяч песо, или 170 долларов, рассказывает гид Слава Боивка. "На практике деньги берут нелегально, на месте ограничиваются суммой около 50 долларов", — добавляет он.
Массовые мероприятия, вечеринки, концерты в Доминикане сейчас запрещены. Бары, клубы и казино пока закрыты.
В некоторых провинциях ночью действует комендантский час. Зато торговые центры и магазины работают в обычном режиме.
В помещениях просят соблюдать дистанцию в полтора метра и быть в маске. Без нее не обслуживают в магазинах, нельзя ездить в такси.
Нарушения строго караются: штраф — десять тысяч песо, или 170 долларов, рассказывает гид Слава Боивка. "На практике деньги берут нелегально, на месте ограничиваются суммой около 50 долларов", — добавляет он.
Пока Доминикана возобновила авиасообщение с 46 странами.
По данным представительства Министерства туризма республики в России и СНГ, туда уже летают 120 авиакомпаний.
С января по июль страну посетили 1,6 миллиона гостей, то есть турпоток восстановился на 50 процентов от допандемийного.
Пока Доминикана возобновила авиасообщение с 46 странами.
По данным представительства Министерства туризма республики в России и СНГ, туда уже летают 120 авиакомпаний.
С января по июль страну посетили 1,6 миллиона гостей, то есть турпоток восстановился на 50 процентов от допандемийного.
Возобновили работу 87 процентов отелей. Там соблюдают антиковидные меры.
Все сотрудники гостиниц, аэропортов, ресторанов, транспортных компаний уже вакцинированы. Предполагают, что до конца года привьются и остальные жители республики.
Возобновили работу 87 процентов отелей. Там соблюдают антиковидные меры.
Все сотрудники гостиниц, аэропортов, ресторанов, транспортных компаний уже вакцинированы. Предполагают, что до конца года привьются и остальные жители республики.
Север и восток Доминиканы омывают воды Атлантического океана, юг — Карибского моря.
Самый универсальный курорт — Пунта-Кана — расположен на востоке страны. Там больше 70 отелей: есть и тусовочные, и предназначенные для отдыха с детьми — например, с маленьким аквапарком, говорит Слава Боивка.
На побережье Карибского моря отдыхать чуть дороже: гостиниц там меньше, чем на севере, море теплее и чище. "К примеру, в Пунта-Кане сейчас сезон водорослей, их много на пляжах всех отелей, а на юге такой проблемы нет", — объясняет гид.
Для молодежи больше подходит север страны — Пуэрта-Плата, Кабарете, Сосуа.
На юге, кроме Ла-Романы, есть курорт Бока-Чика, но там мало хороших отелей — с большой территорией и разнообразным питанием, а отдых ориентирован на местных жителей. Экскурсий немного, вода в бухте не очень чистая. Еще гиды предупреждают, что это место небезопасно.
Север и восток Доминиканы омывают воды Атлантического океана, юг — Карибского моря.
Самый универсальный курорт — Пунта-Кана — расположен на востоке страны. Там больше 70 отелей: есть и тусовочные, и предназначенные для отдыха с детьми — например, с маленьким аквапарком, говорит Слава Боивка.
На побережье Карибского моря отдыхать чуть дороже: гостиниц там меньше, чем на севере, море теплее и чище. "К примеру, в Пунта-Кане сейчас сезон водорослей, их много на пляжах всех отелей, а на юге такой проблемы нет", — объясняет гид.
Для молодежи больше подходит север страны — Пуэрта-Плата, Кабарете, Сосуа.
На юге, кроме Ла-Романы, есть курорт Бока-Чика, но там мало хороших отелей — с большой территорией и разнообразным питанием, а отдых ориентирован на местных жителей. Экскурсий немного, вода в бухте не очень чистая. Еще гиды предупреждают, что это место небезопасно.
Перечень обязательных для посещения мест в Доминикане неизменен — город Санто-Доминго, полуостров Самана и остров Саона.
Санто-Доминго — столица страны, в конце XV века основанная братом Христофора Колумба Бартоломео. Несколько десятков лет поселение носило имя Новая Изабелла.
