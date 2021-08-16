https://ria.ru/20210816/bayden-1746011204.html

Байден пообещал поддержку афганскому народу

Байден пообещал поддержку афганскому народу - РИА Новости, 16.08.2021

Байден пообещал поддержку афганскому народу

США продолжат поддерживать афганский народ и отстаивать права человека, заявил в понедельник в телевизионном обращении президент США Джо Байден. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T23:57

2021-08-16T23:57

2021-08-16T23:57

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

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афганистан

джо байден

россия

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. США продолжат поддерживать афганский народ и отстаивать права человека, заявил в понедельник в телевизионном обращении президент США Джо Байден."Мы продолжим поддерживать афганский народ, будем лидировать посредством дипломатии, используя наше международное влияние и оказывая гуманитарную помощь, будем продолжать выступать за региональную дипломатию, взаимодействие и предотвращение насилия и нестабильности, продолжим выступать в защиту основных прав афганцев, женщин и девочек (в этой стране). Я ясно давал понять, что права человека должны быть в центре нашей политики, а не на ее окраине", - сказал Байден.Ранее в апреле Байден объявил о планах по выводу американских военных из Афганистана до 11 сентября текущего года. Вывод войск шел с опережением графика, однако в последние недели "Талибан"* активизировал наступление и в воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, россия