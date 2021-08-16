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В Госдуме заявили об угрозе прорыва дамбы под Керчью

В Госдуме заявили об угрозе прорыва дамбы под Керчью - РИА Новости, 16.08.2021

В Госдуме заявили об угрозе прорыва дамбы под Керчью

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев заявил, что есть угроза прорыва дамбы под Керчью. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:45

2021-08-16T17:45

2021-08-16T17:45

происшествия

республика крым

госдума рф

керчь

константин бахарев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев заявил, что есть угроза прорыва дамбы под Керчью.Дожди прошли в Керчи и прилегающих районах минувшей ночью и вновь привели к подтоплению нескольких улиц, троллейбусное сообщение приостановлено, действует штормовое предупреждение."В Керчь пришла большая вода, и ее источник – это реки Булганак и Катерлез с территории Ленинского района. Ситуация тревожная и требует как оперативных срочных решений, так и на перспективу. Если говорить об оперативных, то на сегодня ключевая проблема заключается в том, что есть угроза прорыва дамбы ставка (пруда - ред.) Булганак. В этом случае в город поступит огромное количество воды до 100 тысяч кубометров. Поэтому нужно срочно сделать искусственную дамбу из мешков с песком до конца дня и усилить существующую дамбу", - сказал Бахарев журналистам.По его словам, в перспективе нужно строить систему каскадных прудов накопителей на реках, идущих в город, в противном случае риск подтопления Керчи будет при каждом серьезном дожде."Сейчас мы с коллегами будем пытаться до конца дня обустроить искусственную дамбу из мешков с песком", - добавил депутат.В прошлый раз ливень обрушился на Керчь 12 августа. Тогда за сутки выпало две месячные нормы осадков. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода, под водой оказались ряд частных придомовых территорий. Из зон подтопления в Керчи эвакуировали 10 человек. Спустя два дня ситуация стабилизировалась, вода сошла с улиц.Сильные дожди также прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.

https://ria.ru/20210816/kerch-1745898560.html

https://ria.ru/20210814/putin-1745743306.html

республика крым

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, госдума рф, керчь, константин бахарев