С Колумбом связана одна из главных достопримечательностей — маяк 1992 года постройки. Сооружение похоже на индейскую пирамиду.
Перечень обязательных для посещения мест в Доминикане неизменен — город Санто-Доминго, полуостров Самана и остров Саона.
Санто-Доминго — столица страны, в конце XV века основанная братом Христофора Колумба Бартоломео. Несколько десятков лет поселение носило имя Новая Изабелла.
С Колумбом связана одна из главных достопримечательностей — маяк 1992 года постройки. Сооружение похоже на индейскую пирамиду.
Исторический центр первого города Америки — Зона Колониаль — под защитой ЮНЕСКО. Там появились первые в Новом Свете мощеная улица, больница, университет, кафедральный собор.
Местный Арбат — улица Эль Конде. Там сувенирные магазины, кафе, галереи, фруктовые лавки, где за доллар вам продадут пару спелых манго.
Исторический центр первого города Америки — Зона Колониаль — под защитой ЮНЕСКО. Там появились первые в Новом Свете мощеная улица, больница, университет, кафедральный собор.
Местный Арбат — улица Эль Конде. Там сувенирные магазины, кафе, галереи, фруктовые лавки, где за доллар вам продадут пару спелых манго.
В Санто-Доминго стоит посетить необычную пещеру под открытым небом — Los Tres Ojos ("Три глаза"). После землетрясения ее купол обвалился, впадины заполнились водой. Индейцы проводили там ритуалы.
В Санто-Доминго стоит посетить необычную пещеру под открытым небом — Los Tres Ojos ("Три глаза"). После землетрясения ее купол обвалился, впадины заполнились водой. Индейцы проводили там ритуалы.
На полуострове Самана находится заповедник Лос-Айтисес. Там обитают 100 видов птиц, причем 13 — эндемики.
Пеликанов и фрегатов можно рассмотреть на расстоянии вытянутой руки.
На полуострове Самана находится заповедник Лос-Айтисес. Там обитают 100 видов птиц, причем 13 — эндемики.
Пеликанов и фрегатов можно рассмотреть на расстоянии вытянутой руки.
В мангровых лесах Саманы снимали фильм "Пираты Карибского моря". А зимой — с января по март — можно увидеть горбатых китов, которые проводят тут "медовый месяц" и подращивают детенышей.
В мангровых лесах Саманы снимали фильм "Пираты Карибского моря". А зимой — с января по март — можно увидеть горбатых китов, которые проводят тут "медовый месяц" и подращивают детенышей.
Саона — самый большой остров Доминиканы. Там — заповедник Котубанама и широкие пляжи с белым песком.
Картинка как из рекламы "Баунти": море переливается оттенками синего, пальмы склоняются кронами к воде. Правда, отелей нет, попасть туда можно только с экскурсией.
Саона — самый большой остров Доминиканы. Там — заповедник Котубанама и широкие пляжи с белым песком.
Картинка как из рекламы "Баунти": море переливается оттенками синего, пальмы склоняются кронами к воде. Правда, отелей нет, попасть туда можно только с экскурсией.
Ром и "Мама Хуана" — самые популярные сувениры из Доминиканы. Местные в шутку называют эти напитки лекарством от всех болезней, а себя — самыми счастливыми людьми на планете.
Туристы увозят также традиционных кукол Лиме (без лица и в яркой национальной одежде), кофе, какао и масло из какао-бобов, шоколад, сигары, украшения с синим янтарем и ларимаром. И фрукты — манго, гуаву, ананасы, папайю.
Ром и "Мама Хуана" — самые популярные сувениры из Доминиканы. Местные в шутку называют эти напитки лекарством от всех болезней, а себя — самыми счастливыми людьми на планете.
Туристы увозят также традиционных кукол Лиме (без лица и в яркой национальной одежде), кофе, какао и масло из какао-бобов, шоколад, сигары, украшения с синим янтарем и ларимаром. И фрукты — манго, гуаву, ананасы, папайю.