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В Госдуме заявили об угрозе прорыва дамбы под Керчью
В Госдуме заявили об угрозе прорыва дамбы под Керчью - РИА Новости, 16.08.2021
В Госдуме заявили об угрозе прорыва дамбы под Керчью
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев заявил, что есть угроза прорыва дамбы под Керчью. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T17:45
2021-08-16T17:45
происшествия
республика крым
госдума рф
керчь
константин бахарев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев заявил, что есть угроза прорыва дамбы под Керчью.Дожди прошли в Керчи и прилегающих районах минувшей ночью и вновь привели к подтоплению нескольких улиц, троллейбусное сообщение приостановлено, действует штормовое предупреждение."В Керчь пришла большая вода, и ее источник – это реки Булганак и Катерлез с территории Ленинского района. Ситуация тревожная и требует как оперативных срочных решений, так и на перспективу. Если говорить об оперативных, то на сегодня ключевая проблема заключается в том, что есть угроза прорыва дамбы ставка (пруда - ред.) Булганак. В этом случае в город поступит огромное количество воды до 100 тысяч кубометров. Поэтому нужно срочно сделать искусственную дамбу из мешков с песком до конца дня и усилить существующую дамбу", - сказал Бахарев журналистам.По его словам, в перспективе нужно строить систему каскадных прудов накопителей на реках, идущих в город, в противном случае риск подтопления Керчи будет при каждом серьезном дожде."Сейчас мы с коллегами будем пытаться до конца дня обустроить искусственную дамбу из мешков с песком", - добавил депутат.В прошлый раз ливень обрушился на Керчь 12 августа. Тогда за сутки выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, под водой оказались ряд частных придомовых территорий. Из зон подтопления в Керчи эвакуировали 10 человек. Спустя два дня ситуация стабилизировалась, вода сошла с улиц.Сильные дожди также прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.
https://ria.ru/20210816/kerch-1745898560.html
https://ria.ru/20210814/putin-1745743306.html
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происшествия, республика крым, госдума рф, керчь, константин бахарев
17:45 16.08.2021
 
В Госдуме заявили об угрозе прорыва дамбы под Керчью

Депутат Госдумы Бахарев: под Керчью может произойти прорыв дамбы из-за ливней

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС во время ликвидации последствий подтоплений после сильного ливня в Керчи.
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий подтоплений после сильного ливня в Керчи. - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев заявил, что есть угроза прорыва дамбы под Керчью.
Дожди прошли в Керчи и прилегающих районах минувшей ночью и вновь привели к подтоплению нескольких улиц, троллейбусное сообщение приостановлено, действует штормовое предупреждение.
"В Керчь пришла большая вода, и ее источник – это реки Булганак и Катерлез с территории Ленинского района. Ситуация тревожная и требует как оперативных срочных решений, так и на перспективу. Если говорить об оперативных, то на сегодня ключевая проблема заключается в том, что есть угроза прорыва дамбы ставка (пруда - ред.) Булганак. В этом случае в город поступит огромное количество воды до 100 тысяч кубометров. Поэтому нужно срочно сделать искусственную дамбу из мешков с песком до конца дня и усилить существующую дамбу", - сказал Бахарев журналистам.
По его словам, в перспективе нужно строить систему каскадных прудов накопителей на реках, идущих в город, в противном случае риск подтопления Керчи будет при каждом серьезном дожде.
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"Сейчас мы с коллегами будем пытаться до конца дня обустроить искусственную дамбу из мешков с песком", - добавил депутат.
В прошлый раз ливень обрушился на Керчь 12 августа. Тогда за сутки выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, под водой оказались ряд частных придомовых территорий. Из зон подтопления в Керчи эвакуировали 10 человек. Спустя два дня ситуация стабилизировалась, вода сошла с улиц.
Сильные дожди также прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.
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